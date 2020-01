Hồ sơ vụ án: Kinh hoàng gã giáo sư đại học vừa uống vodka vừa phân xác người tình trẻ

Tháng 11/2019, hãng thông tấn Nevskie Novosti của Nga đưa tin, các thợ lặn nước này đã phát hiện ở dưới đáy sông Moika (thuộc thành phố Saint Petersburg) những mảnh xương người. Những mảnh xương này được phát hiện khi họ đang cố gắng tìm kiếm thi thể cô Anatasia Eshenko - người bị giáo sư của mình giết chết, phân xác rồi phi tang dưới sông.

Theo nhà chức trách trách Nga, cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều mảnh thi thể còn sót lại của nạn nhân ở căn hộ của giáo sư lịch sử Oleg Sokolov giảng dạy ở Đại học Quốc gia Saint Petersburg. Ngay thời điểm bị bắt, gã giáo sư độc ác này đã thừa nhận toàn bộ tội lỗi của mình.

Theo điều tra của cảnh sát, ngày 7/11/2019, giữa giáo sư Sokolov và nữ sinh viên Anatasia Eshenko xảy ra cãi cọ trong căn hộ của ông ở Saint Petersburg. Sokolov là thần giáo hướng dẫn luận văn nghiên cứu của cô nhưng đồng thời cũng là tình nhân. Hai người có mối quan hệ tình cảm với nhau trong một thời gian dài.

Trong lúc cãi vã tại nhà riêng, gã giáo sư không kiềm chế được bản thân nên đã dùng khẩu súng ngắn có trong nhà sát hại người tình. Sau khi sát hại, Sokolv không kịp phi tang thi thể nên đã giấu nạn nhân ở trong nhà.

Ngoài tình thầy trò, giáo sư và nạn nhân còn có quan hệ tình nhân

Sáng hôm sau, ông ta vẫn tiếp khách tại nhà như không có chuyện gì xảy ra. Và những vị khách cũng không hề hay biết mình đang ngồi giữa hiện trường một vụ án mạng kinh hoàng và thi thể nạn nhân đang ở rất gần họ.

Ngày hôm sa, gã giáo sư thú tính quyết định phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh để phi tang. Nhưng điều khiến cảnh sát hãi hùng nhất là hắn ta vừa uống rượu vodka vừa phân xác. Sau này, hung thủ nói rằng, việc uống rượu để tự chấn tĩnh mình. Thi thể nạn nhân bị phân thành nhiều mảnh nhưng hắn chỉ mang tay chân của nạn nhân đi phi tang còn phần thân và đầu vẫn để ở nhà và bị cảnh sát phát hiện ngay sau đó.

Cảnh sát cho hay, do say xỉn không làm chủ được quán tính nên hắn đã té ngã xuống sông Moika khi cố gắng quang bao thi thể xuống sông. Một tài xế taxi đã phát hiện gọi cho đội cứu hộ. Chính lúc này, tội ác của hắn bị phanh phui.

Tại trụ sở cánh sát, Sokolow khai, hắn định tự sát trong bộ đồng phục giống như Napoleon Bonapart ngay trước đám đông khách du lịch ở pháo đài Petropavlovsky. Tuy nhiên, hắn chưa kịp thực hiện điều đó thì bị cảnh sát bắt giữ.

Liên quan đến vụ án này, một người bạn học của nạn nhân cho biết, giáo sư và nạn nhân cùng làm đề tài về vị hoàng đế Pháp Napoleon. Họ cùng nhau phục dựng các trận chiến lịch sử dưới thời Bonapart, trong đó Sokolov là đạo diễn.

Cũng theo người bạn này, có một số tin đồn về quan hệ yêu đương giữa nạn nhân và giáo sư. Tin đồn này lan truyền khắp khoa lịch sử , thế nhưng những người trong cuộc chưa bao giờ lên tiếng.

Your browser does not support HTML5 video.

Lời khai của đối tượng hiếp dâm, sát hại nữ sinh viên đại học

Nga Đỗ (t/h)