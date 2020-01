Hồ sơ vụ án: Quyết cắt “của quý” của người tình để chứng minh sự “trong sạch” với chồng

Vợ chồng Trần Thị Hương (SN 1985) và anh Võ Văn Minh (SN 1976) cùng trú tại xóm 2, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An ), đã có với nhau 2 mặt con. Nhưng vì cuộc sống vất vả nên anh Minh phải chuyển vào miền Nam làm thuê, kiếm tiền.

Nhưng người đàn ông này chẳng thể ngờ được khi mình đi làm ăn xa, vợ ở nhà lại có quan hệ “ vụng trộm ” với một người đàn ông khác. Nghe tin vợ ngoại tình, anh tức tốc về quê để điều tra cho ra ngô ra khoai. Anh Minh bàng hoàng khi biết tình nhân của vợ là anh Đặng Quốc Hùng (người em con bà dì của mình).

Cũng kể từ đó cuộc sống hôn nhân rơi vào bế tắc, anh Minh và Hương ly thân. Hương dọn về sống cùng mẹ đẻ ở xã Đức Nghĩa, huyện Nghĩa Đàn.

Nhưng sau thời gian suy nghĩ, Hương cảm thấy mình là người có lỗi, muốn hàn gắn nên đã xin chồng bỏ qua để về đoàn tụ với nhau. Anh Minh nghe xong đồng ý tha thứ nhưng có một điều kiện với vợ là “phải cắt của quý của thằng Hùng” để cảnh cáo và chứng minh “sự trong sạch” và đứa con thứ hai không phải của Hùng, như thế gia đình mới êm ấm”. Nghe chồng nói vậy, Minh đồng ý luôn.

Cắt của quý của người tình để mong chồng tha thứ

Đúng 11h ngày 29/11/2010, anh Hùng gọi điện rủ Hương đi thị xã Thái Hòa (Nghệ An) chơi. Hương đồng ý luôn và gọi điện báo cho Minh biết. Khoảng 19h cùng ngày, Minh chở Hương đến ngã 3 phường Quang Tiến mua một con dao lam đưa cho Hương và không quên nhắc lại lời đã hứa.

Hương và Hùng gặp nhau, đến khoảng 21h thì đưa nhau vào thuê phòng ở khách sạn tại phường Quang Tiến. Trong lúc Hùng đang tắm, Hương nhắn tin cho Minh biết mình đang ở phòng nào. Khi cả hai đang ân ái, Hương dùng dao đã chuẩn bị trước cắt một nhát đứt 2/3 của quý của anh Hùng.

Sau đó sự việc được phát hiện, anh Hùng được đến Bệnh viện cấp cứu. Giám định thương tật vĩnh viễn là 21%. Còn Hương và Minh sau đó bị cơ quan điều tra bắt giữ để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Đến cuối tháng 11/2018, vụ án này được TAND thị xã Thái Hòa đưa ra xét xử. Sau khi nghị án, Võ Văn Minh bị tuyên án 10 tháng tù, còn Trần Thị Hương bị tuyên 8 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Đồng thời, hai bị cáo phải bồi thường dân sự 16.433.000 đồng cho anh Đặng Quốc Hùng.

Mặc dù không phải vào vòng lao lý nhưng anh Đặng Quốc Hùng đã phải chịu bản án lương tâm và thương tật suốt đời vì phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

