Hồ sơ vụ án: Nhiều phần thi thể nổi trên suối hé lộ tội ác tày trời của gã ác nhân mê hát chầu văn

Ngày 26/2/2015, trên đường đi làm, một số người dân ở thôn Nam Điện (xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) phát hiện nhiều phần thi thể người đang nổi trên mặt suối Nam Điện. Ngay sau đó, người dân trình báo sự việc lên cơ quan chức năng . Tiếp nhận thông tin, Công an xã Nam Dương có mặt phong tỏa hiện trường.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Điểm (SN 1973, trú tại thôn Nam Diện, xã Nam Dương). Người dân cho biết, gần đây anh Điểm bất ngờ mất tích, gia đình huy động người đi tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đối tượng Đỗ Văn Năm

Trong quá trình điều tra, Công an huyện Lục Ngạn và các đơn vị nghiệp vụ khoanh vùng, xác định được hung thủ gây án là Đỗ Văn Năm (SN 1948, trú tại thôn Nam Điện, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn). Nam được xác định là chú rể của nạn nhân. Việc Nam sát hại anh Điểm rồi phân xác phi tang ngoài suối khiến người dân thôn Nam Điện vô cùng bàng hoàng. Suốt nhiều ngày liền họ bàn tán và không tin một lão nông từ được nhận xét là hiền lương lại gây ra tội ác tày trời này.

Một người hàng xóm cho biết: “Ông Năm là người hiền lành, chưa từng to tiếng với ai. Ông còn hòa thuận, nhiều gia đình có việc ông đều sang giúp. Người như thế sao giết người được”. Nhưng khi tìm hiểu sâu mới phát hiện ra, đối tượng Đỗ Văn Năm từng có tiền án, trong đó có một tiền án về tội làm giả con dấu.

Cơ quan điều tra cũng xác nhận, con đường dẫn vào nhà Đỗ Văn Năm chính là hiện trường gây án. Công an phải mất rất nhiều thời gian để tìm các phần thi thể còn lại của nạn nhân.



Đến ngày 29/9/2015, Công an tỉnh Bắc Giang ra lệnh bắt giữ Đỗ Văn Năm để phục vụ điều tra. Tại trụ sở Công an, Nam Khai, tối 20/9/2015, anh Điểm say rượu từ trước và có sang nhà Năm chơi. Do biết Nam hát chầu văn rất hay nên trong lúc say, anh Điểm bắt chủ rể đánh đàn và hát cho nghe. Sau đó, anh Điểm và Năm tiếp tục lôi rượu ra uống. Trong lúc uống rượu thì xảy ra mâu thuẫn. Anh Điểm lớn tiếng chử Năm là “ngu, kẻ gằn mặt”. Lúc sau, anh Điểm còn dọa sẽ đập nát bàn thờ nhà Năm.

Hiện trường vụ án mạng

Trong lúc tức giận và có men rượu, Năm đi xuống bếp lấy núa đinh lên đập nhiều nhát vào phía sau người anh Điểm rồi túm cổ áo kéo nạn nhân ra hiên ra để ra tay sát hại. Chưa dừng lại, Năm còn lôi nạn nhân ra sau nhà, phân ra thành nhiều mảnh.

Để xóa dấu vết, Năm dùng lửa đốt sạch dép cùng nhiều phần thi thể của nạn nhân . Một số phần thi thể còn lại Năm cầm ra suốt phi tang. Gây án xong, Năm trở về nhà sống ung dung như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Năm cũng không có ý định bỏ trốn vì cho rằng, kế hoạch của mình quá hoàn hảo.

Theo trưởng thôn Nam Điện, Đỗ Văn Năm quê gốc ở huyện Tân Yên, Bắc Giang. Sau khi lấy vợ là bà Nguyễn Thị S. (cô ruột anh Điểm) thì chuyển hẳn về đây ở rể. Vợ chồng Năm có 5 người con (gồm 3 trai, 2 gái) đều đã lập gia đình. Trước khi xảy ra vụ việc, Năm hoàn toàn bình thường, chưa từng xảy ra mâu thuẫn với anh Điểm.

Đây là sự việc kinh hoàng nhất ở thôn Nam Điện trong nhiều thập kỷ nay. Người dân trong thôn nhiều tháng sau khi án mạng xảy ra đã không dám đi ra suối Nam Điện vì bị ám ảnh. Từ đó cho đến nay, mỗi lần nhắc đến tên Đỗ Văn Năm ai cũng hoảng hồn, khiếp sợ.

