Hồ sơ vụ án: Lật mặt kẻ máu lạnh giết mẹ vợ đội lốt “thầy hai” chuyên đi “cứu nhân độ thế”

Lâm Tấn Hải (43 tuổi, ngụ tại ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau ) là cái tên từng gieo rắc biết bao nỗi sợ hãi, ghê rợn cho người dân bản xứ. Người ta sợ hắn bởi tính hung ác, tàn bạo đến rợn người.

Nghịch tử bất nhân, bất nghĩa

Ông Tư Thu, người chứng kiến bà Đỗ Thị Lập (61 tuổi, mẹ vợ Lâm Tấn Hải) bị con rể tẩm xăng thiêu sống kể: “Tui nhớ, hôm xảy ra án mạng là ngày 2/8/1998. Khi đó, tui và những người dân sống trong xóm nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của bà Lapapj nên đã chạy sang kiểm tra thì phát hiện bà Lập như một ngọn đuốc sống đang đứng kêu gào thảm thiết. Mọi người có mặt khi đó ai cũng tìm mọi cách để cứu bà Lập, người dội nước, người quấn chăn… cho đến khi lửa bị dập thì bà Lập chỉ còn thoi thóp thở. Dù được đưa ngay đến Bệnh viện cấp cứu nhưng bà vẫn không qua khỏi”.

Ngay sau khi bà Lập chết, sự việc được trình báo lên Công an. Cơ quan chức năng vào cuộc truy bắt hung thủ. Trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ xác định được kẻ gây án là Lâm Tấn Hải. Tuy nhiên, thời điểm đó, Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo điều tra về thân thế của Hải, khoảng ăn 1990, hắn đi nhiều nơi làm thuê làm mướn để kiếm sống. Trong thời gian đó, Hải về địa bàn huyện Cái Nước (Cà Mau) làm thuê thì quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Hồng Thị Tý (con gái bà Lập). Sau một thời gian tìm hiểu, Hải và chị Tý về chung nhà. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà Hải mang đến cho chị Tý chỉ kéo dài đúng 1 năm. Đến khi con gái đầu lòng ra đời thì Hải thay tâm đổi tính.

Trước khi bỏ trốn, Hải thiêu sống mẹ vợ và làm mẹ đẻ bị thương

Lúc này, hắn không tu chí làm ăn nuôi vợ con mà suốt ngày rượu chè bê tha. Mẹ con chị Tý trở thành nạn nhân của gã đàn ông bất nhân, bất nghĩa này. Cứ rượu say là Hải lại lôi vợ con ra đánh đập, hành hạ.

Cực chẳn đã, sống với Hải đến năm 1997 thì chị Tý ôm con về nhà mẹ đẻ ở. Khoảng 1 năm sau, ngày 1/8/1998, Hải đến nhà mẹ vợ để xin gặp vợ và đón về nhà nhưng bà Lập cương quyết từ chối vì không muốn con gái và cháu phải chịu cảnh bị đánh đập, hành hạ nữa.

Bị mẹ vợ khước từ “lòng thành”, Hải bắt đầu ôm hận trong lòng. Ngày hôm sau, Hải cầm chi xăng đến tìm mẹ vợ trả thù. Đến nơi, Hải không nói không rằng, vặn ngay lắp chai rang tưới lên người bà Lập rồi bật lửa đốt.

Sau khi gây án, Hải trộm chiếc vỏ máy (phương tiện di chuyển trên sông) của người dân địa phương rồi bỏ trốn. Trong quá trình bỏ trốn, hắn tìm đến nhà mẹ ruột ở ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) ở nhà vài ngày. Tại đây, Hải xảy ra xích mích với mẹ đẻ nên một lần nữa nảy sinh ý định sát hại mẹ đẻ bằng lửa. Nhưng may mắn thay, người phụ nữ này thoát thân kịp.

Sự việc bị phanh phui, Công an ập đến bắt giữ Hải. Gã nghịch tử bất hiểu cúi đầu nhận tội. Nhưng không lâu sau đó, Hải giả bệnh được Công an đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhân cơ hội này, hắn tẩu thoát khỏi bệnh viện và trốn biệt tích. Xác định, Hải là tội phạm nguy hiểm, Công an tỉnh Cà Mau đã ra lệnh truy nã toàn quốc.

Lột xác thành “thầy hai” chuyên đi “cứu nhân độ thế”

Để truy bắt Lâm Tấn Hải, Công an tỉnh Cà Mau rải quân đến nhiều địa phương để truy tìm. Cứ hễ nghe thấy thông tin nào về Hải là cơ quan chức năng lại cử trinh sát đi tìm hiểu thông tinm điều tra. Suốt 13 năm trời, chưa bao giờ Công an tỉnh Cà Mau từ bỏ việc truy tìm kẻ sát nhân máu lạnh này.

Mãi đến ngày 7/3/2012, theo nguồn thông tin mật, các trinh sát Công an tỉnh Cà Mau mới nắm bắt được thông tin quý giá. Theo đó, Công an nhận được tin một đối tượng tên Lâm Văn Hợp (tạm trú ở xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) có nhiều biểu hiện và nhận dạng giống với đối tượng Hải đang bị truy nã. Ngay lập tức, các trinh sát đến Ninh Hòa để xác minh nhân thân, lai lịch của đối tượng Hợp này vì theo nhận định, rất có thể đối tượng này đã lấy tên của em mình để tiện bề trốn chạy.



