Hồ sơ vụ án: Bi hài thanh niên ngủ quên bên cạnh bố bạn gái nhí sau khi “ăn trái cấm”

Bất chấp việc bạn gái nhí đang ngủ cùng bố trên bộ ván gỗ ngay giữa nhà, đối tượng Nguyễn Văn Trắng (24 tuổi, ngụ tại xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang ) vo tư mò vào “hành sự”. Bi hài hơn, sau khi xơi “trái cấm” xong, đôi bạn trẻ ôm nhau nằm ngủ quên… Sau này, khi sự việc bị vỡ lở Công an đã vào cuộc điều tra. Lực lượng chức năng cho rằng, đây là vụ “trộm tình” táo bạo nhất lịch sử ngành tội phạm.

Theo thông tin từ Công an, vụ việc xảy ra vào hồi cuối tháng 12/2010. Nạn nhân là em Nguyễn T.M. (SN 1997 – khi đó mới 13 tuổi, ngụ tại thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ). Rạng sáng hôm đó, bố của M. tỉnh dậy thì lờ mờ phát hiện bên cạnh con gái có một người lạ mặt. Kẻ này đang ôm cô con gái 13 tuổi của ông ngủ say như chết.

Không kiềm chế độ, người bố liền buột miệng quát lớn “ai vậy?”. Nghe thấy tiếng la, gã thanh niên choàng tỉnh giấc, vùng dậy và bỏ chạy thục mạng về phía ngoài cửa trong khi chủ nhà còn đang ngồi sững sờ trên giường.

Đến khi người bố sực tỉnh ra nhào khỏi giường để đuổi theo thì gã đàn ông này đã chạy mất dạng. Về phần Trắng, vì bị phát hiện nên giật mình chưa kịp định thần đã phải chạy thục mạng đi trốn.

Ảnh minh họa

Sau đó, sự việc được trình báo lên cơ quan điều tra . Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an chỉ tốn một ít thời gian là đã bắt được Trắng. Theo lời kể của cháu M. và lời thú tội của Trắng thì cả hai quen nhau trước đó vài tháng, có một vài lần từng hẹn hò đi chơi.

Buổi chiều trước ngày xảy ra sự việc, khi được cha chở về nhà nội chơi dự đám cưới một người bà con thì tình cờ M. gặp Trắng đi ngang qua. Hai người đưa nhau xuống bến sông trước cửa nhà ngồi nói chuyện.

Được một lúc thì Trắng tiến lại gần ôm hôn rồi dùng tay “đi du lịch” khắp nơi trên thân thể cô bé 13 tuổi. Lúc này, cháu M. cũng không phản ứng gì. Khoảng 30 phút sau, sợ mọi người đi ngang qua phát hiện nên M. bảo Trắng dừng lại và đi về nhà bà nội ngủ, còn Trắng thì di chuyển đến đám cưới uống rượu.

Nửa đêm hôm đó, khi M. đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc thấy ai đó đang ôm mình. Nhận ra đó là Trắng nên M. không la hét hay hỏi câu gì. M. nằm im cho Trắng ôm hôn, sờ soạng và “khám phá”. Sau cuộc du ngoạn “các thắng cảnh” trên cơ thể cô bé, Trắng mệt nhoài nằm luôn bên cạnh M. ngủ đến sáng.

Sau khi vụ việc vỡ lở, gia đình Trắng có đến nhà M. thương lượng nhưng không thành nên vụ việc bị đưa ra tòa xét xử. TAND đã tuyên Trắng 18 tháng tù (án treo) và phải bồi thường 8 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Your browser does not support HTML5 video.

Bé trai 13 tuổi làm nhục bé gái 6 tuổi gây xôn xao dư luận

Thu Nga (t/h)