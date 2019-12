 Hồ sơ vụ án: Kinh hoàng gã đàn ông điển trai có “tình yêu” quái đảm với 12 xác chết nam giới

Một ngày cuối năm 1978, Dennis Nilsen (33 tuổi) đến quán uống rượu và quen một thanh niên trẻ. Hắn nói chuyện và rủ cậu trai trẻ về nhà mình ở 195 Melrose Avenue, London ( Anh ). Tại đây họ uống rượu tiếp và cùng nhau lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, Nilsen tỉnh dậy thấy cậu thanh niên đang ngủ và bỗng nhận ra, nếu cậu ta tỉnh dậy thì sẽ bỏ mình đi. Hắn ta đặt tay lên người cậu thanh niên bỗng cảm thích bị kích động, tim đập mạnh và đổ mồ hôi. Nhìn quanh giường thấy chiếc cà vạt, hắn lặng lẽ đi lấy rồi dùng nó siếu cổ cậu thanh niên đến chết. Hắn đã giết chết một người mà hắn không biết tên.

Nilsen giết người nhưng không biết tên nạn nhân là gì

Nilsen ngồi đó, đầu óc trống rỗng và gần như không nhận thức được mình đã làm gì. Rồi hắn đi xuống bếp tự pha cà phê, hút thuốc và cố gắng nghĩ xem mình cần làm gì bây giờ. Rồi hắn đứng dậy, bê xác nạn nhân đến bồn tắm gội đầu cho thi thể. Tiếp đó, hắn sấy tóc và đặt thi thể gọn gàng trên giường. Cậu thanh niên này sẽ không xa hắn nữa.

Kể cả sau khi sự việc xảy ra, Nilsen cũng không hiểu tại sao mình giết cậu ta. Nhưng có lẽ đơn giản chỉ vì hắn sợ cô đơn. Hắn đã trải qua một mùa giáng sinh một mình và không muốn nó lặp lặp lại.

Sau khi tắm rửa xong, Nilsen quyết định “quan hệ” với xác chết. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn dùng một tấm vải phủ lên và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, hắn xuống bếp nấu đồ ăn tối rồi ăn tối và xem tivi cùng cái xác nằm trên sàn nhà.

Hôm sau, Nilsen đào một cái hố dưới sàn nhà, đẩy thi thể cậu thanh niên xuống rồi đậy một tấm ván lên. Một tuần sau, hắn nạy nắp hố lên thì thấy xác bị bẩn và bắt đầu phân hủy. Hắn kéo cái xác lên đem đi tắm và đặt trở lại hố. Xác chết ở đó 7 tháng rưỡi cho đến khi Nilsen quyết định thiêu hủy. Danh tính người thân niên này mãi mãi là một bí mật.

Lúc này, Nilsen ngộ ra rằng, không ngờ giết người đơn giản đến vậy. Đến tháng 10/1979, hắn quyết định giết nạn nhân thứ hai. Một chàng sinh viên tên Andrew Ho đã bị hắn dụ đến nhà và một kịch bản cũ lại xảy ra. Từ đó Nilsen không thể từ đỏ được sở thích quái đảm của mình, hắn lần lượt giết hết người này đến người khác.

Một góc trong căn hộ chức hàng chục xác chết của Nilsen

Đến năm 1981, Nilsen bị bắt, khi đó hắn đã sát hại tổng cộng 12 người trong căn hộ của hắn. Và chỉ có 4 nạn nhân trong số đó được xác định danh tính, còn lại là người vô gia cư, người đồng tính và cả trai bao.

Ngày ngày, Nilsen sinh hoạt trong căn hộ chứa hàng chục xác chết bị giết và xử lý một cách man rợ. Để tránh ruồi nhặng, cứ 2 ngày, Nilsen lại khử trùng một lần. Nếu hàng xóm phàn nàn về mùi hôi hắn sẽ nói rằng, tòa nhà xuống cấp nghiêm trọng.

Sau gần 14 năm giết người, tội ác củ Nilsen mới bị phanh phui. Nguyên nhân là vì hệ thống cống ở khu vực này bị tắc, cảnh sát phát hiện một phần thi thể nạn nhân trong cống thoát nước ở nhà hắn. Từ đó, cảnh sát tiến hành điều tra và phát hiện hàng nghìn mảnh xương người được chôn trong vườn cùng nhiều túi nilong đựng thi thể người đang phân hủy.

Nilsen bị bắt. Tại sở cảnh sát hắn khai: Trong số các nạn nhân bị đưa về nhà, chỉ có 7 người ma mắn thoát chết. Hắn còn biện minh cho tội ác của mình với lý do hắn sợ cô đơn. “Một xác chết thì không bao giờ có thể đi được”, Nilsen nói.

Trước tội ác của mình, Nilsen bị cáo buộc 6 tội danh giết người và 2 tội danh âm mưu giết người. Trước cáo buộc này luật sư của hắn cho rằng, Nilsen bị thần kinh nên mới làm vậy. Còn bác sĩ tâm thần học Patrick Gallwey chẩn đoán Nilsen "mắc chứng ảo tưởng như thể rối loạn nhân cách ranh giới", nghĩa là thỉnh thoảng bùng phát các rối loạn tâm thần phân liệt. Người như vậy có thể phát bệnh trong hoàn cảnh bị cô lập.

Từ các ý kiến trên, thẩm phán phiên xét xử Nilsen kết luận: Một kẻ giết người hàng loạt chắc chắn sẽ có vấn đề tâm thần nên không thể lấy đó là lý do để ra tay giết người một cách độc ác và dễ dàng như vậy được. Cuối cùng Nilsen bị tuyên án tù chung thân.

Thu Nga (t/h)