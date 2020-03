Hồ sơ vụ án: Án mạng rợn người đằng sau xác chết treo cổ ở nghĩa trang Cầu Khổ

Xác chết treo cổ ở nghĩa trang Cầu Khổ

Như mọi ngày, người quản trang già đi kiểm tra nghĩa trang Cầu Khổ một lượt lúc rạng sáng. Khi đi đến góc cuối, ông giật mình phát hiện nam thanh niên bị treo cổ, đầu dây quàng vào đài sen của một ngôi mộ cao nhất dãy. Người thanh niên này tử vong từ lúc nào không hay, cổ nghẹo sang một bên. Người quản trang nhanh chóng báo cho Công an xã Vũ Vinh.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Thái Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường theo báo cáo của Công an xã Vũ Vinh. Với đánh nghiệp vụ, Công an xác định, đây không phải vụ tự tử thông thường, nạn nhân bị sát hại. Hung thủ đã dùng sợi dây siết cổ và treo cổ nạn nhân cho đến chết, chứng tỏ khả năng đây là vụ án do người quen của nạn nhân thực hiện.

Khi kiểm tra trên người không phát hiện giấy tờ tùy thân. Nhưng từ dấu vân tay của nạn nhân, Công an xác định đó là anh Trần Tùng Lâm (SN 1987, trú tại xã Phú Xuân, TP Thái Bình), làm nghề xe ôm. Sáng hôm đó, Công an đã mời vợ anh Lâm là chị Nhung lên làm việc.

Chị Nhung khai báo, tối hôm qua thôi chị còn được điện thoại cho chồng. Anh Lâm hẹn sẽ về nhà sau khi chở nốt người khách quen cuối cùng. Nhưng sau đó, chị đã không thể liên lạc được với chồng.

Cả đêm ruột nóng như lửa đốt, chị chỉ mong trời sáng, nhìn thấy chồng xuất hiện, anh nói rằng mải chơi games nên quên mất giờ về. Chị giận chồng ham chơi nhưng sẽ bỏ qua tất cả, miễn là chồng chị trở về. Thế nhưng, anh đã bị người ta giết hại…

Từ lời kể của chị Nhung, các trinh biết được, tài sản của nạn nhân bị cướp gồm: 1 xe máy Sirius màu đỏ, BKS 17M7 – 8552, 1 chiếc điện thoại di động Q Mobile F500 màu đen loại 2 sim, 1 ví da màu nâu bên trong có CMND mang tên anh Lâm và giấy phép đăng ký xe máy mang tên người vợ.

Xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã ký quyết định thành lập Ban chuyên án do đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban, thượng tá Trần Minh Quang, Trưởng phòng PC45 làm Phó ban thường trực, các đơn vị được huy động tham gia phá án gồm: PC45, PC54, PA71 công an huyện Vũ Thư, Công an TP Thái Bình, Công an huyện Kiến Xương.

Lộ diện hung thủ sau 4 ngày truy án

Hung thủ gây án nhanh gọn, tỉ mỉ nên các dấu vết ở hiện trường rất ít. Có những lúc, vụ án đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, với quyết tâm bắt hung thủ về quy án, Công an tỉnh Thái Bình lần nữa lần lại từng manh mối vun vặt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án phát hiện, khoảng 18h47 ngày 3/6, có một cuộc điện thoại gọi đến cho nạn nhân Lâm. Đó là thời điểm ngay trước khi vụ án mạng xảy ra. Anh Lâm lại thích chơi games, những lúc rảnh rỗi không có khách hay ghé vào quán internet đánh điện tử. Thời điểm này, anh Lâm đang ngồi chơi điện tử ở quan net khu vực nhà văn hóa Lao động.

Chủ quán khai báo, dù còn 10 phút nữa mới hết gườ nhưng sau khi nghe xong điện thoại , anh Lâm vội đi ngay. Ban chuyên án nhận định, sự vội vã của anh Lâm chắc chắn là do đi gặp một người nào đó quan trọng hoặc người quen thì mới dễ dàng dứt trận game như thế.

Suốt mấy ngày trời, lần theo số điện thoại nói trên, Công an xác định được chủ nhân của nó là Trần Quốc Thịnh (SN 1981, trú tại tổ 43, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình). Người này đã mượn điện thoại và sim có số điện thoại nói trên hơn một tháng chưa trả. Đúng như nhận định của Ban chuyên án, Thịnh là người quen của anh Lâm.

Ngoài ra, qua rà soat trong nhân dân còn phát hiện, khoảng 20h ngày 3/6, có một thanh niên dắt xe máy Sirius màu đỏ, không nổ máy được đi về hướng thành phố Thái Bình. Nam thanh niên này qua nhận dạng chính là Trần Quốc Thịnh.

Thịnh giết anh Lâm rồi dựng hiện trường giả để đánh lừa cơ quan điều tra (ảnh minh họa)

Qua điều tra xác định, Thịnh là đối tượng nghiện ma túy, sống lang thang nên phải sử dụng nhiều biện pháp mới câu nhử được đối tượng này khi hắn đang lang thang gần nhà. Mẹ của Thịnh vô cùng sững sờ khi biết tin con trai giết người bị công an bắt. Bà biết con trai nghiện ma túy, hư hỏng nhưng không nghĩ nó có thể gây ra tội ác tầy trời như vậy.

Tại cơ quan điều tra, Thịnh không chối tội, hắn rành rọt khai nhận tội ác của minh. Thịnh khai, do nghiện ma túy, cần tiền nên mất nhân tính. Anh ta nghĩa đến anh Lâm – người quen làm nghề xe ôm nên đã lên kế hoạch cướp tài sản. Thịnh dùng dây cáp điện, làm một cái thòng lọng giấu trong người.

Khoảng 19h ngày 3/6/2011, Thịnh gọi điện thuê anh Lâm chở đến Vũ Hội. Khi đi qua nghĩa trang Cầu Khổ (xã Vũ Vịnh), Thịnh thấy vắng người lại cách xa khu dân cư nên đã ra tay gây án. Hắn bảo anh Lâm xe lại. Hắn đe dọa anh Lâm đòi đưa tiền.





Gây án xong, hắn cướp xe máy, điện thoại, ví của nạn nhân rồi bỏ chạy. Đi xe được một lúc thì bị chết máy nên đành xuống dắt bộ. Cho đến khi bị bắt, Thịnh cũng không hiểu vì sao chiếc xe như bị ma làm. Rõ ràng, nó còn mới mà tự dưng lại bị tắt máy, dù có đạp thế nào cũng không nổ. Hắn phải dắt một đoạn thì xe mới nổ được. Và chính điều này đã giúp hắn bị nhân chứng phát hiện ra.

Xe máy của nạn nhân, Thịnh mang cắm cho Nguyễn Đức Vinh (SN 1989, tại phường lê Hồng Phong, TP Thái Bình) với giá 4 triệu. Thấy Thịnh nói xe ăn trộm, Vinh vẫn đồng ý cho cắm và đưa trước 2 triệu đồng.

Vài ngày sau, Thịnh bị bắt khi đang lang thang gần nhà. Thịnh bị cáo buộc 2 tội giết người và cướp tài sản.

Nga Đỗ (t/h)