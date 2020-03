Hồ sơ vụ án: Lật tẩy tội ác man rợ của chủ quán photocopy từ chiếc bao tải chưa thi thể người

Vụ án mạng “không dấu vết”

Một chiều cuối tháng 4/2010, người dân KP.8, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức (TP.HCM) kinh hãi phát hiện một bao tải đựng xác người bỏ trước quán cà phê số 12 đường Linh Đông. Ngay sau đó vụ việc được trình báo đến Đội trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hồ Chí Minh.

Nhận được tin báo, Công an TP cùng các đơn vị vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm xác định, bên trong bao tải là thi thể một người phụ nữ với nhiều bông gòn, gối ôm, thú nhồi bông… Trên người không phát hiện giấy tờ tùy thân nên không xác định danh tính. Công an đã tiến hành đăng tải thông tin vụ án lên báo chí để tìm tung tích, xác định danh tính nạn nhân.

Sau 4 ngày đăng tải thông tin, Công an xác định danh tính nạn nhân là T.L.Hy A (31 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, là giáo viên môn kỹ thuật Trường THCS Colette, quận 3). Thời điểm trước khi án mạng xảy ra, chị Hy A đang làm quản lý Công ty TNHH Đ.V.P (chuyên kinh doanh và chăn nuôi cá sấu, trăn, đà điểu) trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12.

Công an tiến hành điều tra lịch trình di chuyển cũng như các mối quan hệ của nạn nhân thì được biết. Trưa ngày 21/4/2010, nạn nhân đang dự lễ tại trường thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại nên lấy xe máy chạy đi và kể từ đó không đến trường nữa cho đến khi được phát hiện thi thể trong bao tải. Theo điều tra, khi bị sát hại, nạn nhân bị mát 2 nhẫn vàng, 1 chiếc se máy Click, 2 thẻ ATM (và bị rút tiền).

Tuy nhiên, manh mối bị đứt quãng khi cơ quan điều tra không tìm ra ai đã gọi cho Hy A và Hy A đi ra ngoài vì lý do gì. Trước tình thế trên, cơ quan điều tra đã rẽ sang hướng truy án khác đó là tập trung tìm hiểu Công ty TNHH Đ.V.P..

Chiếc bao tải chứa thi thể chị Hy A

Tại công ty này, cơ quan điều tra phát hiện một vết máu trên tường ở lầu 1 của công ty nhưng khi giám định đó không phải máu của nạn nhân mà là máu của người em ruột tên Ny A.

Trong quá trình điều tra, Công an phát hiện số điện thoại gọi đến cho Hy A vào trưa ngày 21/4/2010 là số điện thoại công cộng. Số điện thoại này được gọi từ địa chỉ 17/1 Lê Đức Thọ (phường 7, quận Gò Vấp).

Công an xác định, địa chỉ trên là nhà của ông n.K.H. (66 tuổi). Nhà ông H. có xây dựng một nhà trọ gồm 7 phòng với 20 người thuê. Nhưng khi kiểm tra các phòng thì không thấy có liên quan gì đến vụ án. Tung tích hung thủ vẫn là con số không.

Đúng lúc bế tắc nhất thì đội điều tra nhận được tin báo từ bạn thân của nạn nhân về việc vô tình phát hiện một cặp nam nữ sử dụng chiếc xe máy Click của Hy A. Người bạn này đã bán theo chiếc xe đó và gọi cho cơ quan điều tra để truy tìm manh mối.

Công an sau đó đã mời chủ xe của chiếc xe này đến làm việc thì được biết, có một nam thanh niên ở phường 6, quận Gò Vấp đã rao bán xe trên mạng. Có cung cấp số điện thoại di động của người bán nhưng khi Công an kiểm tra thì không có tín hiệu. Vụ việc thêm lần nữa đi vào bế tắc.

