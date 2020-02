Hồ sơ vụ án: “Oan hồn báo oán” khiến tên phạm nhân tự thú thêm tội ác rùng rợn

Ác mộng của kẻ sát nhân

Ngày 3/12/2014, Trần Ngọc Diệu (SN 1979, ngụ ấp Chông Nô 1, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt về hành vi cướp tài sản và lừa đảo. Sau đó, Diệu bị tuyên án 9 năm tù và được áp giải về trại giam Đại Bình để thụ án.



Ngày 15/2/2016, Diệu xin gặp cán bộ trại giam để tự thú. Diệu khai rằng, trước đây đã giết người, cướp tài sản rồi chôn xác nạn nhân ở ngay sau nhà của hắn. Thông tin được thông báo cho Công an tỉnh Trà Vinh.

Ngày 14/4, Công an tỉnh Trà Vinh làm thủ tục áp giải Diệu về địa phương để phục vụ công tác điều tra. Theo lời khai, khoảng 9h một ngày tháng 3 hay tháng 4 năm 2014 (phạm nhân không nhớ rõ), Diệu đi nhậu về rồi vào nhà bật tive xem. Ngồi xem được một lúc thì có người phụ nữ thu mua ve chai đạp xe đi ngang qua rao lớn “có ai bán ve chai không?”. Biết mình hết tiền, Diệu chạy ra cổng gọi người bán ve chai vào để bán đồ. Diệu dẫn người phụ nữ ra sau nhà chứa củi chỉ chỗ nhạt ve chai.

Cùng đúng lúc này, Diệu thấy người phụ nữ bán ve chai đeo chiếc nhẫn vàng và bông tai vàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản . Nhân lúc người bán ve chai lúi húi nhặt đồ, Diệu chụp tay bà ve chai đè xuống để giật nhẫn và bông tay.

Phạm nhân Trần Ngọc Diệu luôn gặp ác mộng, ám ảnh tội ác giết người

Biết Diệu có ý đồ xấu, người phụ nữ này vùng dậy, vừa chạy vừa la hét om xòm. Diệu tức tốc chạy đuổi theo siết cổ nạn nhân cho đến khi ngất xỉu. Diệu kéo bà ve chai vào một xó vứt đó rồi lên nhà xem tivi tiếp.

Ngồi xem tivi một lúc vẫn không thấy người phụ nữ bán ve chai cử động nên chạy đến kéo thử tay nhưng không thấy nhúc nhích gì. Nghĩ người bán ve chai đã chết nên Diệu vô cùng sợ hãi. Hắn lấy chiếc bao tải trùm kín lên người nạn nhân rồi giấu vào trong đống củi. Chiếc xe đạp cùng nhiều vật dụng khác hắn đem ra sông vứt hoặc đốt.

Đợi đến khuya cùng ngày, Diệu mang thi thể nạn nhân ra vườn nhãn đào hố chôn dưới gốc cây măng cụt sau nhà. Xong xuôi, hắn lấy cỏ phủ lên, dọn dẹp để không ai biết rồi bỏ trốn lên TP Hồ Chí Minh.

Trong tay còn giữ nhân và bông tai vàng của nạn nhân nên hắn mang đi bán được 4,2 triệu đồng. Diệu dùng số tiền này để tiêu xài, thuê nhà trọ, ăn uống. Khi hết tiền, Hắn đón xe chạy xuống Vũng Tàu rồi lại lên Lâm Đồng cho đến khi bị bắt về tội Cướp tài sản ở huyện Lâm Hà.

Theo lời tự thú của Diệu với cán bộ trại giam thì đêm nào trong giấc ngủ cũng mơ thấy khuôn mặt người phụ nữ bán ve chai. Một phần vì ám ảnh lương tâm, một phần vi không chịu nổi những đêm dài gặp ác mộng nên mới tự thú. Theo Diệu, để người nhà nạn nhân tìm thấy xác bà ấy thì lương tâm mới đỡ cắn rứt. Dẫu biết sau lời tự thú này có thể phải đối diện với án tử nhưng hắn sợ bản án lương tâm gấp nhiều lần.

Trượt dài trong tội ác

Nhận được tin báo của trại giam Đại Bình, Công an tỉnh Trà Vinh vào cuộc điều tra. Công an phát hiện, Diệu có nhân thân chẳng mấy tốt đẹp khi 15 tuổi đã đi trại giáo dưỡng ở Đồng Nai vì tội trộm cắp tài sản. Sau khi cải tạo xong trở về vẫn chứng nào tật ấy.

