Bí ẩn thi thể bị dìm dưới đáy suối và chuỗi tội ác man rợ của gã trai vong ân bội nghĩa

Tối cùng ngày không thấy vợ về nên anh Trịnh Duy Oai (chồng chị Loan) chạy xe ra thông báo chính quyền địa phương và huy động dân làng đi tìm kiếm.

Nhận được tin báo, Công an xã Phước Tân tổ chức lực lượng cùng nhân dân đi tìm kiếm suốt đêm nhưng vẫn không có tung tích gì. Khi gia đình đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng thì xế trưa ngày 3/2/2009, lực lượng dân quân xã phát hiện ở khu rừng tràm đôi dép Lào nằm lăn lốc cùng với một bộ quần áo nữ. Anh Oai đến xác nhận đó là quần áo của vợ mình.

Công an xã Phước Tân huy động thêm lực lượng tìm kiếm thì phát hiện chiếc rựa chị Loan dùng đi chặt củi nằm cạnh những cành củi vương vãi ở rừng tràm. Nhận định có thể chị Loan đã gặp nạn, Công an xã Phước Tân tổ chức lực lượng lúc từng bụi cây, hốc đá trong rừng để tìm kiếm.

Thi thể của chị Loan được đưa đi khám nghiệm

Cuối cùng phát hiện ra duy chỉ có con suối Cầu Quan cạnh rừng tràm là chưa ai đến tìm. Mọi người di chuyển ra suối, nắm tay nhau lội theo dòng suối cả tiếng đồng hồ để tìm kiếm.

Thi thể nạn nhân bị dìm dưới nước và cột chặt dưới gốc tre trong tình trạng không mảnh vải che thân, bụng bị rạch một khoảng lớn. Sự việc gây chấn động cả xã Phước Tân, hàng trăm người kéo đến bờ suối Cầu Quan theo dõi. Đau đớn hơn khi biết tin chị Loan có con nhỏ còn bú sữa mẹ. Đứa bé chưa kịp nhớ mặt mẹ đã trở thành trẻ mồ côi mẹ.

Sự việc ngay sau đó được trình báo lên Công an tỉnh Đồng Nai. Thượng tá Trịnh Sáng – Phó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội lúc bấy giờ nhanh chóng tổ chức lực lượng và cùng xuống hiện trường chỉ huy phá án.

Xác định vụ án khá nghiêm trọng nên cả Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cùng có mặt tham gia phẫu thuật. Quá trình khám nghiệm tử thi kéo dài đến 3 giờ đồng hồ. Kết quả khám nghiệm cho thấy, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục , rồi sau đó bị siết cổ đến tử vong. Vết thương ở bụng cũng được làm rõ, nạn nhân bị mổ bụng lấy nội tạng.

Khi cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường thì nhận được tin báo của người dân về việc, thời gian trước và sau khi vụ án xảy ra thì thấy một nam thanh niên nhỏ con, nước da ngăm đen xuất hiện ở khu vực rừng tràm.

Từ thông tin này, các điều tra viên tiến hành điều tra và xác định được nam thanh niên Trần Anh Phúc (SN 1986, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) có đặc điểm nhận dạng tương tự. Công an đã triệu tập đối tượng này về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, một điều tra viên phát hiện ở trên mặt Phúc có vết xước còn rớm máu nên nghi ngờ hắn có thể có liên quan đến cái chết của chị Loan. Tuy nhiên, Phúc không thành khẩn khai báo mà còn lươn lẹo, đổ tội cho anh ruột.

Phúc khai, chiều ngày 2/2/2009, trong lúc lang thang qua rừng tràm thì nghe tiếng kêu cứu liền chạy lại thì phát hiện anh ruột là Trần Ngọc Quý (SN 1984) đang cưỡng hiếp một người phụ nữ. Phúc lại gần can ngăn nhưng bị anh trai đánh, cào vào mặt. Phúc tức giận bỏ về nhà và sau đó không biết chuyện gì xảy ra nữa.

Ngay lập lức anh Quý bị triệu tập đến Công an làm việc. Tuy nhiên, suốt 6 giờ bị tra hỏi, anh Quý phủ nhận hoàn toàn tội ác mà đứa em trai đổ lên đầu, luôn miệng kêu oan. Còn ở phòng xét hỏi kế bên, Phúc luôn miệng tố cáo anh trai hiếp dâm người phụ nữ ở rừng tràm.

Chân dung gã sát nhân máu lạnh

Nghi ngờ lời khai của Phúc có điều gian dối, các điều tra viên kiên trì đấu tranh và đến 21h cùng ngày thì phát hiện trên lưng Phúc có vết trầy xước. Ban chuyên án tổ chức họp kín, tập trung lực lượng đấu tranh với Phúc thay vì anh Quý.

Sau nhiều giờ đấu tranh, một điều tra viên nhìn chằm chằm vào mắt Phúc và nói: “Hành vi phạm tội của anh chúng tôi đã rõ, chẳng qua muốn tạo điều kiện để anh ăn năn hối cải, có cơ hội giảm nhẹ hình phạt, nhưng không ngờ anh quá cứng đầu, buộc lòng chúng tôi lấy mẫu da dính trên móng tay của nạn nhân xét nghiệm ADN. Trong vòng một giờ nữa sẽ có kết quả”.

Sau khi trốn trại, Phúc dẫn theo bạn gái vào TP Biên Hòa sống lang thang, được anh Quý đưa về cưu mang. Ngày 2/2/2009, khi đang đi lang thang trong rừng tràm thì thấy chị Loan đang đốn củi nên nổi tà dâm.

Phúc chạy đến nói với chị Loan “để em chặt củi giúp” rồi lợi dụng lúc chị không để ý khống chế, giở trò đồi bại. Chị Loan chống trả quyết liệt nên gây ra vết trầy xước ở mặt và lưng cho Phúc.

Your browser does not support HTML5 video.

Đâm chết người tình đồng tính vì... đòi lấy vợ