Hồ sơ vụ án: Dục vọng đê hèn của 2 gã ma men “hiếp dâm” người chết rồi đốt xác phi tang

Kế hoạch kinh hoàng sau chầu nhậu

Khoảng 14h30 ngày 20/2, công nhân của Công ty TNHH Tứ Lộc (ấp Lộc Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) kiểm tra vệ sinh các khu vực thì phát hiện mùi hôi thối nồng nặc từ đám cháy tại xưởng Hùng Dũng Tiến của công ty. Mọi người đi tìm kiếm thì hoảng hồn phát hiện thi thể một phụ nữ cháy đen đang trong giai đoạn phân hủy nặng. Ngay lập tức vụ việc được trình báo đến Công an huyện Trảng Bom và Công an tỉnh Đồng Nai . Các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm thủ phạm gây án.

Qua khám nghiệm tử thi xác định, đây là vụ án giết người, hung thủ gây án có thể từ 2 người trở lên. Nhiều khả năng, hung thủ và nạn nhân có quen biết với nhau. Tại hiện trường không phát hiện nhiều tình tiết đáng nghi, nhất là dấu vết ẩu đả, lộn xộn vì thế có thể tạm xác định đây là hiện trường thứ hai hoặc hiện trường giả được dựng lên để che mắt cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra cử điều tra viên xuống địa bàn lân cận hiện trường này để tiến hành xác minh manh mối nạn nhân nhằm mở nút thắt của vụ án. Cùng thời điểm, gia đình chị Phạm Thị Phương Nhung đến Công an trình báo về việc chị Nhung mất tích bí ẩn.

Nghi ngờ chị Nhung có liên quan đến vụ án này nên Công an đã đưa gia đình chị Nhung đến nhận dạng thi thể. Tất cả các thành viên có mặt trong buổi nhận dạng đều khẳng định, thi thể đó là của người thân mình.

Hiện trường thứ 2 - nơi phát hiện thi thể chị Nhung cháy đen

Từ những manh mối trên, cơ quan điều tra tiến hành điều tra lịch trình di chuyển, làm việc và các mối quan hệ của chị Nhung. Theo tin từ gvia đình, khoảng 8h ngày 18/2/2015, chị Nhung rời nhà ở ấp Ngũ Phúc (xã Hố Nia 3) bằng xe mô tô AirBlade 60Z4-5355. Khi đi chị cầm theo điện thoại iPhone 4 nhưng đến tối không thấy trở về. Gia đình đi tìm, gọi điện cũng không được.



Công an điều tra và phát hiện, khoảng 11h ngày 18/2/2015, chị Nhung đã tham gia cuộc nhậu tại cổng công ty TNHH Tứ Lộc cùng một số người là Sáu Cộng, Hai Nhép, Khanh và Hoài. Những người này đều là nhân viên cùng công ty. Đến khoảng 12h cùng ngày thì tàn cuộc nhậu.

Công an ngay lập tức khoanh vùng đối tượng khả nghi và tiến hành xác minh thông tin về các đối tượng trong cuộc nhậu cũng như công ty TNHH Tứ Lộc. Được biết, công ty Tứ Lộc có xưởng cưa Hùng Dũng Tiến (nơi phát hiện thi thể) ngừng hoạt động nghỉ Tết.

Trong thời gian này, Lương Tấn Khanh và Bùi Thanh Hoài được phân công trông coi. Khanh và Hoài là hai công nhân bị vợ ruồng bỏ, nghiện rượu. Chán chường cuộc sống gia đình nên xin ở lại trông coi nhà xưởng.

Công an phát hiện hai đối tượng này có nhiều biểu hiện nghi vấn nên 16h ngày 20/2/2015 đã triệu tập cả hai lên trụ sở Công an để làm việc. Cũng tại đây, điều tra viên phát hiện trên mu bàn tay của Hoài bị xước. Khi hỏi về vết xước này, Hoài nói rằng do sơ ý trong lúc vận chuyển hàng.

Tại cơ quan điều tra, cả hai đối tượng cũng một mực khai báo không biết về vụ mất tích của chị Nhung cũng như nguyên nhân vụ cháy vào ngày 18/2 và nguồn gốc chiếc xe máy của nạn nhân ở hiện trường. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ các điều tra viên đã buộc hai kẻ ác nhân phải cúi đầu nhận tội.

Thay nhau giở trò bồi bại với thi thể nạn nhân

Tại trụ sở Công an, cả hai khai nhận đã làm ở công ty Tứ Lộc được 2 năm. Hoài có gia đình êm ấm nhưng cách đó vài tháng vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Vợ Hoài đang mang thai nhưng vẫn quyết định sống ly thân. Còn Khanh cũng có gia đình hạnh phúc nhưng kể từ khi hắn nghiện rượu thì bị vợ ruồng rẫy, sống ly thân và tự nuôi đứa con 1 tuổi. Cùng cảnh ngộ nên cả hai kết nghĩa anh em sớm tối giúp nhau.

Khoảng 8h30 ngày 18/2, Hoài, Khanh, Sáu Cộng, Hai tổ chức ăn nhậu ở công ty Tứ Lộc. Trong lúc đang nhậu thì Cộng gọi điện rủ chị Nhung đến ăn cho vui. Khi đang nhậu, Khahh và Hoài nảy sinh dục vọng với chị Nhung. Chúng chuốc cho nạn nhân uống say để dễ hành động.

Đến khoảng 12h cùng ngày, Khanh giở vờ lên xưởng trước còn Hoài ngồi lại chuốc chị Nhung uống thêm. Lợi dụng lúc nạn nhân đã say, Hoài đưa chị Nhung lên gác đòi quan hệ tình dục nhưng bị từ chối.

Đối tượng Thanh và tang vậy là chiếc điện thoại iPhone 4

Thấy vậy, Hoài ép nạn nhân quan hệ tình dục. Chị Nhung chống đối quyết liệt dẫn đến vết xước trên mu bàn tay của Hoài. Thấy vậy, Khanh chạy vào giúp sức bạn. Khanh giữ tay, chân để Hoài bóp cổ nạn nhân đến chết.

Khi chị Nhung đã tử vong, chúng thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân. Tiếp đó, chúng khiêng thi thể nạn nhân ra vườn tràm đốt phi tang. Tuy nhiên, trước khi đốt, chúng tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại thêm 1 lần nữa, thỏa mãn thú tính, chúng đối xác nạn nhân rồi bỏ về xưởng. Khoảng 1 tiếng sau, chúng quay lại kéo thi thể nạn nhân giấu vào đám cỏ cách đó khoảng gần 50 mét.

Chưa dừng lại, Hoài, Khanh còn tạo ra đám cháy lớn ở xưởng rồi gọi điện báo cho giám đốc công ty Tứ Lộc biết. Nghe tin, vị giám đốc này cùng một số người đến dập lửa và phát hiện chiếc xe dựng gần đám cháy đã bị thiêu hủy. Đó là xe máy của chị Nhung.

Gây án xong, Hoài lấy điện thoại của nạn nhân giấu đi. Sáng hôm sau, hắn ra nơi giấu xác nạn nhân rồi kéo thi thể xuống hố sâu lấy mùn cưa đè lên để tránh bị phát hiện. Sáng 20/2, hắn ra châm lửa đốt và gọi điện báo cho giám đốc Công ty đến tổ chức dập lửa. Trong lúc dập lửa, Khanh giở vờ vô tình phát hiện thi thể nạn nhân để đánh lạc hướng Công an

