Hồ sơ vụ án: Sát hại bạn gái, vứt thi thể xuống đồi vì… không uống thuốc tránh thai

Đầu tháng 3/2016, TAND Cấp cao TP Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Phạm Đình Đương (khi đó 23 tuổi, trú tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Trước đó gần 1 năm, vào tháng 6/2015, phiên tòa sơ thẩm được mở ra xét xử Đương về 2 tội trên. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt 16 năm tù tội Giết người và 7 năm tù tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt là 23 năm tù.

Cảm thấy HĐXX tuyên án mình nặng nên Đương đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án phạt. Trong đơn, kẻ giết người trình bày, do Sức Khỏe yếu và gia đình khó khăn nên mong tòa phúc thẩm cho giảm nhẹ hình phạt để cải tạo, sớm quay trở lại với gia đình , cộng đồng.

Tuy nhiên, HĐXX tòa phúc thẩm chỉ rõ, bản án 16 na,ư tù về tội Giết người là quá nhẹ, chưa tương xứng với tính chất, mức độ tội của bị cáo. Chính vì thế, HĐXX đã tăng hình phạt lên án Chung thân.

Tội ác mà đối tượng Phạm Đình Đương gây ra xứng đáng với án phạt tù chung thân. Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/8/2014, Đương kết bạn với chị M. qua mạng xã hội zalo. Đến 19h ngày hôm sau, Đương rủ chị M. đi tâm sự rồi lái xe máy đến đón bạn gái. Khi đi đến dốc Truồng Mung (xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn) thì dừng lại “tâm sự”.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà Đương đoạt mạng cô gái vô tội

Lúc này, Đương đề nghị chị M. uống thuốc tránh thai để phòng trường hợp ngoài ý muốn nhưng chị M. không đồng ý. Đương và chị M. xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, Đương dùng áo khoác siết cổ nạn nhân đến khi tắc thở.

Gây án xong, Đương lục lấy điện thoại của nạn nhân rồi vứt xác xuống ven đồi. Ngày 15/8/2014, Đương mang điện thoại của chị M. ra TP Nghệ An bán được 800.000 đồng. Đương gửi số tiền này choi bà H.T.M. (ngụ tại xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn) cất giữ hộ.

Nhưng ngày sau khi sát hại bạn gái mới quen, Đương tỏ ra rất bình thản và cũng không có ý định đi trốn. Đương dành nhiều thời gian đi ra khu vực phi tang thi thể nạn nhân để xem có ai phát hiện ra chưa và có chuyện gì xảy ra không.

Về phần gia đình nạn nhân, đêm đó không thấy con gái về nên đã hô hào hàng xóm, họ hàng đi tìm. Gia đình tìm suốt nhiều ngày liền nhưng không thấy nên quyết định trình báo Công an địa phương.

Công an và người dân tìm suốt 20 ngày nhưng vẫn không thấy chị M. đau. Sự việc chỉ phát giác khi một người dân xã Sơn Lễ đi từng về ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nên đã đi tìm kiếm thi phát hiện một thi thể nữ ở ven đồi đang phân hủy gần đoạn đường Hồ Chí Minh.

Người dân này đã trình báo sự việc lên Công an . Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xác định, nạn nhân chính là chị M. – người mất tích cách đây 20 ngày. Công an bắt đầu khoanh vùng các nghi trong, trong đó nổi cộm lên là đối tượng Đương. Sau 2 ngày tra án, Công an phát hiện Đương chính là hung thủ và ra lệnh bắt giữ.

