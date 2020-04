Hồ sợ vụ án: Ám ảnh với lời khai và nụ cười của gã thợ may “thích” làm sát thủ

Khi bị Công an bắt, Linh nhoẻn miệng cười và nói: “Nếu không bị bắt thì sẽ tiếp tục gây án. Số phận cháu vậy rồi. Với lại, có vài món nghề trong tay mà không sử dụng cũng uổng phí quá…”.

Sáng ngày 25/8/2009, bà Lữ Thị Cam (46 tuổi) sống cùng con trai trong căn nhà cạnh cánh đồng thuộc xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi được phát hiện đã tử vong với hàng chục vết đâm trên người. Tại hiện trường, một số nữ trang của nạn nhân đã bị lấy cắp.

Theo người dân địa phương, bà Cam mở tiệm bán tạp hóa và có bàn bi-da. Chiều ngày 24/8/2009, con trai bà Cam tổ chức ăn uống với một số thanh niên trong thôn. Tối cùng ngày, anh này về ngủ trên bàn bi-da còn bà Cam ngủ trong nhà. Sáng hôm sau ngủ dậy thì phát hiện sự việc kinh hoàng trên.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo Công an địa phương. Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường thu giữ chiếc dép nhựa, vỏ bao thuốc lá rớt lại. Tổ điều tra xác định, hung thủ có thể là người dân địa phương, có quen biết với gia đình nạn nhân.

Nhận định ban đầu, hung thủ trèo tường, dỡ ngói chui vào nhà lục lọi, lấy trộm tiền và nữ trang của nạn nhân. Tiếp đó, hắn dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân.

Cơ quan điều tra sau đó triệu tập những người đã uống rượu cùng con trai bà Cam vào đêm xảy ra vụ việc để tiến hành điều tra. Nhưng tất cả họ đều có chứng cứ ngoại phạm. Sau quá trình tỉ mỉ mò kim trong đống tư liệu lộn xộn, Công an đổ dồn nghi vấn vào đối tượng Nguyễn Văn Linh (khi đó mới 17 tuổi, trú tại thôn Vạn Xuân 1). Bởi lẽ, thời điểm xảy ra án mạng, Linh mượn xe máy của chú ruột nhưng không về nhà. Chiếc dép tại hiện trường được xác định là dép của Linh.

Nụ cười đầy ám ảnh của gã thợ may sau khi bị Công an bắt giữ

Lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Hành cử trung tá Phùng Đình Đại – Đội trưởng truy nã cùng một tổ trinh sát nhanh chóng lần theo dấu vết của Linh tại các tỉnh Đăk Lăk, Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng nhưng đều không có kết quả.

Những tưởng vụ án chìm vào bế tắc khi không tìm ra dấu vết của Linh thì đầu năm 2009, cơ quan điều tra nhận được tin báo, Linh mang xe máy từ TP Hồ Chí Minh về quê sử dụng. Sau một lần bị cảnh sát giao thông huyện Nghĩa Hành tạm giữ vì vi phạm giao thông, Linh đã bỏ xe, không ký tên vào biên bản vi phạm. Công an xác định biển số xe trên là của ông Phạm Lê Phan – chủ cơ sở may mặc ở quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Lập tức một tổ điều tra của trung tá Phùng Đình Đại rời Tây Nguyên xuống TP Hồ Chí Minh tìm gặp ông Phạm Lê Phan. Khi được hỏi về đối tượng Linh, ông Phan cho biết: Linh may đồ vest rất giỏi. Ngoài ra còn biết đủ trò vặt vãnh như leo trèo, ảo thuật, thôi miên chó…

Trong thời gian làm việc cho ông Phan đã lợi dụng lấy trộm xe máy rồi bỏ trốn. Một số người làm việc cùng Linh trong nhà ông Phan cho biết, trước đối tượng này có để ý một cô gái quê ở tỉnh Cần Thơ, đang làm may ở huyện Củ Chi.

Từ thông tin trên, tổ truy nã di chuyển đến địa chỉ may mặc ở huyện Củ Chi để tìm cô gái Linh thích. Qua rà soát phát hiện một chủ cơ sở may ở xã Thông Tân Hội (huyện Củ Chi) cho biết, Linh đang làm thuê ở đây. Bị Công an phát hiện ra hành tung, Linh rút dao thủ sẵn trong người chống trả quyết liệt nhưng cuối cùng vẫn bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai, sau khi lấy được xe của ông Phan ở TP Hồ Chí Minh thì đem về quê và bị CSGT bắt giữ. Sau đó, Linh bỏ trốn tìm cách kiếm tiền ăn tiêu. Khi thấy gia đình bà Cam mở tiệm tạp hóa, khá giả nên đã lập kế hoạch đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Tối 24/8/2009, trước khi đi ngủ Linh cài báo thức 1h trên điện thoại di động . Khi chuông báo thức vang lên, Linh bật dậy dấu con dao trong người rồi đi bộ đến nhà bà Cam. Phát hiện con trai bà Cam đang ngủ trên bàn bi-da trước cửa nhà, Linh liền đi vòng ra phía sau định trèo tường vào. Bất ngờ con chó trong nhà sủa dữ dội. Linh liền dùng chiêu thôi miên khiến con chó im bặt.

Tiếp đó, Linh trèo lên trụ điện dỡ ngói chui vào nhà bà Cam lục lọi một số túi xác để kiếm tiền nhưng không có. Đúng lúc này, bà Cam tỉnh giấc và lên tiếng nên Linh giật mình, cầm dao quay lại đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Linh về nhà rửa sạch con dao, giặt sạch quần áo dính máu rồi đi ngủ tiếp. Sáng hôm sau, biết sự việc bị bại lộ, Linh thản nhiên đến nhà bà Cam xem công an khám nghiệm hiện trường.

Đến ngày 26/8/2009, Linh mượn xe máy của chú ruột rồi đem vào miền Nam bán lấy tiền ăn tiêu. Hết tiền, Linh mò xuống huyện Củ chi làm công nhân may mặc để che giấu tội ác thì bị Công an bắt giữ.

Điều đáng nói, sau khi bị bắt Linh tỏ ra vô cùng bình thản. Linh nói “nếu không bị bắt thì sẽ tiếp tục gây án”. Khi được hỏi vì sau như thế, Linh điềm đạm trả lời: “Vì số cháu vậy rồi. Với lại có vài món nghề trong tay mà không sử dụng cũng uống phí quá…”. Với những tội danh giết người , cướp tài sản, Linh bị tòa tuyên án chung thân.

Nga Đỗ (t/h)