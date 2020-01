Hồ sơ vụ án: Kinh hoàng kẻ sát nhân giết 6 người chỉ vì muốn gây ấn tượng với bạn gái

Gã sát nhân man rợ này tên là bị bắt tại khu vực Penzen của nước Nga . Hắn bị bắt do bị tình nghi tham gia vụ cướp một cửa hàng bán phần cứng máy vi tính. Tuy nhiên, trong quá trình hỏi cung, hắn ta còn tiết lộ với cảnh sát về những xác chết được hắn chôn giấu trong một khe núi gần nhà.

Theo đại diện cảnh sát địa phương, các điều tra viên đã tìm thấy một phần còn lại của 6 người theo lời khai của Bychkow. Tuy nhiên, cảnh sát còn nghi ngờ rằng, số nạn nhân có thể nhiều hơn những gì hắn đã khai.

Aleksandr Bychkov

Kết luận khám nghiệm pháp y chỉ ra, một số nạn nhân đã bị Bychkow cắt nhỏ thành nhiều mảnh, một số bị hắn lấy gan chế biến thành đồ ăn và ăn chúng. Mục đích hắn làm điều này là để gây ấn tượng với cô bạn gái hoặc để có động lực để đi gặp gỡ bạn gái.

Tại trụ sở cảnh sát, Bychkow khai rằng: “Cô gái ấy đã làm tôi mất hết lý trí. Cô ấy nói tôi nhu nhược và tôi là một con sói cô độc. Tôi nghĩ mình cần chứng minh cho cô ấy thấy điều người lại, tất cả không như cô ấy nói. Cô ấy không thể biết được tôi có thể làm được điều gì. Cũng không thể biết về vụ giết người và tôi không nói bất kỳ điều gì cho cô ấy nghe”.

Thậm chí, sau mỗi lần giết người, Bychkow còn nắn nót ghi lại quá trình gây án vào sổ nhật ký. Và mãi sau này cảnh sát mới tìm thấy cuốn nhật ký này. Theo báo chí nước Nga, kẻ giết người máu lạnh đã nói với cảnh sát về ngôi mộ có thi thể của nạn nhân thứ 7.

Những gì còn sót lại của các nạn nhân xấu số

Các điều tra viên cho rằng, tên tội phạm này đã giết nhiều hơn số người mà hắn từng khai báo. Theo điều tra, các nạn nhân chủ yếu mất tích ở trong vòng từ 2009 đến 2011.

Sau khi Bychkov bị bắt, cảnh sát đã cố gắng che giấu thông tin tội phạm để ngăn chặn tình trạng hoảng loạn cho người dân trong vùng.

Thậm chí, họ còn cố gắng tìm mọi cách trấn tĩnh người dân bằng cách cho đăng tải một bài báo tuyên bố không có vụ việc chấn động trên chỉ là tin đồn và kết quả điều tra không xác nhận đã có án mạng như vậy.

Nga Đỗ (t/h)