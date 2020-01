Hồ sơ vụ án: Quý tử sát hại, phân xác bố đẻ thành 5 mảnh để phi tang khi vừa tròn 18 tuổi

Một ngày tháng 5/2009, Công an TP Hải Dương nhận được tin báo phát hiện thi thể bị phân nhỏ tại khu vực cầu Cong. Qua khám nghịm xác định danh tính nạn nhân là ông Nghiêm Viết Yên (SN 1958, trú tại số 312, đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP Hải Dương). Cùng thời điểm, Công an phát hiện, con trai ông Yên là Nghiêm Viết Thành (SN 1991, học sinh trường THPT Dân lập Thành Đông tự nhiên mất tích một cách bí ẩn.

Từ những chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cơ quan điều tra nghi ngờ, nghi phạm số 1 của vụ án chính là con trai nạn nhân. Sau hơn 2 ngày tập trung điều tra, tói tối 12/5/2009, Nghiêm Viết Thành đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Nam Định.

Thành sát hại bố vì không xin được tiền để trả nợ

Tại cơ quan điều tra Thành khai, kể từ năm 2007, bản thân bắt đầu chơi game, học hành sa sút và nợ nần nhiều. Nhưng trong thời gian này, Thành phát hiện, bố có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khác. Thành đã tận dụng bí mật này để biến bố thành “ngân khố” rút tiền. Mỗi tháng, ông Yên chi 2 triệu cho quý tử tiêu vặt để “bịt mồm”. Có tiền, Thành càng sống sa đọa hơn hơn, suốt ngày chơi bời, lêu lổng.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 18 (20/4/2009), Thành xin bố tiền đi tổ chức sinh nhật nhưng ông Yên không cho, thậm chí còn quát mắng Thành suốt ngày chơi bời, lêu lổng. Đến ngày 30/4/2009, Thành vét sạch tiền trong túi đi chơi điện tử, lô đề, cá độ nhưng đều bị thua. Số tiền nợ ngày càng lớn lại không thể vay mượn được ai nữa. Lúc này, Thành quyết định về nhà xin bố thêm lần nữa nhưng ông Yên kiên quyết không cho. Túng quẫn quá, Thành lấy trộm điện thoại di động của bố đi bán. Phát hiện sự việc, ông yên rất bực tức, ra sức mắng nhiếc cậu quý tử.

Đến sáng ngày 7/5/2009, Thành bỏ học đi chơi điện tử và bị các ông chủ thúc ép trả tiền nên hắn buộc lòng vác mặt về nhà xin tiền bố. Tuy nhiên, ông Yên vẫn kiên quyết không cho và liên tục mắng mỏ con trai. Trong lúc tức giận, Thành nghĩ “bó bao gái thì được mà con xin tiền trả nợ lại không cho”, thế là hắn ôm hận trong người.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hung khí gây án

Đến khoảng 21h cùng ngày khi chỉ có hai bố con ở nhà, Thành xuống bếp lấy con dao phay to lên chém một nhát vào đầu khiến bố gục tại chỗ. Lúc đó ông Yên đang nằm xem tivi nên không để ý đến Thành. Thấy bố đã tắt thở, Thành hết sức khoảng sợ, không biết phải là,m sao để che dấu tội ác.

Hắn nghĩ “nếu mang vứt cả cái xác thì dễ bị phát hiện” nên hắn nghĩ ngay đến chuyện “chặt nhỏ” cho dễ “vận chuyện”. Hắn tiến hành chặt thi thể thành 5 khúc cho vào túi mang đi phi tang. Sau khi làm xong hắn về nhà mang chăn lên tầng thượng lau sạch vết máu, dọn dẹp hiện trường rồi lục túi của bố lấy đi 8,5 triệu đồng rồi lên lầu đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau khi gây án, Thành vẫn đi học như bình thường cho đến khi thi thể ông Yên được cơ quan Công an phát hiện. Lo mình bị bắt, Thành đã ôm quần áo bỏ trốn sang tỉnh Nam Định. Thanh đi lang thang ở khắp các nhà nghỉ, các quán điện tử. Lâu lâu hắn lại lên mạng viết blog. Nhưng chỉ lẩn trốn được 2 ngày là hắn bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, Thành tỏ ra vô cùng bình tĩnh, ăn uống đầy đủ, không khóc lóc cũng không kêu oan. Điều khiến các điều tra viên ngạc nhiên hơn cả là hắn còn đủ tỉnh táo để tính toán và nói với các điều tra viên rằng, hắn sẽ phải ngồi tù tối đa là 18 năm (vì phạm tội khi đang trong độ tuổi vị thành niên) và lúc ra tù mới 36 tuổi. Trên thực tế, thời điểm gây án Thành đã tròn 18 tuổi.

