New York: Hổ ở sở thú dương tính với COVID-19, nghi lây nhiễm từ nhân viên 'không triệu chứng'

Tính đến sáng 6/4/2020, số người nhiễm COVID-19 ở Mỹ đã vượt mức 336.000 người với hơn 9.600 ca tử vong. Trong đó, bang New York báo cáo 594 ca tử vong mới trong ngày 5/4, thấp hơn 1 ngày trước đó với 630 trường hợp.



Đặc biệt, tại sở thú Bronx (New York) có ca lây nhiễm đầu tiên ở động vật cũng như loài hổ trên khắp thế giới. Cụ thể, cơ quan quản lý sở thú Bronx là Wildlife Conservation Society (WCS) cho biết, Nadia - một con hổ Mã Lai đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, nguyên nhân gây dịch bệnh COVID-19.

Con hổ ở sở thú Bronx dương tính với COVID-19. Ảnh minh họa.



Đây là con hổ cái 4 tuổi của sở thú. Trước đó, con hổ này có dấu hiệu ho khan. Phát hiện điều này, sở thú Bronx đã tiến hành xét nghiệm cho con hổ vô cùng cẩn trọng, kết quả con vật dương tính với COVID-19.



Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, ngoài con hổ cái 4 tuổi Nadia, sở thú còn có 6 con hổ và sư tử khác cũng bị ốm. Chúng được cho là bị lây nhiễm từ một nhân viên sở thú bị nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng không có biểu hiện triệu chứng.



Nhân viên sở thú cho biết thêm, con vật đầu tiên có triệu chứng từ ngày 27/3. Trước đó, sở thú đã đóng cửa với công chúng từ ngày 16/3.



Hiện tại, dù các con vật có đôi chút biểu hiện chán ăn nhưng tình trạng sức khỏe vẫn ổn định với sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Ảnh minh họa.



Do chưa biết biểu hiện và tiến triển của bệnh ở loài mèo lớn này sẽ ra sao, tuy nhiên sở thú sẽ tiếp tục theo dõi và đóng góp những hiểu biết của mình liên quan đến đại dịch COVID-19, đặc biệt liên quan đến động vật.



Trước đó, thế giới cũng đã ghi nhận một số trường hợp động vật nhiễm COVID-19 vì tiếp xúc gần với chủ bị nhiễm bệnh. Trong đó có thể kể đến một chú chó ở Hong Kong hồi cuối tháng 2. Tuy nhiên, cơ quan nông nghiệp Hong Kong kết luận, chó và mèo nuôi ở nhà không thể lây virus cho người, nhưng chúng có thể bị lây từ chủ.



Thùy Nguyễn (t/h)