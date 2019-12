 Hồ sơ vụ án: “Chém gió” có thai, ả đàn bà mổ bụng hàng xóm để cướp con

Savanna Greywind ở North Dakota, Mỹ vốn là một người phụ nữ hiền lành, đảm đang. Cô khác hẳn với những người phụ nữ “sống thoáng” ở Mỹ. Thời điểm trước khi bị sát hại, cô đang mang thai ở tháng thứ 8. Đây là đứa con đầu của cô với bạn trai là anh Ashton Matheny.

Lúc đó, chân cô rất đau nhức nhưng vì từng làm hộ lý nên Savanna vẫn sẵn sàng giúp đỡ khi được người hàng xóm sống ở căn hộ tầng trên là Brooke Crews (36 tuổi) nhờ lên làm mẫu cho những set đồ mà chị ta tự thay thiết kế.

Bà bầu xấu số Savana

Ngày 19/8/2017, Savanna đang chuẩn bị ăn chiếc Pizza vừa đặt thì lại nhận được lời đề nghị giúp đỡ từ Brooke. Cô liền nhắn tin cho người thân nói rằng mình không ở nhà và ì ạch leo từng bước nặng nhọc lên trên tầng.

Savanna không thể ngờ được rằng có một âm mưu kinh hoàng đang chờ đón cô và đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Được biết, vì muốn quy trì mối quan hệ với bạn trai William Hoehn mà Brooke đã nói dối mình có thai . Suốt nhiều tháng trời, Brooke thường xuyên cho bạn trai xem những bức hình mình siêu âm con trong bụng (thực chất nó được lấy trên mạng).

Nhưng càng gần đến ngày sinh nở, Brooke càng lo sợ sự việc sẽ bị bại lộ nên đã nghĩ ra cách tìm kiếm một đứa con thế chỗ. Brooke nghĩ ngay ra cách sẽ lấy con từ chỗ cô hàng xóm Savanna.

Và Savanna đã biến mất trong buổi chiều hôm đó. Người nhà không liên lạc được với Savana nên đã trình báo cảnh sát. Họ phát hiện, người cuối cùng gặp Savanna là Brooke. Tuy nhiên, Brooke khai báo với cảnh sát rằng, nạn nhân đã ra về ngay sau khi làm mẫu xong.

Sau nhiều ngày tìm kiếm không thấy nạn nhân đâu, cảnh sát bắt đầu chuyển hướng sang nghi ngờ Brooke. Một lệnh khám nhà Brooke được phát ra và họ tìm thấy một đứa Trẻ sơ sinh tại đây.

Brooke và bạn trai

Brooke ngay lập tức bị triệu tập về đồn cảnh sát. Tại đây, ả ta khai, Savana đã sinh con tại đó và cho chị ta đứa nhỏ trước khi bỏ đi vì không muốn quan hệ với bạn trai nữa. Tuy nhiên, hơn 1 tuần sau, thi thể nạn nhân được tìm thấy trong chiếc túi nhựa ở Red River. Điều đáng nói, thi thể cô xuất hiện một vết cắt kéo dài từ hông trái sang phải.

Sau khi khám nghiệm tử thi hoàn thành, Brooke mới chịu khai nhận rằng vì muốn cướp đi đứa trẻ mà đã gây ra chuyện kinh khủng trên. Tại nhà riêng, Brooke và Savanna xảy ra cãi vã, sau đó ả đánh ngất nạn nhân và dùng dao mổ rạch bụng Savanna lấy đứa bé đi. Sau đó, bạn trai của Brooke cũng bị bắt vì cáo buộc che giấu tội phạm.

Tháng 2/2018, Brooke bị đưa ra xét xử. Bị cáo bị tuyên án tù chung thân và không được ân xá về tội danh ắt cóc, giết người . Brooke cũng không kháng án vì biết rằng tội của mình quá kinh khủng.

Về phần em bé con của Sanvana sau đó được bàn giao về cho gia đình . Hiện cô bé đã 13 tuổi và đang sống hạnh phúc cùng bố Ashton.

Your browser does not support HTML5 video.

Thủ đoạn bắt cóc trẻ sơ sinh trong bệnh viện

Thu Nga (t/h)