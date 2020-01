Hồ sơ vụ án: Lật tẩy sự thật vong hồn vợ về kêu oan “tố” bị chồng sát hại 

Ly kỳ oan hồn ốp vong em gái báo oán

Cuối tháng 7/2016, người dẫn xã Tiên Ngọc xôn xao chuyện vong hồn chị Huỳnh Thị Đông (SN 1984, trú tại thôn 2, xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước, Quảng Nam ) hiện về kêu oan. Trước đó, ngày 24/7, gia đình phát hiện chị Đông chết trong tư thế treo cổ.

Bà Huỳnh Thị Huệ (SN 1946, mẹ chồng chị Đông) kể: Khoảng 22h30 ngày 24/7, bà nghe có tiếng trẻ con khóc thì chạy sang phòng con trai là Phạm Chông Chánh (SN 1982) thì thấy con đang nằm quay mặt vào tường ngủ, bên cạnh là đứa con vừa tròn 1 tháng tuổi nằm khóc. Bà Huệ bồng cháu nội lên và hỏi: “Chớ mẹ nó đâu?”, anh Chánh dụi mắt quay ra trả lời: “Con không biết”.

Bà Huệ chạy ra sân gọi con dâu không được liền hô hoán hàng xóm nhờ đi tìm giúp. Vì ở nông thôn nên anh Chánh chạy ra tìm đèn pin để đi tìm vợ nhưng tìm mãi không thấy. Khi anh chạy ra ngoài sân thì thấy dây buộc bạt che ở sân bị mất (khi đó gia đình đang làm nhà). Cảm thấy có chuyện chẳng lành nên anh huy động thêm người thân đi tìm.

Nơi chị Tuấn "lên đồng" nói nhàm rằng anh rể giết chị gái

Đến 0h ngày 25/7, mọi người tá hỏa phát hiện chị Đông treo cổ trên cây khế sau nhà. Sự việc này khiến ai cũng đau sót vì chị mới sinh con được 1 tháng. Càng bất ngờ hơn vì sau khi chị chết được 2 ngày thì rộ lên tin đồn vong hồn chị Đông về kêu oan.

Người ta truyền tai nhau, vong hồn chị Đông nhập vào người nhà là chị Huỳnh thị Hoa (chị em chú bác ruột nhà chị Đông) để… cho con bú. Sau đó, vong hồn chị Đông lại nhập vào Huỳnh Thị Tuấn (em gái Hoa) để báo cho mọi người biết rằng, chị chết là vì bị chồng sát hại chứ không phải treo cổ tự tử. Câu chuyện này khiến người dân xã Tiên Ngọc vô cùng hoang mang. Nhiều người còn kể, anh Chánh đã quỳ lạy vợ (người lên đồng) để tạ lỗi.

Liên quan đến câu chuyện tâm linh kỳ bí này, anh Đào Thanh Hồ (thôn 2, xã Tiên Ngọc) kể: Ngày 27/7, sau khi chị Đông được gia đình khâm liệm thì trong đoàn người đến thắp nhang có chị Huỳnh Thị Hoa, bỗng dưng có biểu hiện mệt mỏi, xanh xao. Một lúc sau chị Hoa chạy ra trước nhà anh Chánh nằm dài dưới đất, miệng liên tục nói nhảm. Một số người nghe thấy Hoa nói: “Về cho con bú 4 ngày thôi”.

Trong lúc mọi người bán tin bán nghi về câu chuyện này thì ngày 28/7/2016, gia đình đưa linh cữu chị Đông về nơi an nghỉ cuối cùng thì lại có chuyện lạ xảy ra. Lúc này, họ hàng, làng xóm đều đi đưa tiễn nhưng riêng Huỳnh Thị Tuấn (em gái chị Đông) không đi và ngồi lại chỗ gốc cây nơi chị Đông chết.

Sau một hồi thất thần, Tuấn có nhiều biểu hiện lạ như mệt mỏi, xanh xao, co giệt, nói nhảm. Thấy lạ mọi người đến xem thì nghe Tuấn nói: “Con Ba (tên ở nhà của chị Đông) do thằng Chánh giết. Nó đâm con Ba xong dẫn ra cây khế đi tiểu rồi treo cổ con Ba”. Nhiều người cho rằng, Tuấn mệt mỏi nên nói sảng. Khi về nhà Tuấn ở xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) Tuấn vẫn nói nhảm rằng anh Chánh giết vợ.

Khai quật tử thi điều tra lại

Có quá nhiều điều lạ lùng xảy ra trong và sau đám tang chị Đông nên gia nhìn bên ngoài vô cùng hoang mang. Cuối cùng họ quyết định làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng khai quật mộ chị Đông để điều tra lại. Mặc dù trước đó lực lượng chức năng đã giải thích đây là một vụ tự sát.

Đúng theo đề nghị của gia đình, ngày 2/8/2016, người dân tập trung rất đông tại nghĩa trang để chờ xem khai quật thi thể chị Đông. Khoảng 8h, đoàn công tác tổ chức khai quật tử thi và khám nghiệm tử thi. Việc khám nghiệm thực hiện công khai trước sự theo dõi của người dân và hai bên gia đình.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, tử thi đang trong giai đoạn phân hủy, vùng cổ có một rãnh hằn không khép kín, rộng và mờ dần về sau, chỗ rộng nhất khoảng 0,8cm. Ngoài ra, không phát hiện thêm dấu vết nào nữa. Kết luận: chị Đông treo cổ tự tử, không có ngoại lực tác động. Từ đó có thể khẳng định, lời của “bà đồng” vô căn cứ.

Công an tiến hành khai quật tử thi chị Đông để điều tra lại theo yêu cầu của gia đình

Về phần mình, anh Chánh cho biết: “Suốt những ngày vợ mất tôi và gia đình vô cùng mệt mỏi bởi áp lực từ nhà vợ. Vợ tôi vừa chôn thì đã bị khai quật lên, tôi rất đau lòng. Nhưng để chứng minh sự trong sạch của mình, tôi đành đồng ý quật mộ”.

Cũng theo anh Chánh, chị Đông có tiền sử bệnh tâm thần. Hồi mới cưới anh đã biết chị bị trầm cảm nhưng anh không đưa vợ đi Bệnh viện mà mời thầy cúng về làm phép. Sau đó chị Đông cũng hết bệnh thật. Nhưng đến khi sinh con út chị Đông lại phát bệnh, lúc nào cũng buồn bã, khóc lóc và đòi tự tử.

Sau này, anh Chánh đã đưa vợ xuống bệnh viện tâm thần Phạm Ngọc Thạch (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều trị. Song do con còn quá nhỏ, không có sữa bú nên 5 ngày sau chị Đông được bệnh viện cho về nuôi con . Khi về nhà, sợ vợ làm liều, anh Chánh thường xuyên phải đến mắt đến vợ. Tối hôm xảy ra sự việc anh đã khóa cửa phòng ngủ nhưng lúc anh ngủ, chị Đông lấy chìa khóa mở cửa rồi đi ra vườn tự tử.

Được biết, vợ chồng anh Chánh có 4 người con, trong đó con trai út vừa được 1 tháng 10 ngày thì mẹ mất. Ngày mai táng Đông cũng là ngày gia đình dự kiến tổ chức tân gia nhà mới.

28 năm nỗi oan giết chồng, con giết cha