Song, Hải đã chứng minh mình là kẻ ranh ma khi vừa “đánh hơi” được hành tung bị bại lộ đã nhanh chóng tẩu thoát. Khi các trinh sát đến Ninh Hà điều tra thì Hải đã cao chạy xa bay rồi.

Các trinh sát tỉnh Cà Mau đến Ninh Hà thì được biết, đối tượng này mới bị Công an tạm giữ chính minh nhân dân vì điều khiển xe máy không có giấy phép đăng ký xe, không có bằng lái xe… nhưng suốt nhiều ngày qua không thấy đến trình diện.

Từ các manh mối này, các trinh sát phát hiện được nhiều thông tin có giá trị. Trước đó, Lâm Tấn Hải đến địa phương này rồi đổi tên thành Lâm Văn Hợp để che mắt Công an. Hải giả danh thành người chữa bệnh, truyền đạo và tự xưng là “thầy hai”.

Hải ranh ma đến mức, tung ra nhiều độc chiêu để lừa gạt người dân mê tín nhằm mục đích trục lợi. Hải lân lan đến các thôn bản và hô hào mình là “bền trên” để hỗ trợ để cứu nhân độ thế. Để lấy lòng tin của người dân mê tín, hắn cố gắng tỏ ra thật thần bí.

Kẻ máu lạnh đội lốt "thầy hai" bị bắt sau 13 năm lẩn trốn

Trước thủ đoạn trên, rất nhiều người dân đã tin và đi theo Hải. Lấy được tiền từ những người dân me etins, Hải xây dựng căn nhà nhỏ trên Hòn Quẫy và gọi nó là am để chữa bệnh và truyền đạo.

Trong khoảng thời gian này, Hải đi nhiều nơi ở tỉnh Khánh Hòa để truyền đạo và chữa bệnh. Tự luyến về tài cán của mình, Hải còn thả lưới xuống các tỉnh miền Tây để hành nghề. Trong số những nơi hắn đến khám chữa bệnh nhiều nhất là khu du lịch Nhà Mát (TP Bạc Liêu) hay khu du lịch Núi Sam (An Giang).

Ngoài mặt là “thầy hai” truyền đạo “cứu chúng sinh” nhưng bản chất Hải vẫn là một kẻ tiêu nhân, đào mỏ. Năm 2000, khi đang trên đường đi lẩn trốn, hắn vẫn cố tổ chức khám chữa bệnh cho người dân. Trong lúc chữa bệnh cho chị N. (ngụ xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), Hải dùng lời đường mật dụ dỗ chị N., sáu đó đưa chị về Ninh Hà (Khánh Hòa) sống như vợ chồng. Được một thời gian, chị N. nhận ra bộ mặt của Hải nên quyết định bỏ về quê. Lúc này, Hải lộ mặt là kẻ hám lợi, hắn nói chị đi đâu thì đi nhưng không được mang xe máy ra khỏi am.

Không lâu sau khi chị N. bỏ đi, Hải tiếp tục đi truyền đạo, chữa bệnh và dụ dỗ được chị H. (ngụ tại huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ) đến am ở Ninh Hà sống như vợ chồng. Đến khi chị H. bán hết tàu sản cung phụng hắn thì hắn lại lộ bản chất kẻ vũ phu, vô dụng.

Sau khi mất dấu Hải ở Ninh Hà, cơ quan điều tra vẫn âm thầm truy tìm tung tích đối tượng này. Đến ngày 10/3/2012 thì nhận được tin liên quan đến Hải. Một trinh sát giả làm người cần chữa bệnh đến nhà người phụ nữ tên Thu ở khu du lịch Nhà Mát (TP Bạc Liêu). Bệnh nhân kể bị bệnh lâu ngày chữa không khỏi, muốn gặp “người cõi trên” để nhờ trị bệnh.

Sauk hi gặng hỏi đủ điều, người phụ nữ này bấm máy gọi điện cho “thầy hai”. Chuyện trò một lúc, người phụ nữ này nói: “Nghe hoàn cảnh của anh khổ sở nên tôi mới giúp đỡ, cũng may “thầy hai” vừa ghé qua Bạc Liêu, 3 ngày sau anh quay lại”.



Biết đây là cơ hội để bắt Lâm Tấn Hải, các trinh sát chuẩn bị kỹ càng. Đúng hẹn, trinh sát trong vai người bệnh đến nhà Thu để gặp “thầy hai”. Khi thày vừa vào buồng thì nhanh như chớp, trinh sát móc còng số 8 vào tay “thầy hai” khiến hắn không kịp trở tay.

Khi bắt được Lâm Tấn Hải, các trinh sát áp giải đối tượng này về Công an tỉnh Cà Mau để tiếp tục xử lý theo quy định của Pháp luật . Với vỏ bọc “thầy hai”, Hải đã trốn tránh sự truy nã của Công an suốt 13 năm trời.

Nga Đỗ (t/h)