Lộ diện hung thủ

Từ những thông tin trên, cơ quan điều tra chắc thông tin, vụ án xảy ra ở địa bàn phường 6, quận Gò Vấp. Để tìm kiếm hung thủ, các trinh sát bắt đầu cho người mua xe máy nhận dạng hàng ngàn thanh niên qua ảnh đã từng, đang sinh sống ở phường 6 và cuối cùng, người mua xe nhận ra nam thanh niên tên Nguyễn Hữu Tú (22 tuổi, quê Quảng Nam).

Công an tiến hành kiểm tra khẩn cấp căn nhà Tú thuê trên đường Lê Đức Thọ, phường 6 (vừa để ở vừa để mở quán photocopy) thì phát hiện căn nhà đã bị sửa mới và cho người khác thuê. Nghĩa là hiện trường chính nếu ở điểm này thì đã bị xóa mọi dấu vết.

Song Công an chưa dám khẳng định Tú là hung thủ bởi có thể Tú mua lại chiếc xe máy của hung thủ. Để có băng chứng xác thực, Công an tiến hành xác minh người đến cây ATM rút tiền của nạn nhân. Qua sàng lọc, cuối cùng các điều tra viên cũng phát hiện ra một người 2 lần đến rút tiền tại cây ATM ở quận Gò Vấp chính là Tú. Để chắc chắn hơn, cơ quan điều tra tiến hành tìm bạn gái của Tú để xác minh “thú nhồi bông đựng trong bao tải có liên quan đến Tú hay không”. Người bạn gái này cho biết, gối ôm và thú nhồi bông là của Tú.

Ngay lập tức, Công an về Quảng Nam (quê Tú) để truy tìm nhưng đối tượng này không ở nhà. Khi đã đủ bằng chứng, Công an ra lệnh truy nã toàn quốc. Báo đài đăng tin truy nã đối tượng Tú.

Tú cướp tài sản giết người vì thua cá độ bóng



Trong quá trình truy nã, cơ quan Công an đã điều tra nhân thân của đối tượng này thì được biết: Tú là người có ăn học, sinh ra trong gia đình gia giáo ở huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam). Anh trai Tú là phóng viên một tờ báo lớn ở TP Hồ Chí Minh. Tú học xong đại học thì được gia đình đầu tư hàng trăm triệu đồng mở cho tiệm photocopy để làm ăn.



Công an TP Hồ Chí Minh cũng xác định, đây là vụ án Công an TP Hồ Chí Minh cũng xác định, đây là vụ án giết người cướp tài sản. Thực tế, Tú làm ăn khá phát đạt, vậy tại sao hắn giết người cướp của? Qua xác minh, Công an TP Hồ Chí Minh biết được, Tú hiện đang bị bắt vì một vụ lừa đảo ở Hà Nội. Các trinh sát ngay lập tức lên đường ra Hà Nội thẩm tra Tú.

Với những bằng chứng thuyết phục, đối tượng này buộc phải cúi đầu nhận tội. Tú khai tháng 4/2010, chị Hy A đến cửa hàng của Tú in name card. Đến trưa cùng ngày, Tú gọi điện cho chị Hy A đến xem mẫu name card với mục đích cướp tài sản do thua độ bóng đá.

Trong lúc cướp tài sản do sợ bị tố cáo nên đã sát hại nạn nhân. Tiếp đó, Tú bỏ thi thể nạn nhân vào trong báo tải chở đi phi tang. Gây án xong, Tú trốn ra Hà Nội, lên mạng chát rồi quen với một cô gái ở Hà Nội.

Một lần trong lúc chở bạn gái mới quen đi chơi, Tú giả vờ làm rơi khẩu trang rồi nhờ cô gái này cúi xuống nhặt. Nhân lúc cô gái không để ý, Tú cướp xe rồi bỏ chạy. Sau đó, Tú yêu cầu cô gái trẻ bỏ 6 triệu đồng chuộc xe thì bị Công an Hà Nội bắt giữ.

Your browser does not support HTML5 video.

Giết bà chủ nhà trọ, cướp tài sản

Xem thêm: Hé lộ đường đi của số tiền 750 triệu đồng mà nghi can trộm sau khi giết 2 người ở chùa Quảng Ân

Nga Đỗ (t/h)