Hồ sơ vụ án: Cảnh khuyển Eva truy ra kẻ sát hại vị linh mục tinh ranh trong phòng ngủ ở Hải Phòng

Án mạng kinh hoàng

Vụ án mạng trong nhà thời nổi tiếng khắp đất Hải Phòng xảy ra vào khoảng 23h ngày 8/4/1979. Khi đó, Công an quận Hồng Bàng nhận được tin báo, linh mục Nguyễn Duy Nhật đã bị sát hại trong phòng ngủ.

Tối hôm đó, sau khi chủ trì thánh lễ ở nhà thờ giáo xứ Xâm Bồ, linh mục Nguyễn Duy Nhật đi về phòng nghỉ ở Nhà thờ Lớn. Một lúc sau, người giúp việc tên Vò mang cơm đến thì bị nhóm cướp quật ngã, trói tay chân, nhét giẻ vào miệng rồi tẩu thoát.

Khi tự cới trói ra được và đi vào trong phòng kiểm tra thì người giúp việc già bàng hoàng phát hiện vinh linh mục Nguyễn Duy Nhật đã tử vong, đồ đạc trong phòng bị lục tung. Nghi ngờ, vị linh mục bị nhóm trói tay chân của mình sát hại, ông Vò chạy vội đến Công an trình báo sự việc.

Sáng hôm sau, sự việc được lan truyền khắp thành phố Hải Phòng và tạo nên sự kinh hãi cho người dân. Hàng loạt các giả thiết về vụ án được đưa ra. Trong khi đó, Công an quận Hồng Bàng đang tất bật tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng. Đồng thời trình báo vụ việc lên Công an TP. Đích thân giám đốc Công an TP đã xuống hiện trường, chỉ đạo điều tra

Chú chó nghiệp vụ Eva có khả năng giám biệt mùi cơ thể rất chính xác

Theo người dân sống gần đó, linh mục Duy sống thân thiện với con dân giáo xứ, người dân xung quanh. Khi khám nghiệm hiện trường phát hiện, mọi đồ đạc đều còn nguyên chỉ mất chiếc đồng hồ đeo tay.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng nên Công an TP Hải Phòng đã lập ban chuyên án, truy tìm hung thủ. Công an nhận định, nhóm tội phạm này có khoảng từ 3 đến 4 người. Để phục vụ điều tra, Công an huy động cả cảnh khuyển Eva do huấn luyện viên Vũ Triệu Chanh phụ trách đến làm việc.

Sau 2 lần giám biệt mùi, Eva đều phản ứng với đồ vật mang hơi ông Vò. Được biết, ông Vò là người ở cùng linh mục Nhật, có dáng người nhỏ bé. Ông Vò có nhiệm vụ kéo chuông, thắp nến, đóng cửa tòa giám mục.

Tại trụ sở Công an, ông Vò khai, tối xảy ra vụ việc có một người là Triệu đã đến nhà thờ. Qua điều tra, Công an xác định đối tượng đó là Đinh Chu Triệu – giáo dân của nhà thờ. Thời điểm só, Triệu làm nghề sửa xe. Sau khi linh mục Duy bị sát hại, Triệu có mang bán một chiếc đồng hồ hiệu Orinis cho cửa hàng đồng hồ ở ngõ Cẩm (phố Lê Lợi).

Qua xác minh, Công an xác định đó là chiếc đồng hồ bị mất của giám mục Nhật. Sau đó, Triệu bị triệu tập lên làm việc. Triệu khai ra đồng bọn là Vũ Văn Toàn, Nguyễn Văn Tuấn, Vũ Văn Trụ. Những kẻ này đã cùng nhau sát hại linh mục Nhật để chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Triệu biết linh mục Nhật sống một mình, cũng có chút tài sản nên đã rủ các đối tượng còn lại đi trộm cắp.

Truy lùng hung thủ bằng cách biệt giám mùi cơ thể

Để bắt giữ được các đối tượng còn lại, ngoài Eva, Công an đã phải nhờ đến sự giúp sức của 4 cảnh khuyên khác. Tên Trụ bị bắt tại nhà riêng; Tuất bị bắt ở Quảng Ninh; còn Toàn bị bắt khi đang bỏ trốn.

Chú chó Eva đã truy lình ra dấu của các nghi phạm thông qua biệt giám mùi cơ thể nạn nhân. Eva do huấn luyện viên Vũ Triệu Chanh phụ trách đã truy tìm dấu vết hơi từ khu 2 đến khu 3 Đồ Sơn với sự giúp sức của đồng chí Lương Văn Thường.

Khu du lịch Đồ Sơn khi đó khá hoang vắng. Hai đồng chí đã đến khu biệt thự số 21 thì thoáng thấy bóng người giống Tuất. Ngay lập tức Eva được thả ra để đuổi theo kẻ đáng nghi. Bị truy đuổi, Tuất hoảng sợ nên đã chui vào lán tạm của công nhân xây dựng ẩn náu dưới gầm giường.

Xác định nghi phạm ở trong gầm giường lán tạm, các đồng chí Công an chĩa súng uy hiêp khiến Tuất phải bò ra khỏi đó sau ít phút.

Huấn luyện cảnh khuyển tại Việt Nam

Tại trụ sở, các đối tượng khai báo, do biết giám mục Nhật có tiền, vàng nên đã bàn nhau cướp. Triệu được giao nhiệm vụ dẫn đường, canh gác để Toàn, Trụ, Tuất đột nhập. Khoảng 22h ngày 8/4/1979, khi linh mục Nhật đi làm lễ ở xứ Xâm Bồ về vào phòng riêng thì bị cả bọn quật ngã, chèn cổ, trói bằng dây điện, nhét khăn vào miệng đưa về phòng ngủ.

Đúng lúc đó, ông Vò đưa phở vào nên cũng bị tấn công, trói, nhét giẻ vào miệng. Khi thấy vị linh mục rên la, Tuất đã bóp cổ cho đến khi nạn nhân tử vong. Gây án xong, chúng tẩu thoát ngay và chạy ra vườn chuối để bàn kế hoạch thoát thân.

Ở trong phòng, ông Vò lấy được giẻ ra khỏi miệng nên đã kêu cứu. Mọi người nghe thấy hốt hoảng chạy sang xem thì phát hiện sự việc kinh hoàng trên.

Ngày 4 và 5/7/1979, TAND TP Hải Phòng đưa các đối tượng trên ra xét xử. Vũ Văn Trụ bị tuyên tử hình; Nguyễn Văn Tuấn 20 năm tù giam; Vũ Văn Toàn 15 năm tù giam; Đinh Văn Triệu 10 năm tù giam. Vụ án được xét xử nghiêm minh theo đúng quy đinh của pháp luật

Về cảnh khuyển Eva, theo huấn luyện viên Chanh thì đây là giống chó Nga, gần giống chó begie của Đức. Giống chó này to lớn, tiếng sủa vang và có biệt tài giám biệt nguồn hơi cực kỳ chính xác.

Your browser does not support HTML5 video.

Phát hiện con gái bị giết, cướp vàng ngay trong nhà

Nga Đỗ (t/h)