 Hồ sơ vụ án: Ly kỳ vong hồn cô bé chăn bò hiện về báo oán kẻ sát nhân tuổi 15

Ngày 24/3/2014, trong căn nhà tuềnh toàng, chị Lê Thị Cúc (45 tuổi, ngụ tại thôn 1 Khe Gát, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ) cùng người thân làm cơm cúng 49 ngày cho đứa con gái xấu số. Xong việc, chị Cúc ngồi thất thần trên võng. Khi thấy khách đến mới cố ngồi dậy, nước mắt đầm đìa.

Chị Cúc kể: “Dường như vong linh con bé vẫn còn lẩn khuất đâu đó quanh đây vì u uất, đau đớn. Con gái tôi (cháu Quyền) là đứa biết thương mẹ, học giỏi và chăm chỉ. gia đình khó khăn lại chỉ có một mẹ một con nên cháu cũng rất vất vả. Quần áo cháu mặc đều là đồ cũ anh chị em họ cho. Mấy năm trước nhà nước cho mẹ con tôi con bò, con bé chăm kỹ lắm nên bò lớn nhanh và đẻ được một con bò con. Hàng ngày, sau giờ học, cháu sẽ đi chăn bò phụ mẹ. Trưa hôm đó, cháu đi chăn ở khu đồi có nhiều cỏ, nhiều rau má về khỏe, vừa coi bò vừa hái rau cho mẹ về nấu canh. Ăn cơm trưa xong, cháu lại đi chăn bò. Trước khi đi cháu còn bảo tôi, chiều con sẽ hái nhiều ra về cho cả cậu mợ nữa. Vậy mà…”.

Hôm đó, mãi chiều muộn không thấy con về, chị Cúc rất lo lắng nên tất tả chạy đi tìm. Trời nhá nhem tối có cả sương mù nên rất khó tìm. Cái không khí lành lạnh, rời rợn khí chị Cúc càng lo lắng và sợ hãi. Chị chạy ra ven đường Hồ Chí Minh nhánh Đông gần khu di tích lịch sử sân bay dã chiến Khe Gát để tìm con. Nhưng tại đây chỉ thấy 2 con bò đang nhởn nhơ gặm cỏ còn cháu Quyên thì không thấy đâu. Chị Cúc chột dạ nghĩ dại…

Người mẹ đau đớn bên bàn thơ cô con gái chết oan

Các cảm giác ớn lạnh bởi linh cảm chẳng lành khiến người mẹ bước cao, bước thấp chạy về nhà gọi họ hàng, làm xóm giúp chị tìm con. Biết cháu Quyên ngoan ngoãn nên hàng xóm chẳng quản đêm tối lao ra ngoài đi tìm cháu Quyên. Thậm chí, họ còn dùng cả loa phát thanh để thông báo tìm cháu. Thế là cả thôn nháo nhào đi tìm cô bé tội nghiệp.

Sau một hồi tìm kiếm, cả thôn kinh hoàng khi phát hiện cảnh tượng, thi thể bé gái 12 tuổi cứng đờ bị vứt dưới rãnh đất, khuất sau lùm cỏ dại. Máu nạn nhân chảy ra nhuộm đỏ cả vạt đất đến nỗi gia đình phải xúc cả lớp đất đó về chôn với hy vọng, vong linh của cháu Quyên được yên lòng. Cách hiện trường khoảng 50 mét, người trong thôn phát hiện chiếc xe đạp cũ của cháu Quyên cũng bị vứt xuống cống thoát nước.

Hôm đưa tiễn cháu Quyên về nơi an nghỉ cuối cùng, cả thôn cùng khóc vì thương xót và vì phẫn nộ với hành động độc ác của kẻ thủ ác. Tuy nhiên, khi đó họ vẫn chưa biết ai là hung thủ, mặc dù công an đã vào cuộc điều tra.

Chị Cúc ngồi lặng lẽ trên ghế thuật lại cái ngày sau hôm chôn cất con gái: “Con gái tôi chết oan nên rất thiêng. Mặc dù chôn cháu xong rồi nhưng ruột gan tôi vẫn nóng như có lửa đốt. Hình ảnh con gái chết tức tưởi cứ ám ảnh đầu óc tôi. Nếu linh hồn con còn lang thang vảng vất ở đâu đó, chưa được vào nhà thì thương lắm. Ý nghĩ ấy đã thôi thúc tôi làm lễ gọi hồn “dẫn” con về nhà. Trong buổi gọi hồn hôm đấy, con gái tôi ai oán thuật lại chuyện bị sát hại”.

Và quả đúng như vậy, sau quá trình điều tra , Công an bắt được hung thủ là Trần Văn Bình (15 tuổi). Công an còn tìm thấy chiếc áo trắng dính đầy máu. Nhưng điều quan trọng nhất là, hành trình phạm tội của hung thủ đúng như những gì người mẹ được vong hồn con gái về kể lại.

Cho đến nay, yếu tố tâm linh này vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào giải thích được. Nhưng sau cùng, kẻ thủ ác sát hại cô bé tội nghiệp đã bị bắt giữ.

Nga Đỗ (t/h)