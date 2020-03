Hồ sơ vụ án: Gã trai đốn mạt giết người quỵt nợ rồi nổi cơn cuồng dâm xâm hại thi thể nạn nhân

Người dân ở khu phố Hải Tân (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) không ai không biết Trần Đức Minh (SN 1994, quê ở Quảng Trị), bởi hắn chính là hung thủ sát hại chủ nợ rồi hiếp dâm xác chết gây rúng động dư luận vào năm 2013.

Theo điều tra, trước khi gây án, Minh không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì thì làm nấy. Đi làm về ít đi chơi, chỉ quanh quẩn ở nhà. Nhưng bỗng nhiên khu vực Minh ở nổi lên trò lô đề, thấy bạn mua, gã trai trẻ học đòi mua. Càng chơi Minh càng nghiện, bao nhiêu tiền đổ hết vào lô đề.

Khi không còn tiền, hắn ghi chịu của cô gái 28 tuổi tên Trần Thị Diễm K. ở phố Hải Lộc. Khi số nợ lên đến 2,7 triệu đồng, Minh mới hoảng hốt đi làm kiếm tiền trả nợ. Minh trả 2 triệu còn nợ 700.000 nghìn đồng.

Vì còn vài trăm nghìn mà không thấy Minh trẻ nên chị Trần Thị Diễm K. ráo riết đòi nợ. Đến ngày 11/10/2013, Minh lên Lâm Đồng làm thuê cho nhà người cậu. Biết chuyện này, chị K. vẫn liên tục nhắn tin đòi nợ, dọa đánh nếu không trả.



Đến tối ngày 14/10/2013, Minh đón xe từ Lâm Đồng về với ý định giết chị K. để xù nợ. Sau cuộc nhậu tại nhà, Minh gọi điện thoại hẹn gặp chị Kiều để trả nợ. Trước khi đến điểm hẹn, Minh lấy con dao giấu dưới yên xe rồi chạy đến khu vực cách nhà Đến tối ngày 14/10/2013, Minh đón xe từ Lâm Đồng về với ý định giết chị K. để xù nợ. Sau cuộc nhậu tại nhà, Minh gọi điện thoại hẹn gặp chị Kiều để trả nợ. Trước khi đến điểm hẹn, Minh lấy con dao giấu dưới yên xe rồi chạy đến khu vực cách nhà nạn nhân khoảng 500m đứng đợi.

Sau khi nghe điện thoại của Minh, chị K. hí hửng phóng xe máy ra chỗ hẹn để lấy 700.000 đồng của trả chị Kiều. Nhận tiền xong, chị kiều vừa quay đầu xe định về nhà thì bị Minh kẹp cổ, vật ngã rồi dùng tay bóp cổ, đập đầu cho đến chết. Gây án xong, Minh nổi cơn thú tính nên đã tiến hành xâm hại tình dục nạn nhân.

Khi đã thỏa mãn thú tính, hắn cướp xe máy, vòng vàng của nạn nhân đeo trên người (giá trị khoảng 25 triệu đồng). Để che đậy hành vi tàn ác của mình, Minh kéo thi thể nạn nhân vào trong bụi rậm giấu xác.

Tiếp đó, hắn vứt xe mát của nạn nhân tại hiện trường, cầm tiền, vòng vàng, nhẫn vàng về phòng trọ của bạn gái cách đó không xa. Tại đây, Minh đưa cho em gái người yêu chiếc nhẫn đeo tay bằng vàng rồi chở người yêu đến TP Bà Rịa thuê phòng quan hệ tình dục



Đến khoảng 9h ngày 16/10/2013, Minh bắt ô tô khách lên Lâm Đồng bỏ trốn, vừa đặt chân vào nhà cậu đã bị trinh sát Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phục kích bắt giữ. Tại trụ sở cảnh sát điều tra, Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, HĐXX tuyên án tử hình đối với Minh về tội giết người , hiếp hâm và cướp tài sản. Song đến cuối tháng 8/2014, trong phiên tòa phúc thẩm tại TP Hồ Chí Minh, bị cáo tự nguyện rút đơn kháng cáo do quá ân hận về tội ác của mình.

