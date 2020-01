Hồ sơ vụ án: Man rợ người đàn bà giết chồng nấu thịt ăn vì… can ngăn đừng đi lấy vợ hai không thành

Sau nhiều lần can ngăn chồng đừng lấy thêm vợ hai không người, người đàn bà này đã lên kế hoạch sát hại chồng, lấy thị nấu thành thức ăn.

Đây là vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ở Pakistan vào cuối năm 2011. Ngay sau khi vụ việc bị phát giác, cảnh sát đã bắt giữ Zainab Bibi (40 tuổi) và cháu ruột là Zaheer Allah Ditta (22 tuổi) tại Shah Faisal, thành phố Karachi, phía nam Pakistan . Cô ta đã giết chồng, chặt nhỏ thi thể rồi nấu chín thành thức ăn vì không đồng ý cho chồng lấy thêm một người vợ nữa.

Theo tin từ truyền thông Pakistan, khi nghe thấy tiếng nồi niêu loảng xoảng ở trên tầng 2, ông chủ nhà của Zainab Bibi đã chạy lên tầng để xem xét. Trước mắt ông hiện ra cảnh tượng vô cùng kinh hãi: Bibi đang nấu món cà ri với nguyên liệu là thịt cắt ra từ cánh tay và chân của người chồng.

Tang vật được tìm thấy trong bếp nhà Bibi

Ngay sau đó sự việc được trình báo lên cơ quan cảnh sát địa phương và họ có mặt sau đó vài phút. Cảnh sát trưởng Shah Faisal-ông Khalid Nadeem Baig cho biết, những nồi thịt đã được nấu chín và chưa được nấu chín đã bị thu hồi từ bếp của Bibi. “Tôi không thể tưởng tượng nổi rằng bọn họ đã giết chết Ahmed Abbas (chồng Bibi) rồi chặt anh ta ra thành từng mảnh và cuối cùng là đem đi nấu chín”, vị cảnh sát trưởng kể lại.

Zainab đang sống cùng người chồng thứ hai là nạn nhân Ahmed Abbas và cô con gái Sonia (18 tuổi – con của người chồng cũ sau khi tái hôn trước đó 5 năm). Trước khi lấy Bibi, Abbas từng là thầy giáo dạy Sonia.

Sau khi tịch thu toàn bộ chứng cứ, cảnh sát áp giải hai nghi phạm trong vụ án kinh hoàng này về trụ sở để phục vụ điều tra. Tại đây, Bibi thừa nhận đã sát hại chồng. Ả ta kể lại rằng, vào sáng thứ 5 (ngày 24/11/2011), Bibi chuẩn bị bữa ăn sáng cho Abbas với 5 viên thuốc giảm đau bỏ vào trong cốc trà. Khi thuốc có tác dụng, Bibi bắt đầu ra tay sát hại chồng bằng một sợi dây. Cô ta đã thắt cổ chồng cho đến khi nạn nhân ngừng thở.

Zainab (phải) và cháu trai Ditta đã bị cảnh sát bắt giữ.

Bibi còn từng khai rằng, ả ta đã không đủ dũng cảm để đến gần thi thể của chồng trong nửa tiếng đồng hồ sau. Lúc đó, ả ta cảm thấy hoảng loạn, lo sợ và không biết giải quyết cái xác bằng cách nào để che giấu tội ác của mình.

Khai về nguyên nhân giết người , Bibi nói, ả giết chồng sau khi anh ta cố gắng hãm hiếp con gái mình cho dù ả đã ra sức ngăn cản vài lần. Tuy nhiên, lời khai của ả có quá nhiều mâu thuẫn, một ngày sau đó ả tự phản cung rằng, Abbas không boao giờ đặt tay vào người con gái ả nhưng thường nói những lời bẩn thỉu khi về nhà trong tình trạng say xỉn.

Đồng phạm của Bibi là cậu cháu trai Zaheer Allah Ditta thì khăng khăng cho rằng mình không liên can gì đến chuyện này. Hắn ta nói rằng đã không đặt chân tới ngôi nhà của Zainab trong suốt 8 năm trời.

Hiện cảnh sát đang tìm kiếm Sonia. "Lời khai của Sonia cũng như kết quả kiểm tra Sức Khỏe của cô là yếu tố rất quan trọng cho cuộc điều tra" - thanh tra Shehzad Ejaz Alamgeer cho hay.

Nga Đỗ (t/h)