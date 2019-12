Hồ sơ vụ án: Người mẹ mơ thấy con về báo oán “họ đánh chết đem con ra đường tàu cho cán nát”

Theo Dân Việt đưa tin, chiều ngày 2/11, cô gái tên thức xin gia đình xuống Tam Kỳ ( Quảng Nam ) thăm người ốm. Sau đó lại cùng nhóm bạn gồm Trọng, Trường Hận, Nguyễn Văn Trung và 2 người bạn gái của những người trong nhóm chỉ khoảng 17 tuổi đi chơi. Tối đến thi quay về viện Nhi thăm người ốm.

Tại bệnh viện Nhi, Trọng và bạn gái xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Trọng ném mạnh mũ bảo hiểm xuống ghế khiến bảo vệ phải quay ra nhắc nhở. Trọng không những không nghe còn quay ra gây gổ với bảo vệ. Nhóm bạn đi cùng (không có Thức” thấy vậy liền chạy ra cùng Trọng đánh người bảo vệ. Phía bảo vệ cũng gọi người ra ứng cứu. Vụ việc gây náo loạn Bệnh viện buộc cảnh sát vào cuộc trấn áp.





Di ảnh của Thức

Vì Thức không tham gia nên khoảng 22h30 cùng ngày được Công an thả về. Thức cùng nhóm bạn đi đến phòng trọ của Hận ở KCN Trường Xuân (thuộc khối 2, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ). Trên đường đi, hai thanh niên buông lời trêu trọc hai cô gái đi cùng đường. Tiếp đó, Trọng và Thức bảo bạn về ngủ trước để hai người đi ra ngoài có việc. Cả hai quay xe đi lại khu vực đường ray xe lửa hướng về phường Hòa Thuận. Nghĩ hai người đi giải quyết chuyện riêng nên không can ý kiến thêm.

Tuy nhiên, đến nửa đêm, bạn bè nhận được tin hai người bị cán chết ở đường ray tàu lửa. Khoảng 1h ngày 3/11/2013 gia đình nạn nhân xuống hiện trường nhận dạng. Lúc này, thi thể hai người đã được đưa về bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để làm các thủ tục khám nghiệm tử thi và bàn giao về cho gia đình. Nhưng gia đình nhận thấy có nhiều điểm nghi vấn nên đã đề nghị điều tra.

Bà Nguyễn Thị Cúc – mẹ nạn nhân Thức cho biết, gia đình phát hiện nạn nhân có vết cắt lạ sau gáy và một vết cắt trước cổ hoàn toàn không liên quan đến tai nạn đường tàu. Còn Trọng bị cắt ở ngực, đâm ở hai đầu…

Sau khi hoàn thành tang lễ, gia đình xuống hiện trường hỏi thăm thì được biết, đêm xảy ra vụ việc người dân thấy có người lạ trên đường ray tàu xảy ra xô xát với nhau. Khi xuống Tam Kỳ tìm hiểu về vụ việc thì thấy trong biên bản vụ tai nạn ghi, tàu SE7 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h15' ngày 2/11/2013 đến địa điểm km863+400 lúc 0h18, lái tàu phát hiện có hai người ngồi trên đường sắt. Tài xế kéo còi cảnh báo liên tục nhưng nạn nhân vẫn cố tình ngồi trên đường sắt. Tài xế đã hãm phanh nhưng do cự ly quá gần nên đầu máy va phải nạn nhân.

Bà Cúc cho rằng con bị sát hại chứ không phải bị tai nạn

Tài xế dừng tàu, kéo còi đề nghị trưởng tàu và bảo vệ xuống giải quyết. Tại hiện trường phát hiện hai nạn nhân, một nạn nhân đứt lìa thành hai phần, sau đó xác định là Thức, bị kéo lê 50m. Nạn nhân Trọng bị hất văng về bên phải theo hướng tàu chạy, bị thương nặng và tử vong trên đường đến bệnh viện.

Bà Cúc kể, từ sau cái chết của con bà vẫn nghi ngờ có điều gì đó lạ lùng. Đúng 10 ngày sau, vào một buổi trưa bà đang ngồi dưới bàn thờ của con thì bỗng thiếp đi. Trong cơn mơ bà thấy con quay về nói: “Con chết oan mẹ ơi. Mấy người đem con vô gò mả, ép con vô đường cùng. Chỗ đó có hai cái cây, bên cạnh có đường mương. Họ đánh con chết ở đó, rồi đem xác ra đường ray tàu cho cán nát”. Bà Cúc giật mình tỉnh dậy rồi kêu người nhà cùng đi xuống hiện trường.

Bà Cúc đi đúng theo chỉ dẫn trong giấc mơ đến bên mương nước và thấy đúng hai cái cây như con tả. “Tôi ở tận Tiên Phước chưa hề đặt chân đến chỗ này. Nhưng theo chỉ dẫn của con trong giấc mơ tôi tìm đến và phát hiện rất trùng khớp. Thiệt tình lúc chúng tôi phát hiện ra những điều lạ trên thi thể con chúng tôi đã nghi ngờ không phải tai nạn thông thường. Thế nhưng khi nghe đám bạn của con nói về việc đánh nhau với nhân viên bảo vệ bệnh viện , cháu lại chỉ qua "giấc mơ" như vậy nữa, gia đình chúng tôi mới dám cho rằng nghi ngờ của mình có cơ sở”, bà Cúc nói.

Xót con, bà Cúc liên tục gửi đơn xin cứu xét khắp nơi. Ngoài ra, cũng tự bà về lại nơi hiện trường tai nạn để “thực nghiệm” tìm ra những điểm nghi vấn. Sau khi bà Cúc đưa ra hàng loạt những điểm nghi vấn trong vụ án, Công an tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận đơn thư. Đại diện cơ quan này khi đó cho hay, gia đình nạn nhân đồng ý khai quật tử thi, cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục điều tra tiếp theo.

Cho đến nay, vẫn chưa có ai lý giải được giấc mơ của bà Cúc. Tuy nhiên, những bằng chứng bà đưa ra đều rất chi tiết khiến cơ quan điều tra buộc phải lật lại hồ sơ vụ án.

Thu Nga (t/h)