Tháng 1/2003, Diệu bị bắt về hành vi hiếp dâm Trẻ em và chấp hành án 10 năm tù. Năm 2014 trở về địa phương thì tiếp tục gây án giết người. Để trốn tránh lưới trời, Diệu trốn lên TP HCM rồi xuống Vũng Tàu, lên Lâm Đồng.

Chiếc xe đạp tang vật được tìm thấy ở dưới sông trước cửa nhà Diệu

Thời gian ở Lâm Đồng, Diệu lấy tên là Trịnh Ngọc Hiếu (quê ở huyện Châu Thành, An Giang) cùng lý lịch nghèo khó, không tấc đất cắm rùi, bố mẹ mất sớm, vợ bỏ theo nhân tình. Thấy Doiệu đáng thương, vợ chồng chủ vườn cà phê ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã thu nhận vào làm công, lo cho chỗ ăn ở.

Thế mà chẳng lâu sau hắn dùng hung khí khống chế vợ chủ vườn cà phê định cưỡng hiếp. Song không thành vì đang chuẩn bị hành sự thì nghe thấy tiếng xe máy chạy ngang qua. Diệu trói bà chủ vào gốc cây cà phê, lấy khăn bịt miệng rồi cướp điện thoại, tiền mặt. Tiếp đó, hắn vào nhà gặp ông chủ rồi mượn xe máy đi ra vườn cà phê hòng bỏ trốn.



Ở trong nhà đợi mãi không thấy vợ vào nên ông chủ vườn ra ngoài kiểm tra thì phát hiện sự việc. Người này tri hô hàng xóm và trình báo báo sự việc lên Công an huyện Lâm Hà. Bị Công an truy bắt gắt gao, Diệu vứt xe máy ở đồi cà phê xã Liên Hà để chạy trốn. Nhưng 2 ngày sau (3/12/2014), Diệu ra đầu thú vì đói khát không thể chịu được.

Về vụ án sát hại người phụ nữ bán ve chai, để xác thực thông tin, Công an tỉnh Trà Vinh đã cử tổ công tác xuống địa phương xác minh. Tại đây phát hiện bà Phạm Thanh Hương (SN 1956, ngụ tại xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) mất tích từ 2 năm trước đến nay chưa thấy trở về.

Theo con trai bà Hương, vào trưa hôm đó, bà Hương có đi thu ve chai nhưng đến 16h không thấy nên nhà nên gia đình đã chia nhau đi tìm. Người thân tìm kiếm suốt 2 tháng, có báo Công an xã cùng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Nhiều người ở địa phương bàn tán rằng bà Hương bỏ sang Campuchia, người thì cho bà đã chết. Còn gia đình , sau nhiều ngày tìm kiếm không thấy nên đã lấy ngày bà mất tích làm ngày giỗ.

Diệu thực nghiệm hiện trường vụ sát hại người phụ nữ mua ve chai

Cơ quan điều tra cho Diệu nhận mặt nạn nhân hình ảnh để xác định thông tin. Diệu nhận đúng hình ảnh bà Hương và khai rằng, đã giết hại rồi ném xe đạp của bà xuống con sông trước cửa nhà.

Cơ quan chức năng đã xuống hiện trường là nhà Diệu, tiến hành tìm kiếm, trục vớt chiếc xe đạp tang vật. Đồng thời lấy lời khai, yêu cầu Diệu chỉ điểm nơi chôn thi thể bà Hương. Diệu đã vẽ lại sơ đồ nơi chôn dưới cây măng cụt, gần cây xoài.

Theo sơ đồ Diệu vẽ, tổ điều tra đã tìm thấy hài cốt của người xấu số. Người nhà bà Hương cũng xác nhận, trang phục trên người hài cốt mặt là của bà Hương mặc khi bị mất tích. Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Trà Vinh đã lấy mẫu tóc, máu của con trai nạn nhân đi so sánh ADN thì cho kết quả cùng huyết thống.

Ngày 24/4/2017, TAND tỉnh Trà Vinh tuyên án Diệu 7 năm tù về tội cướp tài sản, án tử hình về tội Giết người. Tổng hình phạt là án tử hình. Về phần Diệu, nghĩ mình đã tự thú thì phải được khoan hồng nên đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án. Sau đó HĐXX tòa phúc thẩm giám án cho Diệu xuống tù chung thân.

