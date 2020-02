Hồ sơ vụ án: Hãm hiếp bất thành, thiếu niên 15 sát hại bé gái 12 tuổi, lấp xác phi tang

Theo cáo trạng, trư ngày 13/3/2012, gia đình không thấy em Đặng Thị Phiếu (SN 2000) đi chăn ngựa về nên nháo nhác đi tìm. Suốt 2 ngày tìm kiếm không thấy, gia đình đinh ninh, cô bé lớp 6 bị con ma rừng bắt đi. Dẫu vậy, họ vẫn cố gắng vượt đèo vượt núi để tìm kiếm. Đến trưa ngày 15/3/2012, thi thể cô bé được tìm thấy bên bờ sông, trong một khe đá, được phủ bên trên là một lớp lá cây.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên Công an xã Tân An và Công an huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai). Cũng từ đó, tội ác kinh hoàng dần dần được phanh phui. Kẻ thủ ác gây án là Bàn Văn Lượng (15 tuổi, trú tại xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).

Theo điều tra, một chiều đầu tháng 3/2012, khi Bàn Văn Lượng đi chăn trâu trong khu vực thôn Hồng Mai 1 thì gặp em Phiếu đang đi chăn ngựa gần đó. Với sinh lý của gã trai trẻ đang bước vào tuổi dậy thì, Lượng mê mẩn vẻ đẹp hồn nhiên của Phiếu nên đã nảy sinh ý định đen tối.

Nơi em Phiếu bị sát hại

Lượng lân la đến làm quen, hỏi thăm chuyện học hành, gia đình của Phiếu. Tiếp đó, Lượng lừa Phiếu nhờ em đi tìm hộ tờ tiền bị đánh rơi, sau đó sẽ trả công hậu hĩnh. Thấy người bạn cùng thôn nhờ nên cô bé đồng ý luôn.

Trong lúc tìm kiếm, Lượng lộ rõ bộ mặt “ yêu râu xanh ”. Hắn chạy đến ôm chặt lấy cô bé, có ý sờ mó lung tung. Bị ôm bất người, Phiếu vùng vẫy cố bỏ chạy về phía bờ suối. Khi bắt kịp, Lượng lấy chân đạp vào bụng khiến nạn nhân ngãn khụy xuống. Khi cô bé kêu cứu, Lượng dùng ta bịt miệng.

Trong cơn điên cuồng, Lượng nhặt hòn đá lớn đập liên tiếp vào đầu cô bé đáng thương cho đến khi nạn nhân xỉu đi, máu chảy đầm đìa. Lúc này, Lượng định hiếp dâm nạn nhân nhưng thấy cô bé không cử động gì nên nảy sinh ý định vùi xác phi tang.

Bất ngờ, Phiếu tỉnh lại, ú ớ kêu cứu. Hốt hỏng quá, Lượng nhặt hòn đá lên và đập mạnh vào đầu, gáy cô bé cho đến khi nạn nhân tử vong hẳn. Gây án xong, hắn vùi thi thể nạn nhân trong khe đá, lấy lá cây lấp lên và hồn nhiên đi về nhà. Sau khi gây án 4 ngày, Lượng mới bị bắt giữ.

Bàn Văn Lượng tại cơ quan điều tra (ảnh xahoi.com)

Theo người dân địa phương, Lượng là con thứ hai trong gia đình người dân tộc Dao. Người cha của Lượng bỏ đi từ nhỏ, để con lại cho mẹ nuôi. Công việc chính của Lượng là chăn trâu, làm lương. Khi đến tuổi dậy thì thì bắt đầu biết chơi với bạn xấu, học đòi các thói hư, tật xấu bên ngoài như trộm cắm, dạt nhà đi bụi…

Hoàn cảnh gia đình đáng thương, thiếu sự giáo dục của cha mẹ nên đã không tránh khỏi sự cám dỗ của thói hư, tật xấu… Từ một cậu bé 15 tuổi thành kẻ giết người côn đồ. T

Tại phiên tòa xét xử ngày 5/7/2012, HĐXX tuyên phạt Bàn Văn Lượng 10 năm tù giam về tội Giết người. Bản án 10 năm tù là khung hình phạt theo đúng quy định Pháp luật về tội ác của hắn.

Your browser does not support HTML5 video.

Bắt sống tên cướp cuồng dâm hãm hiếp chủ nhà

Nga Đỗ (t/h)