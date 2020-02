Hồ sơ vụ án: Lên nhầm xe, cô gái trẻ bị tài xế hiếp dâm đến chết rồi giấu xác trong tủ đá

Năm 2018, cả Trung Quốc rúng động sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể một cô gái trẻ trong tủ đá. Điều đáng nói, cô bị sát hại sau khi đặt xe taxi qua ứng dụng. Nạn nhân là Tiểu Âu.

Tiểu Âu đặt ứng dụng xe Didi (tương tự như Grab, Uber) sau khi tan làm ở phía Tây, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hai ngày sau, thi thể của cô được tìm thấy trong tủ đá ở 1 cửa hàng đồ nướng. Chiếc tủ này thuộc quyền sở hữu của một gã tài xế trẻ.

Chân dung Tiểu Âu

Nhận được tin báo án, cảnh sát khu vực đã vào cuộc điều tra. Theo thông tin thu thập được, khoảng 3h ngày 17/6, Tiểu Âu tan làm và quyết định đi ăn tối cùng bạn bè. Không may là sau đó cô phát hiện quên mang chìa khóa nên quyết định đến khách sạn k618.cn để nghỉ qua đêm. Nhưng khách sạn này lại thông báo hết phòng nên, Tiểu Âu đặt xe qua ứng dụng Didi để tìm một khách sạn khác.

Tiểu Âu đã lên một chiếc taxi khi thấy người tài xế ra hiệu vẫy tay. Tuy nhiên, đến khoảng 4h sáng cùng ngày, bạn bè gọi điện nhưng không thấy cô nghe máy nên nghĩ đã về nhà nghỉ ngơi. Còn anh trai của Tiểu Âu cho biết, cô mới chỉ 23 tuổi, dáng người mảnh khảnh và đang làm nhân viên tiếp tân tại một phòng tập gym.

Trong quá trình điều tra , cảnh sát phát hiện, chiếc xe màu trắng mà Tiểu Âu lên không phải là xe cô đặt qua ứng dụng Didi. Người tài xế đã chủ động hủy chuyến do không thể tìm thấy khách hàng.

Kẻ hiếp dâm Tiểu Âu bị bắt



Đến ngày 19/6/2018, cảnh sát thông báo đã xác định được chiếc xe đón Tiểu Âu thông qua CCTV. Theo đó, tài xế lai xe là một người đàn ông họ Trương. Tiểu Âu đã lên nhầm xe của người này. Trương không đưa Tiểu Âu đến địa điểm cô mong muốn mà lái xe một mạch về nông trại của mình cách đó khoảng 10 phút di chuyển. Tại đây hắn đã hiếp dâm, sát hại cô gái trẻ rồi dấu xác trong tủ đá.

Vụ án này thời điểm đó đã châm ngòi vào làn sóng dư luận phẫn nộ tại quốc gia tỷ dân. Đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi liên quan đến các tiêu chuẩn an toàn của nền tảng đặt xe lớn nhất Trung Quốc này. Sau khi vụ án xảy ra, hãng Didi đã đứng ra xin lỗi, công bố nhiều thay đổi liên quan đến dịch vụ vận tải của mình.

Nga Đỗ (t/h)