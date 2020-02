Hồ sơ vụ án: Phát hiện bạn gái từng chuyển giới, bác sĩ sát hại người tình thực phẩm

Mikhail Tikhonov (27 tuổi, sống tại Kurusk, miền Đông nước Nga ) là bác sĩ trẻ tuổi, điển trai và được nhiều người mến mộ. Tuy nhiên, tất cả các bệnh nhân và người thân và hàng xóm đều sốc khi cảnh sát cáo buộc anh ta tội giết người.

Tại cơ quan cảnh sát, Mikhail Tikhonov cũng thú nhận mình đã sát hại bạn gái đang hẹn hò khi phát hiện cô ta từng phẫu thuật chuyển giới. Cô bạn gái xấu số danh tính là Nina Surgutskaya (25 tuổi). Trước khi xảy ra vụ án, cả hai ở cùng nhau trong căn hộ của cô gái trẻ.

Cũng theo lời khai của Mikhail Tikhonov, khi quan hệ tình dục thì bất ngờ phát hiện bạn gái không phải là một người phụ nữ bình thường, cô ấy là người chuyển giới. Sự việc này khiến Mikhail Tikhonov vô cùng tức giận. Hắn cho rằng, suốt thời gian dài đã bị lừa dối.

Trong lúc căm tức, hắn siết cổ nạn nhân đến chết rồi lấy thịt của nạn nhân để chế biến những món ăn mà hắn yêu thích. Gây án xong, hắn dọn dẹp hiện trường rất sạch sẽ và sống bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.





Nam bác sĩ giết bạn gái vì phát hiện cô từng chuyển giới

Sau nhiều ngày không liên lạc được với con gái, mẹ của Nina Surgutskaya đã đến đồn cảnh sát để nhờ tìm kiếm. Sau quá trình điều tra tích cực, cảnh sát địa phương bắt giữ và thẩm Mikhail Tikhonov, buộc hắn phải khai nhận tội ác kinh hoàng.

Nói về hành vi dùng thịt bạn gái làm thực phẩm, Mikhail Tikhonov nói rằng, hắn chỉ nấu thịt cho đến chín rồi đổ vào nhà vệ sinh, xả nước chứ không hề ăn. Cho đến khi bị bắt, hắn vẫn một mực nói rằng vô cùng căm tức vì bị bạn gái lừa dối.

Ngay sau đó, cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà Mikhail Tikhonov. Tại đây họ hát hiện rất nhiều dụng cụ giết người cùng cảnh tượng ghê rợn mà hắn đã làm với thi thể nạn nhân. Với hành động man rợ trên, hắn phải đối mặt với bản án 20 năm tù về tội giết người , phân xác.

Về phần nạn nhân Ninan, theo người nhà cho biết, sau khi trường thành cô phát hiện mình là cô gái và mong muốn trở thành một cô gái thực sự nên đã quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ. Ban đầu gia đình cũng vô cùng lo lắng nhưng thấy sự nhiệt tình của cô nên đã đồng ý.

Nga Đỗ (t/h)