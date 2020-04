Hồ sơ vụ án: Hành trình 8 tháng truy bắt kẻ giết người không ghê tay ảo tưởng mình là gió

Đầu tháng 12/2016, Công an huyện Chương Mỹ ( Hà Nội ) nhận được tin báo về vụ giết người ném xác xuống giếng phi tang xảy ra tại xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ. Kẻ thủ ác đã cao chạy xa bay sau khi gây án. Tuy nhiên, bằng các biện phaspo nghiệp vụ cơ quan điều tra xác định được hung thủ là Nguyễn Viết Lực (SN 1993, trú tại thôn Kim Nê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ).

Theo hồ sơ vụ án, sáng 3/12/2016, sau khi ngủ dậy, Lực sang nhà một người hàng xóm cùng thôn chơi. Lúc này, người hàng xóm rủ uống rượu nên Lực nhận lời về xách chai rượu nếp sang uống. Uống hết hai chai rượu nếp và tâm sự đủ thứ chuyện, người hàng xóm lại lấy ra một chai rượu trắng mời Lực uống. Đến khoảng 11h cùng ngày, thấy đã say lắm rồi nên Lực đứng dậy đi về nhà.

Về đến nhà thấy bà Nguyễn Thị G. (SN 1940, họ hàng) đang cắt cỏ trong vườn. Lúc này do say rượu cộng thêm cơn phê ma túy đá chưa hết nên sinh ảo giác, hoang tưởng. Lực mời bà G. vào nhà uống nước. Khi nạn nhân không để ý đã dùng dây điện siết cổ chết. Chưa dừng lại, sợ bà G. chưa chết hẳn, Lực kéo thi thể nạn nhân ra ném xuống giếng rồi dùng gạch, đá ném xuống để phi tang.

Nguyễn Viết Lực thời điểm mới bị bắt

Nói về những tình tiết trong vụ án này, thiếu tá Tống Quang Hiếu – Đội trưởng đội CSHS Công an huyện Chương Mỹ cho biết, gương mặt nạn nhân bị biến dạng, sưng vù, có nhiều vết rách do gạch, đá để lại. Nhìn những hình ảnh chụp hiện trường cùng thi thể nạn nhân, dù là điều tra viên lão luyện cũng không khỏi rùng mình và phẫn nộ trước hành vi của đối tượng Lực.

Về phần Lực, sau khi gây án xong hắn bình tĩnh về nhà chuẩn bị quần áo và tư trang để bỏ trốn. Trong tư tưởng Lực luôn xác định rồi một ngày sẽ bị bắt song hắn lại muốn có một chuyến phiêu bạt “để đời” kiểu lãng du, vô định như gió nên đã quyết định vay mượn tiện bạn bè và lên đường bỏ trốn. Trong thời gian bỏ trốn, Lực đổi tên thành Phong. Cái tên hắn yêu thích từ ngày biết nhận mặt con chữ.

Trên đường lẫn trốn, Lực làm nhiều nghề khác nhau để kiếm tiền. Do có Sức Khỏe , lại chăm chỉ làm việc nên đi đến đâu Lực cũng được nhận luôn. Suốt 8 tháng lẩn trốn, Lực làm thợ hồ, thợ xây, bốc vác… Lực đã “lướt” qua hàng chục tỉnh thành dọc khắp miền Bắc – Trung – Nam. Mỗi nơi, Lực chỉ ở một vài ngày đến 1 tuần rồi biến mất.

Theo cơ quan điều tra, năm 2013, Lực từng lĩnh án 18 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian chấp hành án, hắn học được nhiều mánh khóe chối đối Công an tinh vi. Vì thế, trong suốt 8 tháng lẩn trốn thì có tới 4 tháng hắn lênh đênh trên biển làm nghề đánh bắt cá như một dân chài thực thụ.

Suốt thời gian lần trốn, hắn không một lần nào liên lạc về cho gia đình. Vì hắn biết, điều đó có thể khiến bản thân rời vào vòng nguy hiểm. Cha mẹ Lực ở nhà nghèo đói, tủi hổ vì thằng con trai mất nhân tính.

Khi biết cơ quan Công an đang ráo riết truy tìm, Lực còn trêu người lực lượng chức năng bằng cách thoắt ẩn, thoắt hiện trên mạng xã hội . Hắn ảo tưởng mình là gió có thể ngao du bốn bể, nhưng không ngờ “núi cao lại có núi cao hơn”…

Nguyễn Viết Lực trong phiên tòa xét xử vào năm 2018

Bằng việc triển khai lực lượng dày đặc và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/8/2017, các trinh sát đã lần ra tung tích của Lực khi hắn đang lẩn trốn ở Bắc Giang. Khi bị bắt, Lực đang làm phụ hồ cho một công trình xây dựng.

Ngồi trước mặt một điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, Lực tỏ ra vô cùng bình thản, hắn “tự tin” đón một cái kết cho cuộc đời mà đã xác định từ trước. Hắn im lặng trước mọi câu hỏi của phóng viên/.

Khi một phóng viên nói: “Chị thích tên Phong của em hơn là Lực. Phong là gió, nghe rất nghệ sỹ, rất đời. Chắc em cũng nghĩ như chị nên thích tên Phong đúng không?”.

Như bắt trúng tâm lý, mắt lực bừng sáng, Lực gật đầu: “Ông nội em đặt cho em tên là Lực. Nhưng em thấy tên này nghe không hay, kiểu như “lực bất tòng tâm” hay là bất lực ấy. Em thích tên Phong nên suốt thời gian bỏ trốn, em vẫn lấy tên này”.

Lực nói, suốt thời gian lẩn trốn, hắn muốn đi một nơi nào đó mà không bị bắt rồi hắn nghĩ đến bố mẹ. Hắn nói: “Bố mẹ khổ vì em nhiều quá rồi. Sau chuyện này, người em nghĩ đến là bố mẹ. Chỉ mong bố mẹ sẽ sống thanh thản hơn nhưng em lại gây ra tội lớn rồi. Bố mẹ sẽ không bao giờ có thể quên được nỗi đau này do em gây ra…”.

