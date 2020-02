Hồ sơ vụ án: Con dâu dìm mẹ xuống hồ suýt chết vì... không chịu giặt quần áo

Ngày 13/7/2014, cảnh sát vùng Đạt Xuyên ( Trung Quốc ) nhận được tin báo một cụ bà ngoài 80 tuổi sống ở thị trấn Phúc Thiện bị con dâu xô ngã dưới hồ nước. Chưa dừng lại, ả phụ nữ này còn lấy tay dìm mạnh đầu mẹ chồng xuống nước khiến bà suýt chết đuối.



Sự việc sau đó được phát hiện và một số người đã đưa cả hai mẹ con đến đồn cảnh sát địa phương. Tại đay, mọi người khuyên giải nhưng mâu thuẫn giữa hai mẹ con không hề thuyên giảm. Cuối cùng, cảnh sát quyết định ra lệnh bắt tạm giam 5 ngày đối với cô con dâu tên Bách Mỗ.



Theo điều tra của cảnh sát địa phương, khi đó Bách Mỗ mới 20 tuổi. Cô lấy con trai cụ bà ngoài 80 tuổi được gần 4 năm nhưng chưa có con. Người mẹ chồng thì vô cùng lo lắng về chuyện đó và luôn tỏ ra khó chịu với con dâu.

Con dâu dìm mẹ chồng xuống nước vì lười giặt quần áo



Từ những bất đồng trong cuộc sống nên hai mẹ con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đã nhiều lần chính quyền địa phương, hội phụ nữ phải can thiệp để giải quyết mâu thuẫn.



Thế nhưng hai mẹ con vẫn không chịu nhường nhịn nhau. Đến ngày 13/7 mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi mẹ chồng mấy ngày không giặt quần áo, Bách Mỗ đi làm về thấy vậy vô cùng bực tức. Hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bách Mỗ đã xô mẹ chồng ngã xuống hồ nước.

Sau đó cô ta lội xuống hồ dìm đầu mẹ chồng xuống nước. Bị con dâu dìm dưới nước bà mẹ chồng ra sức giẫy giụa. Cũng may, Bách Mỗ chưa bị cơn giận mê muội nên kịp thời buông tay trước khi mẹ chồng bị ngạt nước.

Tại cơ quan điều tra , Bách Mỗ đã thừa nhận tội lỗi của mình. Tuy nhiên cô cho rằng, mẹ chồng cũng là người không dễ chịu. Cuối cùng, cảnh sát bắt giam Bách Mỗ 5 năm để sám hối về hành vi tội lỗi của mình.

