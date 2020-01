Hồ sơ vụ án: Ớn lạnh chuyện cô gái chết oan bị vùi xác dưới ao về báo mộng cho mẹ

Thi thể nổi lềnh bềnh trong ao cá bỏ hoang

Sáng ngày 16/7/2017, người dân đi tìm măng trong rừng phát hiện một xác chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Sự việc ngay sau đó được trình báo đến cơ quan Công an. Qua xác minh, danh tính của nạn nhân là chị Võ Thị Minh D. (30 tuổi, ngụ tại ấp Hòa Thành, xã Ngọc Minh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai ).

Hiện trường vụ án

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan bước đầu kết luận: Nạn nhân chết trong tình trạng bị chém nhiều nhát ở hai bên háng, phía sau bị dập do vật cứng đập vào, các ngón tay bị gãy, trước ngực có vết bị chân đạp. Thi thể bị buộc chặt vào một khung sắt to, nặng chìm xuống dưới đáy ao trong một thời gian dài. Khi được phát hiện thì thi thể đang trong tình trạng phân hủy mạnh.

Chị Lê Thị Hồng Đ. chính là người phát hiện nạn nhân đầu tiên. Chị kể: “Khoảng 9h ngày 16/7/2017, tôi đang ngồi chơi ở nhà hàng xóm thì bỗng dưng thấy người nóng ran, khó chịu lạ thường nhưng không thấy có biểu hiện bệnh lý gì nhưng chị vẫn đứng lên đi về nhà.

Trên đường về thấy có bụi tre măng mọc nhiều, sẵn trong tay có dao, chị Đ. đi chặt măng. Bỗng dưng ruột gan chị nóng ran lạ thường, dường như lúc đó có ai đó xui khiến, chị không đi đến chỗ bụi tre mà đi phăng phăng đến hướng bờ ao cỏ dại mọc um tùm cao hơn đầu người. Tới nơi, chị Đ. nhìn ra ao thì thấy cái gì đó nổi lềnh bềnh.

Khung sắt buộc trên người nạn nhân

“Quan sát kỹ thì phát hiện có một cánh tay người co quắp, hai chân duỗi thẳng. Tôi chết lặng người trong giây lát vì không tin vào mắt mình. Quá hoảng hồn tôi chạy thục mạng ra đường gọi thêm ông Mạnh (người cùng ấp Hòa Thành) vào kiểm chứng lại xem mình có nhìn nhầm không. Tôi dẫn ông Mạnh đến hiện trường, sau một hồi lâu cả hai đứng trên quan sát thì khẳng định đó là xác người chết”, chị Đ. kể lại.

Sau đó sự việc được trình báo đến Công an , lực lượng chức năng đến trục vớt thi thể, điều khiến người chứng kiến kinh hoàng nhất là thi thể nạn nhân bị cột chặt vào khung sắt đặc, trọng lượng lớn đè lên người khiến phần khuôn mặt của nạn nhân bị phân hủy mạnh. Sau nhiều giờ khám nghiệm pháp y, thi thể nạn nhân được gia đình đưa về lo hậu sự.

Hung thủ là kẻ đeo bán và đã từng đến nhà nạn nhân

Theo thông tin từ làng xóm, khoảng 3h ngày 4/7/2017 (ngày nạn nhân mất tích) nhiều người nghe thấy tiếng chó sủa dữ dội trong khoảng không gian từ khu vực áo cá bỏ hoang. Tuy nhiên, không mấy ai để ý bởi cho rằng có thể lại có một trộm chó xảy ra ở đây.

Bố mẹ của nạn nhân là ông Võ Phước Minh (ngụ ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định). Trước khi sự việc xảy ra, ông Minh và vợ dồn hết vốn liếng và vay mượn thêm để mua chiếc xe chở khách chạy từ huyện Định Quán (Đồng Nai) lên TP Hồ Chí Minh với hy vọng cuộc sống tốt hơn và con gái có chút vốn liếng làm ăn.

Thế nhưng hy vọng chưa được thực hiện thì gia đình ông chìm trong nỗi đau mất con. Nạn nhân D. là cô gái xinh xắn, ngoan hiền đã bị kẻ thủ ác sát hại trong chính ngôi nhà của mình.

Ông Minh kể lại: “Con gái tôi chết thảm quá. Nó nằm phơi xác mười mấy ngày trời ngay cái ao cạnh nhà mà chúng tôi không hề hây biết. Khổ thân nó sống, làm việc chăm chỉ từ sáng đến tôi mịt. Đến khi chết cũng đau đớn thê thảm quá”.

Bố mẹ nạn nhân D. sốc nặng trước nỗi đau mất con

Liên quan đến việc con gái chết, trước đó, ngày 3/7/2017, con gái ông Minh đi từ trên phà xuống để về nhà. Trên bờ có một thanh niên đi xe gắn máy đứng chặn trước, một mực bắt con gái ông leo lên xe. “Con gái tôi không chịu cứ thế luồn đi đường khác nhưng đối tượng này lại vụt lên phía trước tiếp tục chặn lại. Lúc này, có nhiều người đi đường nhìn thấy nên tên này chạy xe theo sau con gái tôi. Một lúc sau, tôi về nhà, lúc này người thanh niên đó đang ở đây, tên là Nhân có đến chơi vài lần trước đó. Thấy con gái vẫn bình thường, tôi dặn đi tắm, nghỉ ngơi lấy sức mai đi làm sớm rồi đi lo công việc của mình", ông Minh kể.

Sáng hôm sau đến giờ chạy xe ông gọi điện cho con gái nhưng không thấy trả lời, nghĩ rằng con đang ngủ nên không làm phiền mà đi chạy xe luôn. Nhưng hết cả ngày làm việc gia đình vẫn không thấy chị D. đâu nên đã trình báo đến Công an nhưng vẫn bặt vô âm tín.

“Về sau gia đình rất lo lắng, gọi điện cho D. thêm lần nữa thì đầu dây bên kia có giọng một thanh niên tến Nhân nói rằng, D. đang đi chợ, đang đi khám bệnh… nên gia đình càng lo hơn. Thậm chí, nhiều đêm ngủ say, vợ tôi nằm mơ thấy con gái về báo mộng cho mẹ ra ao phía sau nhà tìm xác?! Nhưng vợ chồng tôi vẫn nghĩ, con gái hiền lành, ngày nào cũng nhắn tin về cho bố mẹ thì làm gì có chuyện đó. Tôi còn nói chắc do vợ lo quá nên mơ linh tinh. Thật không ngờ con gái tôi nằm ngâm nước, phơi sương, thi thể phân hủy ngay sau nhà mà không ai biết”, ông Minh đau đớn nói.

Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đây là một vụ án mạng giết người, giấu xác phi tang đặc biệt nghiêm trọng. Thời điểm đó, đối tượng trong diện tình nghi đã bị bắt giữ.

Thu Nga (t/h)