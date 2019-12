Hồ sơ vụ án: Kinh hoàng kẻ thủ ác lột da, moi mắt nạn nhân để giấu tội rồi rủ mẹ cùng đi phi tang

Mẹ tiếp cho con thủ tiêu xác nạn nhân

Sau quá trình điều tra tích cực, Công an tỉnh Bến Tre đã khiến bố mẹ nghi phạm Phạm Duy Hân (SN 1989, ngụ xã Hữu Định, huyện Châu Thành) phải khai ra tội ác “trời không dung đất không tha” của con trai mình.

Theo đó, ngày 3/6/2009, Hân đạp xe về nhà lúc rạng sáng khi mọi người vừa ngủ dậy. Cậu ta về nhà cầm theo 4 ổ bánh mì, 4 bánh bao cho bố mẹ và em trai ăn. Buổi chiều cùng ngày, Hân hỏi mẹ cuốc xẻng ở đâu. Khi mẹ hỏi làm gì thì hắn trả lời lấy để trồng cây cảnh. Rồi Hân ôm cuốc xẻng đi đâu cả nhà chẳng ai hay nhưng tối về thì chẳng ai thấy cuốc xẻng đâu.

Lời khai của bố mẹ Hân hợp với việc tối ngày 5/6/2009, Công an kiểm tra khu vườn nhà Hân thì phát hiện một hố đất lớn có kích thước tương tự huyệt chôn người. Ở bụi rậm cách đó một đoạn thì phát hiện cuốc, xẻng. Cha mẹ Hân xác nhận đó là đồ Hân mang đi trước đó 2 ngày.

Nhà trọ nơi Hân sát hại người yêu



Cha Hân khai,rạng ráng ngày 3/6, Hân đánh thức cha dậy và nói “con có chuyện cần tâm sự”. Ông Hoàng (bố Hân) theo con trai ra bãi đất trống gần nhà nói chuyện để tránh làm ảnh hưởng đến vợ và con trai út đang ngủ. Tại đây, Hân kể rằng: “Cha ơi, con lỡ giết chết con nhỏ đó (Thúy – nạn nhân) rồi, giờ cha phụ con khiêng xác về đây chôn, con làm không nổi”.

Nghe đến đây, ông Hoàng vã mồ hôi hột, chân tay run lẩy bẩy. Suy nghĩ một hồi, ông nói: “Con làm gì thì làm, cha không biết”. Rồi ông chạy như ma đuổi vào nhà lay vợ dậy thuật lại chuyện trên.

Thấy cha từ chối giúp, Hân chạy đến năn nỉ mẹ. Thương con và nghĩ đến cái giá quá đắt nó sẽ phải trả, người phụ nữ này tặc lưỡi gật đầu đồng ý cùng con tiêu hủy cái xác.

Hân chở mẹ đến phòng trọ của mình khi trời tờ mờ sáng nhưng thấy đông người nên lại chở mẹ về. Tối hôm sau, hai mẹ con lại chở nhau đến phòng trọ ở đường Nguyễn Văn Tư. Tại đây, Hân dặn mẹ đứng ngoài đợi, khi nào hắn ra hiệu thì đi vào.

Lột mặt, moi mắt để che dấu tội ác

Khi con trai gọi vào, người phụ nữ này bủn rủn chân tay khi thấy cô gái nằm trên nệm mặt trắng bệch, không còn cử động nữ. Bà Tâm (mẹ Hân) thấy Hân dùng túi nilong trắng cho thi thể nạn nhân vào rồi buộc đầu túi lại. Tiếp đó hắn gom nệm, quần áo của nạn nhân và đồ dùng cá nhân bỏ vào một túi bóng màu xanh. Trong đêm tối, hai mẹ con ôm mọi thứ ra khỏi phòng trọ.

Hân lái xe, mẹ ôm thi thể nạn nhân chạy đến cầu Bến Tre. Hân chống xe xuống rồi hai mẹ con khiêng bao nilong quẳng xuống sông. Rồi Hân lái xe về và trấn an mẹ: “Mẹ yên tâm, đừng sợ, con lọc da mặt và moi mắt nó rồi”.

Đến sáng ngày 5/6, ông Hoàng hỏi vợ “sao rồi?”. Bà Tâm trả lời: “Vứt xuống cầu rồi”. Sau đó, ông Hoàng đưa cho hân 300 nghìn và nói: “Tội của mày đáng chết, mày trốn lên biên giới cũng được. Nếu bị bắt đừng khai ra cha mẹ mày là ai. Có gì không ai nuôi em mày”.

Di ảnh của gã trai sát hại, lột da mặt, moi mắt người yêu

Sau đó, thi thể của nạn nhân được phát hiện, công an vào cuộc điều tra và truy ra manh mối của từ gia đình Hân. Ban đầu, cha mẹ Hân một mực phủ nhận mọi chuyện. Chỉ cho đến khi Hân bị bắt họ mới bắt đầu ngoan ngoãn khai báo.

Về phần Hân, sau khi bị bắt vẫn ngoan cố phủ nhận tội giết người . Nhưng Công an đưa ra một loạt bằng chứng liên quan đến việc Hân đã gặp gỡ nạn nhân trong thời gian trước khi nạn nhân tử vong. Để trốn tội, Hân còn tỏ ra ngây ngô như người bị tâm thần. Tuy nhiên, theo kết luận của cơ quan giám định tâm thần Trung ương (Bộ Y tế), trong thời gian gây án Tâm hoàn toàn bình thường.

Theo kết luận điều tra, Hân sát hại nạn nhân do ghen tuông. Đến ngày 1/2/2010, TAND tỉnh Bến Tre mở phiên tòa xét xử, tuyên án tử hình Hân về tội giết người. Bà Huỳnh Thị Tâm (SN 1968) bị tuyên án 2 năm tù, ông Phạm Văn Hoàng (SN 1960) bị tuyên án 1 năm tù về tội Không tố giác tội phạm. Cả hai được hưởng án treo.

Vẫn cảm thấy mình bị oan ức, Hân nộp đơn kháng cáo. Ngày 14/4/2010, tòa phúc thẩm tại TP Hồ Chí Minh giữ nguyên bản án tử hình. Ngày 9/6/2011, Hân bị xử bắn tại Bến Tre.

Thu Nga (t/h)