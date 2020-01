Hồ sơ vụ án: Người mẹ nằm mơ thấy con trai về báo mộng kêu bị chết oan

Giấc mộng ai oán của con trai

Vừa đón sinh nhật tuổi 76 chưa được bao lâu thì bà Nguyễn Thị Nhung (phường Châu Văn Liêm, TP Cần Thơ ) chết lặng khi con trai đột ngột qua đời. Kể từ đó, bà ăn không ngon, ngủ không yên, đêm nào cũng trằn trọc về cái chết của con trai. Sự việc xảy ra vào tối ngày 18/4/2014. Khi đó, anh Lê Thanh Liêm (SN 1962, con trai bà Nhung) vừa đi làm về.

Bà Nhung kể lại: “Khi đi tới ngõ, nó núp vào bụi chuối giả vờ là ăn trộm. Nó làm vậy là muốn gia đình cảnh giác hơn bởi đêm hôm trước nhà đã bị mất gà. Ai dè, đứa cháu nội tưởng là trộm thật liền cầm hòn đá nhỏ ném trúng đầu cậu khiến thằng Liêm bị trầy da đầu. Đến khoảng 4h30 ngày 19/4/2014, con tôi đi nhậu cùng bạn bè trong đó có Việt, Hoàng ở cùng xóm. Đến khoảng 8h sáng, Hoàng đi từ vườn cam nhà ông Việt về. Còn Việt và con trai tôi thì ngủ lại đó. Đến 10h, ông Việt tỉnh dậy rời khỏi vườn cam, lúc đó chỉ còn một mình thằng Liêm ngủ lại. Đến khoảng 17h, ông Việt quay lại phát hiện con tui chết ở đó nên đã hô hoán mọi người đến”.

Sau khi nhận được tin báo con trai tử vong, bà Liêm và một số người thân cùng hàng xóm khẳng định cái chết này có rất nhiều điểm bất thường. Suốt nhiều ngày liền, bà Nhung cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại về cái chết này, đồng thời vì thương nhớ con nên ngày nào bà cũng khóc.

Hiện trường - nơi phát hiện thi thể nạn nhân Liêm

Điều đáng nói trong vụ án này là bà Nhung nằm mông thấy con trai về kêu oan, báo oán. Bà Nhung thuật lại: “Sau khi con mất được khoảng 4 – 5 tháng, tôi nằm mộng thấy nó những hai lần, lần nào nó cũng kêu mình bị chết oan. Rồi nó còn kêu nó rất khổ. Vì thế, nhà tui càng nghi ngờ nhiều hơn về cái chết của con”.

Nói về lúc sinh thời của con, bà Nhung kể, con trai bà vỗn là thợ cơ khí, cao lớn, hiền lành, nhút nhát. Anh Liêm gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm nên vẫn sống độc thân. Trước khi chế, Liêm sinh sống trong căn chòi nhỏ dựng trên mảnh vườn của gia đình.

Sau cái chết của Liêm, gia đình có liên hệ cơ quan chức năng để tìm kiếm câu trả lời nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy có. Đến ngày giỗ đầu của Liêm gia đình mới nhận được câu trả lời từ Công an. Nhưng gia đình vẫn nghi ngờ Liêm bị sát hại, bởi nạn nhân từng có mâu thuẫn với một người trong địa phương và bị chửi mắng, dọa dẫm nên đã làm đơn tới VKS.

Đến ngày 13/5/2015, VKSND TP Cần Thơ có công văn thông báo đến gia đình về việc thành lập đoàn khám nghiệm tử thi. Kết quả giám định tử thi nạn nhân tử vong do choáng, sau viêm viêm cơ tim. Không phát hiện chất độc nào trong cơ thể. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do bệnh lý, không có dấu hiệu phạm tội nên cơ quan điều tra không khởi tố vụ án.

Còn theo người thân của nạn nhân: “Trước khi anh tôi chết, anh tôi vốn ưa ca hát. Ở cạnh nhà có người không ưa anh tôi ca, thấy bực bội đã nhiều lần mắng anh tôi, còn đe dọa đánh. Trùng hợp là thời điểm xảy ra mâu thuẫn thì anh tôi chết bất thường trong vườn cam nhà hàng xóm. Khi chết trên thi thể cũng có nhiều dấu hiệu bất thường, thử hỏi như vậy làm sao nhà tôi lại không nghi vấn chứ”.

Từng mong được khai quật khám nghiệm lại lần nữa

Trước đó, sau khi phát hiện nạn nhân Liêm tử vong, 22h ngày 19/4/2014, thi thể nạn nhân được đưa đi khám nghiệm pháp y. Ban đầu gia đình không đồng ý khám nghiệm vì nghĩ ông Liêm chết do say xỉn, nằm ngủ ở vườn mà trúng gió. Thế nhưng, bác sĩ pháp y nghi vấn về cái chết này nên gia đình đã đồng ý khám nghiệm.

Người nhà khẳng định, kết quả sơ bộ mà cơ quan pháp y thông báo là: trên cơ thể ông Liêm có vết bầm vắt ngang lưng, bầm ở tai, cổ, 2 rẻ xương sườn bị dập. Đồng thời điểm hiện tại, gia đình không biết những dấu hiệu bất thường đó có phải do ngoại lực tác động hay do nguyên nhân nào khác.

Còn hàng xóm nhà nạn nhân thì cho hay: “Phần cổ ông Liêm mềm èo, lặc lìa như bị gãy xương . Trong khi toàn thân cứng đờ. Tôi cứ thắc mắc tại sao có chuyện như vậy”. Mối nghi ngờ còn tăng thêm khi ông Việt (người nhậu cùng hôm đó) cũng nêu ra nhiều dấu hiệu bất thường.

Người thân vẫn nghi ngờ về cái chết của Liêm

Theo lời kể, ông Liêm khi chết mặc áo sơ mi màu kem, nằm cách vị trí giường ngủ 10m, chết trong tư thế ngửa mặt lên trời, mắt trợn ngược, chân duỗi thẳng, chân trái co gối, hai tay chỏi các ngón khum lại tư thế đỡ vật gì đó. Miệng có nước miếng chảy ra.

Ông Việt còn cho biết thêm: “Hồi đó tôi mới trồng cam, cây cam còn nhỏ, các ụ đất cao lắm, cỏ vườn cũng ít mọc. Ông Liêm nằm chết rất kỳ lạ, tư thế như thể đang chống đỡ điều gì đó. Vị trí nằm chết cách nơi nằm ngủ khoảng 10 mét là điều bất thường. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì đây”.

Về phần bà Nhung, suốt mấy tháng kể từ khi nằm mơ thấy con về kêu oan ức, bà mất ăn mất ngủ. Cả gia đình bà đều mong muốn khai quật tử thi một lần nữa để khám nghiệm lại, làm rõ nguyên nhân tử vong của Liêm.

“Không ngày nào tui không nghĩ về con, nhà tui mong muốn sự việc càng sáng tỏ bao nhiêu thì chúng tui mới có thể thanh thản được. Nên dù rất đau lòng tui tha thiết đề nghị quật mộ con tui khám nghiệm lần nữa xem nguyên nhân có như vậy thực không”, bà Nhung nói.

Your browser does not support HTML5 video.

Xác chết trôi dạt vào bờ báo oán kẻ sát nhân

Nga Đỗ (t/h)