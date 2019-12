Hồ sơ vụ án: Ả đàn bà nghiện ngập giết chồng dã man để làm thức ăn cho… chó cưng

Ngày 5/4/2016, cảnh sát Nga bắt giữ và cáo buộc người phụ nữ tên Svetlana Batukova, 46 tuổi, đến từ thành phố Novosibirsk ( Nga ) tội giết chồng. Vụ việc xảy ra vào ngày 4/4/2016. Nạn nhân là ông Hans Henkels, 66 tuổi.

Điều đáng sợ nhất trong vụ án này là quá trình sát hại và phi tang thi thể nạn nhân xấu số. Hans Henkel được phát hiện đã chết do mất máu trong một nhà nghỉ ở khu nghỉ mát Cala Millor trên đảo Majorca (Tây Ban Nha).

Theo báo cáo của các điều tra viên, cánh tay của người chồng đã bị chặt đứt. Và đây chính là nguyên nhân khiến người đàn ông này tử vong.

Cảnh sát còn tiết lộ thêm, cánh tay của nạn nhân đã bị vợ ông ta cắt ra và cho chó cưng ăn. Ngay sau khi sự việc bị phanh phui cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ này. Lúc bị bắt, cô ta đang trong tình trạng phê ma túy.

Ả đàn bà này còn yêu thú cưng hơn cả chồng

Các nhà điều tra cho biết, người chồng đáng thương trước khi chết đã trải qua một cuộc phẫu thuật khí quản và không thể nói chuyện được. Có thể nạn nhân đã bị cho uống thuốc trước khi chết. Bởi vậy, trên cơ thể không phát hiện ra vết thương nào do tấn công gây ra.

Cặp vợ chồng này kết hôn vào tháng 1/2016 sau một năm dọn về sống chung. Tuy nhiên, kể từ ngày chung chăn gối họ thường xảy ra cãi vã và thậm chí có lúc cảnh sát phải vào cuộc hòa giải.

Ngoài ra, cảnh sát còn tiết lộ, Svetlana là một phụ nữ yêu động vật. Ả ta có nuôi một con chó cưng và một con mèo. Ả thường đăng tải hình ảnh của chúng lên mạng xã hội . Đây chính là lý do, ả đã chặt tay người chồng sau khi sát hại để cho chú cho cưng ăn.

Sau một thời gian điều tra, cảnh sát chuyển hồ sơ sang cơ quan tố tụng cùng cấp. Sau đó, người phụ nữ này bị đưa ra tòa xét xử. Tuy nhiên, trước khi ra tòa ả ta đã phải nhập viện tâm thần do nghi ngờ sử dụng thuốc.

Your browser does not support HTML5 video.

Giết chồng, phân xác ở Bình Dương

Thu Nga (t/h)