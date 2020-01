Hồ sơ vụ án: Hàng vạn người rơi lệ trước cảnh tượng bé gái 6 tuổi bị gã tâm thần sát hại rồi ăn thịt

Khi gã tâm thần lên cơn

Với người dân thôn Cốc Sáng (xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ) thì gã tâm thần Hà Văn Pẩu (SN 1974) là một cơn ác mộng. Hắn chính là kẻ sát hại một bé gái trong bản… rồi ăn thịt. Sau đó hắn bị bắt, phải chịu sự trừng phạt của Pháp luật

Thế nhưng với người dân “kịch bản tội ác” có thể lặp lại khi hắn “tái xuất”. 4 năm sau ngày vụ án tày đình xảy ra, những ngày tháng 10/2011, gã tâm thần được trả tự do. Những ngày vui vẻ trong bản không còn nữa thay vào đó là nỗi lo sợ thường trực.

Sự việc kinh hoàng xảy ra vào ngày 18/1/2008. Là hàng xóm nên bé D. hay sang chơi với cháu ruột Pẩu. Hôm đó, Pẩu thấy D. đang chơi lững thững ở sân thì hắn bước đến túm tóc, dùng mặt sau của dao quắn đánh mạnh vào gáy khiến cháu ngất đi. Cháu ruột của Pẩu thấy chú nổi cơn điên thì la hét hoảng loạn rồi bỏ chạy. Pẩu túm lấy tóc cô bé 6 tuổi nhất lên xách vào trong nhà, miệng lẩm bẩm chửi.

Nghe con nói chú lên cơn điên, anh trai Pẩu tức tốc chạy theo ngăn cản nhưng hắn gạt đi. Hắn đẩy anh ngã dúi dịu xuống đất. Đúng lúc này, cháu D. tỉnh lại, con bé la hét rất to. Người anh sống chết lao đến giải thoát cho cháu bé thì bị gã điên chém một nhát vào đầu, một nhát vào tay. Quá sợ hãi, người anh chạy trốn sang nhà hàng xóm thì ngất xỉu.

Bố cháu D. chết lặng khi biết tin con gái bị sát hại

Cả làng rúng động, một số người đưa anh trai Pẩu đi Bệnh viện cấp cứu , một số khác ồ ạt kéo đến nhà Pẩu. Lúc này, Pẩu đã đóng chặt cửa, tay cầm con dao, miệng thách thức cả làng: “Đứa nào bước vào tao chém chết”. Biết gã liền nên không ai dám đến gần mà ngay lập tức báo chính quyền địa phương. Nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên chính quyền đã báo cho lực lượng 113 Công an tỉnh Lạng Sơn để đến giải vây cho bé gái.

Người dân kể lại, chưa bao giờ họ thấy cảnh sát nhiều như vậy. Tiếng còi xe công an gầm rú, tiếng xe chạy xình xịch. Dân bản cũng tụ tập rất đông ven đường, trước cửa ủy ban xã để bàn tán, chờ đợi tin tức từ cơ quan điều tra.

Pẩu là tên liều lĩnh, khỏe mạnh, có vài miếng võ và có biệt tài xát ớt vào mặt, mắt mà không việc gì nên Công an phải đưa ra phương án tác chiến tỉ mỉ. Đến khoảng 9h tối, Công an tiến hành vây bắt hắn. Biết mình bị bao vây, Pẩu ngoan cố nép dưới bàn thờ trong nhà chửi rủa và thách thức. Bát đĩa, đồ đạc trong nhà đều bị hắn đập vỡ tung tóe. Tay hắn cầm con dao quắn sắc nhọn nên không ai dám lại gần. Trưởng thôn phải dùng tiếng dân tộc để khuyên nhưng cũng bị Pẩu chửi thậm tệ, bà con dùng tiếng Nùng khuyên cũng bị chửi, Công an dùng tiếng Kinh phân tích thì hắn giở giọng thách thức.

