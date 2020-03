Hồ sơ vụ án: Kinh hoàng kế hoạch hiếp dâm, hạ sát liên hoàn 2 người tình của gã bán dừa dạo

Ngày 15/1/2016, Lê Thanh Hùng (SN 1979, quê tại tỉnh Đồng Tháp, ngụ tại phường Tân Tạo, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị đưa ra xét xử về các tội danh Giết người , Hiếp dâm, Cướp Tài sản. Tuy nhiên, do vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.



Đến ngày 19/12/2016, TAND TP Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Lê Thanh Hùng tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản. Tại phiên tòa Hùng tỏ ra bình tĩnh khai hận toàn bộ vụ giết chết nhiều người tình của mình một cách man rợ.

Trước khi nhận bản án thích đáng này, trong quá khứ, Hùng từng thụ án tù 6 tháng vì gây tai nạn và 4 năm về tội hiếp dâm. Năm 2012, sau khi mãn hạn tù, Hùng đến thuê trọ tại quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh), hành nghề bán dừa dạo để kiếm sống.

Trong thời gian này, Hùng qua lại và nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Hạnh. Dù gia đình chị Hạnh không chấp nhận mối tình này nhưng cả hai vẫn quyết liệt yêu nhau và thuê phòng trọ ra ngoài chung sống.

Với bản tính trăng hoa , dù có vợ thì Hùng vẫn cứ lăng nhăng, cặp kè với nhiều cô gái khác, trong đó có chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa. Sau này khi sự việc bại lộ, chị Hạnh đòi chia tay, dọn về nhà sống thì Hùng ra sức năn nỉ để nối lại tình cảm nhưng chị Hạnh không đồng ý.

Hùng bị tuyên án tử hình sau khi sát hại 2 người tình và làm bị thương 2 người

Trong phiên tòa sơ thẩm hồi cuối năm 2016, Hùng thú nhận, để chứng minh tình cảm của mình dành cho chị Hạnh, Hùng nói với chị Hạnh rằng sẽ giết chết chị Hoa. Nghe người tình nói vậy, chị Hạnh liền đi mua dao, thách thức Hùng sát hại người tình mới.

Nghĩ là làm, chiều ngày 17/12/2013 Hùng đến nhà trọ của chị Hoa rồi gọi điện thoại báo cho chị Hạnh biết. Chị Hạnh liền gọi em trai đóng giả làm xe ôm chạy đến. Hùng giả vờ thuê em của chị Hạnh chở mình và chị Hoa đi công viên nhưng lại lừa đưa chị vào trong khu vực rừng tràm thuộc xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh).

Tại đây, Hùng dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm chị Hoa. Sau khi thỏa mãn thú tính, Hùng xuống tay sát hại nạn nhân. Gây án xong, cả hai bỏ về nhà và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.



Đến chiều ngày 23/12/2013, Hùng cầm búa xồng xộc đến nhà chị Hạnh để trả thù. Hùng dùng búa đánh vào đầu em trai chị Hạnh khiến Đến chiều ngày 23/12/2013, Hùng cầm búa xồng xộc đến nhà chị Hạnh để trả thù. Hùng dùng búa đánh vào đầu em trai chị Hạnh khiến nạn nhân bất tỉnh. Thấy vậy, chị Hạnh lớn tiếng tri hô hàng xóm sang can ngăn thì bị Hùng dùng búa đánh ngất xỉu. Theo giám định, tỷ lệ tổn hại Sức Khỏe Hùng gây ra cho chị Hạnh là 22% và em trai chị Hạnh là 66%.

Gây án xong, Hùng tẩu thoát khỏi hiện trường, bỏ trốn đến huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương ). Tại đây, Hùng làm nghề thợ hồ và nảy sinh tình cảm với chị Vân (26 tuổi). Đến tối ngày 23/4/2014, Hùng nói với chị Vân thu dọn quần áp rồi cả hai thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm trên tỉnh lộ 10 (quận Bình Tân).

Sau khi tắm xong, chị Vân phát hiện mất day chuyền nên nghi ngờ Hùng lấy trộm. Hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, Hùng cầm cây gỗ đập đầu chị Vân đến tử vong

Gây án xong, Hùng đẩy thi thể nạn nhân xuống gầm giường rồi lấy điện thoại của nạn nhân và bỏ trốn. Đến ngày 25/4/2014, Công an TP Hồ Chí Minh truy tìm và ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Hùng. (Tên nạn nhân đã thay đổi)

Nga Đỗ (t/h)