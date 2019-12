Hồ sơ vụ án: Ly kỳ vụ “áp vong” lật mặt người vợ giết chồng giấu xác dưới ao suốt 10 tháng

Chuyện vong hồn hiện về báo oán hay các nhà ngoại cảm được mời về gọi hồn, tìm thi thể không phải chuyện hiếm có nhưng nó chưa được khoa học chứng minh nên nhiều người còn nghi ngờ. Tuy nhiên, vụ án vợ giết chồng giấu xác suốt 10 tháng trời dưới ao sâu chỉ được phát hiện khi gia đình mời nhà ngoại cảm về giúp sức.

Vụ án này xảy ra vào ngày 4/1/2004 tại ấp Tân Phú (xã Trần Phám huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), nạn nhân là ông Nguyễn Văn Nên. Ông Nên bị vợ là bà Trần Thị Nâu sát hại rồi giấu xác dưới ao nhà.

Theo điều tra, sáng sớm hôm đó, vợ chồng ông Nên và bà Nâu cãi nhau. Đến khoảng 9h, đứa con ông Nên đi tìm rồi gọi khản cổ cũng không thấy bố đâu. Khi người con hỏi mẹ về bố thì được trả lời: “Coi bố có ở bên ngoại không. Hồi mẹ đi, bố vô buồng ngủ, bây giờ không thấy”. Rồi sau đó người phụ nữ này cũng giả vờ đi quanh nhà tìm kiếm và nói với con: “Bố mầy chắc đi thiệt rồi”.

Đến gần trưa, một người con khác về nhà, bà Nâu cũng thuật lại y như vậy. Mãi đến tối chẳn thấy ông Nên đâu nên mấy đứa nhỏ chạy sang báo tin họ hàng nhờ đi tìm kiếm. Người nhà tập hợp ở nhà Nâu rồi chia nhau đi khắp các ngả tìm kiếm nhưng cũng chẳng thấy dấu tích nào.

Hiện trường vụ án

Suốt 10 tháng trời tìm kiếm không thấy, gia đình họp bàn quyết định trình báo sự việc lên cơ quan Công an địa phương. Sự mất tích bí ẩn của người đàn ông này khiến cơ quan điều tra vô cùng đau đầu, bởi có những họ tưởng như sự việc đã rơi vào ngõ cụt. Việc ông Nên mất tích không để lại bằng chứng gì, điều tra thì thấy các thành viên trong nhà cũng chẳng lộ nghi vấn gì.

Họ hàng bên nội nhà ông Nên thấy cơ quan điều tra đang rơi vào thế bế tắc nên đã nảy sinh ý định tìm đến các nhà ngoại cảm. Họ hy vọng, nếu không tìm được người thân bằng bằng chứng khoa học thì có thể tìm thấy bằng các yếu tố tâm linh.

Và quả thật không ai có thể ngờ được, các nhà ngoại cảm đã giúp Công an phá được vụ án này. Sau khi có sự giúp sức của các nhà ngoại cảm thì mới phát hiện, ông Nên bị sát hại rồi giấu xác dưới ao sâu mà hung thủ chính là người vợ.

Theo người thân của nạn nhân kể lại, vong ông Nên về “phản hồi” nên nhà ngoại cảm mới biết việc này. Các nhà ngoại cảm sau đó còn chỉ rõ cách thức giết người của bà Nên. Bà Nên đã thắt cổ chồng rồi vùi xác dưới ao ngay cạnh gốc dừa có úp mảnh sành dưới gốc.

Vừa nhận được tin từ nhà ngoại cảm, anh em họ hàng người cầm quốc, người cầm xẻng ra tiến hành đào bới, mò tìm dưới ao sâu 2 mét thì thấy một thi thể đang trong quá trình phân hủy rất mạnh.

Ngay sau đó cơ quan điều tra có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết luận sơ bộ cho thấy, phần cổ của thi thể có sợi dây dù và tay phải đeo chiếc đồng hồ bằng kim loại trắng. Nhưng thứ đó được xác định là của ông Nên.

Đến lúc này, người vợ độc ác buộc phải cúi đầu nhận tội. Bà ta chỉ biết cúi lậy van xin người thân, con cái tha tội…