Biết không thuyết phục được Pẩu nên Công an âm thầm áp sát, xịt hơi cay, ném lựu đạn khói nhằm khiến Pẩu bất tỉnh. Thế nhưng hắn vẫn không chịu đầu hàng. Hắn chạy xồng xộc ra ngoài rồi nhảy qua bờ rào chạy thục mạng vào rừng sâu. Gã hành động nhanh đến mức đụng rơi cả súng của cảnh sát.

Cảnh tượng rùng rợn trong nhà gã sát nhân tâm thần

Ngay sau đó, chính quyền địa phương phát thông báo khuyến cáo người dân nên cẩn thân, đề phòng đối với Pẩu. Chưa an tâm, chính quyền còn cử dân quân đến các nhà để thông báo, công an thường trực ở bản để canh phòng.

Nhưng điều khiến các điều tra viên và người dân đều rơi lệ đó là họ không thể giải cứu được cô bé 6 tuổi. Cô bé chết vô cùng đau đớn. Tối hôm đó trời lạnh căm căm, có mưa phùn, tại hiện trường là ngôi nhà của Pẩu, họ chứng kiển cảnh tượng vô cùng rùng rợn, nạn nhân bị sát hại dã man.

Cháu bé gã điên phân thi thể thành nhiều mảnh, có phần đựng trong xô, có phần hắn đào đất chôn, có phần hắn nấu lên ăn. Suốt cả đêm, các cán bộ pháp y phải thu thập từng bộ phận thi thể nạn nhân, sắp xếp lại cho đúng vị trí rồi dùng vải trắn gói lại để bàn giao cho gia đình tiến hành mai táng.

Gia đình nạn nhân người khóc, người ngất, ai ai cũng chết lặng khi chứng kiến con cháu mình bị sát hại. Một vài ngày sau, vụ án truyền đi khắp tỉnh Lạng Sơn, cả vạn người đã rơi lệ.

Về phần kẻ thủ ác, sau khi trốn vào rừng không chịu được cảnh đói rét nên gần 9h sáng hôm sau hắn tự quay về bản, lững thững đi giữa cánh đồng. Thấy Pẩu người dân lập tức báo Công an. Sau một hồi vật lộn, các trinh sát bắt được Pẩu.

Pẩu ăn mì tôm tại trụ sở Công an

Tại cơ quan điều tra Pẩu có biểu hiện thần kinh, hắn khai lung tung rằng, bố mẹ chau D. đã sát hại bố mẹ hắn rồi đóng giả làm bố mẹ hắn bây giờ… Khi bị hỏi về lý do giết cháu D., hắn nói, “thiên sứ trên trời” xui hắn giết và ăn thịt người thì bệnh đau đầu, đau bụng và yếu sinh lý của hắn mới khỏi.

Đến ngày 24/8/2008, TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt Pẩu mức án tử hình về tội giết người nhưng hắn có đơn kháng cáo. Ngày 30/9/2008, tòa phúc thẩm được mở ra. Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy cần đưa bị cáo đi giám định tâm thần. Đến ngày 8/1/2009, Pẩu được đưa đi làm giám định tâm thần.

Kết quả cho thấy, Pẩu bị tâm thần phân liệt Paranoid, hành vi tội ác của hắn do bệnh lý chi phối. Tìm lại hồ sơ thì thấy, trước khi gây án, Pẩu đã 2 lần đi viện tâm thần trung ương. Một lần vào tháng 5/1999 và một lần vào tháng 8/2000.

Cuối cùng TAND tỉnh Lạng Sơn đưa ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc đi chữa bệnh đối với Hà Văn Pẩu, đưa đến bệnh viện Tâm thần Trung ương (Thường Tín, Hà Nội) để chữa trị cho đến khi khỏi bệnh.

Pẩu trả lời phỏng vấn báo chí khi đang điều trị tại bệnh viện tâm thần

Nga Đỗ (t/h)