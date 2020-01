Hồ sơ vụ án: Phẫn uất với hành vi của gã em rể sát hại rồi hiếp dâm thi thể chị dâu

Ngày 6/9/2017, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Tiến Hoàng (31 tuổi, trú tại thôn Gò Thao, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ) về tội Giết người.

Theo cáo trạng truy tố, Trần Tiến Hoàng và vợ là chị Trần Thị Lệ Minh (30 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì Hoàng cho rằng vợ bỏ bê việc nhà để chạy qua nhà chị Mộng Thắm (chị gái chị Minh) chơi.

Khoảng 15h15 ngày 11/1/2017, Hoàng tức tối cầm một con dao mổ lợn từ phòng trọ chạy đến nhà chị Thắm ở đường Hoàng Văn Thái (quận Liên Chiểu). Mục đích Hoàng đến nhà chị Thắm là để tìm vợ và tiện thể gây sự với gia đình chị Thắm vì tọi “cưu mang con vợ hư” của Hoàng.

Trần Tiến Hoàng trước vành móng ngựa

Lúc này, chị Thắm đi vắng chỉ có vợ Hoàng, chị Trần Thị Mỹ Dung (39 tuổi, trú tại thôn Phước Điền, xã Phước Đồng, TP Nha Trang - chị của Thắm và Minh), cháu Huỳnh Ngọc Kiều My (16 tuổi, con chị Thắm) và chị Sử Ngọc Anh (24 tuổi, trú xã Quế Xuân 2, Quế Sơn, Quảng Nam, gia sư của cháu My) ở nhà.

Hoàng vừa chạy vào nhà thì thấy chị Dung nằm trên võng ở phòng khách. Không suy nghĩ gì, Hoàng rút dao lao vào đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực khiến chị Dung tử vong tại chỗ. Tiếp đó, Hoàng chạy ra truy sát vợ nhưng chị Minh đã kịp thời chạy thoát.

Khi không tìm được vợ, Hoàng quay lại nhà chị Thắm, khóa trái cửa phòng khách rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục với thi thể của chị Dung. Thỏa mãn thú tính, Hoàng đập cửa phòng ngủ nơi cháu My và chị Anh đang trốn nhưng không được. Vì thế hắn quay lịa phòng khách đâm thêm nhiều nhát nữa vào ngực trái chị Dung. Sau hành vi thú tính, Hoàng còn ngồi lên người nạn nhân và tự cắt cổ mình.

Cùng thời điểm, hàng xóm nhà chị Thắm thấy một bé gái chạy từ nhà ra vừa khóc vừa kêu cứu thì liền sang xem. Họ phát hiện chị Dung đã tử vong trong tình trạng khỏa thân trên võng.

Gã em rể đồi bại cũng khỏa thân, nằm đè lên xác nạn nhân. Trên cổ gã này có vết cắt cổ… Thấy đối tượng vẫn còn thở nên người dân đã đưa đi cấp cứu. Đồng thời, hàng xóm trình báo sự việc lên cơ quan điều tra. Ít phút sau, Công an có mặt phong tỏa hiện trường

Hiện trường vụ án

Kết quả khám nghiệm tử thi, chị Dung tử vong do bị 7 vết đâm, đứt gãy xương sườn, chết do mất máu, trụy tim mạch, suy hô hấp … Về phần Hoàng, sau khi được đưa đi cấp cứu đã thoát khỏi nguy hiểm.

Tại phiên xét xử, Hoàng cúi đầu khai rằng, biết vợ đang ở nhà chị Thắm nên tìm đến gặp. Tuy nhiên, khi đến nơi thấy nhiều người nên bực mình xông vào chửi bới, dùng dao đe dọa. Khi nhìn thấy chị Dung nằm trên võng “ngứa mắt” nên đã rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát. Sau đó chạy đi truy đuổi vợ nhưng không được.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án tử hình đối với Trần Tiến Hoàng vì tội danh giết người và 4 năm tù về tội hiếp dâm. Tổng hình phạt cho kẻ này là tử hình.

Ngoài ra, về mặt dân dân sự, bị cáo phải bồi thường 54 triệu đồng tiền mai táng, 100 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, cấp dưỡng cho con nhỏ của bị hại 1 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Your browser does not support HTML5 video.

Phá vụ hiếp dâm xác chết gây chấn động ở Vũng Tàu

Nga Đỗ (t/h)