Hồ sơ vụ án: Thực hư chuyện oan hồn “mượn xác” chị hàng nước gửi gắm tin tức để báo oan

Xác chết chôn ngồi

Ngày 14/7/2012, đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 14E đi qua địa phận xác xã thuộc huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) đông đúc hẳn bởi đoàn người của gia đình một thanh niên bị mất tích tên Huỳnh Đình Khôi (tên thường gọi là Út, SN 1992, ngụ tại xã Điện Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ) kéo đến tìm người thân. Cùng thời điểm, Công an xã Bình Định Bắc, Bình Trị, Công an huyện Thăng Bình cũng nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân về việc anh Khôi mất tích bí ẩn.

Theo trình báo của bố nạn nhân, anh Khôi là con út trong gia đình, thời điểm trước khi mất tích đang theo học nghề làm bảng hiệu. Anh Khôi tính tình ngoan ngõan, hiền lành và chưa bao giờ đi đêm về hôm.

Được biết, ngày 13/7, Khôi báo cho người thân là đi chơi cùng bạn tên Lê Bảo Trung (quê ở Bình Trị, huyện Thăng Bình). Trung là sinh viên trường Cao đẳng Việt – Hàn, trọ học gần nhà Khôi nên cả hai thân quen nhau. Tối hôm đó không thấy con về nên gia đình rất lo lắng. Ngày hôm sau, gai đình đã kéo vào địa phương nơi Trung ở để hỏi thăm về tung tích con cháu mình.

Tại đây, Trung trả lời rằng “không hề hay biết”. Tuy nhiên, người thân của anh Khôi lại thấy trên người Trung có nhiều dấu hiệu nghi vấn như: Thân thể trầy xước, không trả lời được khoảng thời gian từ 13/7 đến 14/7/2012 đã đi đâu, làm gì... Người thân của anh Khôi thấy lạ nên đã báo Công an xã Bình Trị.

Hung thủ sát hại anh Khôi để cướp tài sản (ảnh minh họa)

Tuy nhiên vì chưa xác định được việc Khôi có mất tích thật hay không và Trung có vai trò gì trong vụ án này nên gia đình Trung đã bảo lãnh cho đối tượng tại ngoại. Ngay sau khi được tại ngoại, Trung bỏ trốn khỏi hiện trường.

Gia đình anh Khôi vẫn tiếp tục dò la tin tức để tìm kiếm thông tin của con nhưng không thấy. Họ bắt đầu nghĩ đến trường hợp con bị sát hại. Đến sáng ngày 27/7, một người phụ nữ phát hiện một xác chết bị chôn vùi ở khu đất thuộc xác Bình Định Bắc. Ngay lập tức người thân của anh Khôi được gọi đến xác nhận thi thể nạn nhân.

Tất cả mọi người đều chết lặng khi nhìn thấy thi thể nam thanh niên này chính là con cháu mình. “Đau lòng hơn cả là gia đình tôi đã từng lần đến gần nơi giấu xác con, nhưng lại bỏ qua địa điểm này bởi vì nghĩ án mạng không thể xảy ra ở một nơi quá gần khu dân cư”, bố nạn nhân nói.

Nhận được tin báo án, Công an tỉnh Quảng Nam ngay lập tức tiếp cận hiện trường để điều tra. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân bị đâm bốn nhát dao từ phía sau. Nạn nhân tử vong do sốc mất máu.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân được xác định là khu vực gần trường, khu dân cư, cách QL 14E khoảng 800m và cũng là hiện trường chính của vụ án. Hung thủ đào một cái hố rồi cho gập người nạn nhân lại để chôn. Để che giấu tội ác, hắn phủ lên trên cái hố một nhành cây keo.

Oan hồ về báo oán

Câu chuyện tìm ra thi thể nạn nhân đến giờ vẫn khiến dư luận “nổi da gà” khi nhắc đến, bởi nó có những yếu tố tâm linh. Cho đến nay, dư luận vẫn xôn xao về nó. Thời điểm vụ án xảy ra có thông tin cho rằng “oan hồn” nạn nhân đã tìm đến “người trần mắt thịt” mượn xác họ để gửi tin tức báo oán. Người nhận được thông tin từ thế giới bên kia là chị Lê Thị Thanh (Sn 1979, chủ quán giải khát tại xã Bình Định Bắc).

Chị Thanh kể lại, khuya ngày 27/7/2012, sau khi dọn dẹp quán, chị làm một tiệc nhỏ chúc mừng sinh nhật chồng, đồng thời mời bảo vệ một trường học gần đó đến chung vui. Tuy nhiên, lúc đang ngồi nói chuyện vui vẻ chị Thanh bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy bóng một nam thanh niên lảng vảng quanh đó, không nhìn rõ là người hay ảo giác. Chị Thanh dụi mắt mấy lần xem có phải thật không vì thời điểm đó cũng khá khuya rồi.

Chị Thanh kể lại sự việc cho chồng và người bảo vệ thì cả hai nghi ngờ có kẻ trộm vào nhà nên cùng nhau tiến ra ngoài kiểm tra. Lúc này, bóng nam thanh niên vụt biến mất.

Kể từ lúc đó cho tới khi đi ngủ chị Thanh cứ linh cảm có ai đó đang đứng gần mình, mà nhìn rất quen. Chột dạ chị bảo chồng tắt điện đi thì nghe thấy người thanh niên này nhắc đến “cái cuốc”. Từ đó chị sực nhớ ra chi tiết về hai nam thanh niên ghé vào quán chị trước đó khoảng 10 ngày.

Chị Thanh - người có linh cảm kỳ lạ về vụ án này

Khoảng 10 ngày trước có hai nam thanh niên ghé vào quán để uống nước, gửi xe và mượn một con dao, một cái cuốc nói rằng để đi đào, chặt cây cảnh. Một nam thanh niên trong số đó còn hỏi: “Bà chủ có cây cảnh bán không?”. Đến trưa, hai người này quay lại quán ăn rồi mua của chị Thanh 1 chai nước rồi đi tìm mua cây cảnh tiếp. Thế nhưng, đến chiều chị Thanh chỉ thấy 1 người quay lại quán lấy xe.

Khi được một người thanh niên hỏi mua cây cảnh chị Thanh đã kịp xin số điện thoại để khi nào gặp người bán cây cảnh sẽ thông báo cho. Đến tối hôm đó, chị Thanh kể lại chuyện này cho chồng nghe, hai vợ chồng gọi điện cho nam thanh niên nhưng không được, máy báo ngoài vùng phủ sóng. Cũng từ đó chị chẳng nhớ đến chuyện này nữa.

Sau khi nghe bóng người thanh niên nhắc đến chữ “cái cuộc” chị bỗng giật thốt mình: “Bóng người lảng vẳng có thể là… ma, đến tìm mình để báo hiệu điều gì đó”. Ngay sau đó chị Thanh gọi điện trình báo sự việc đến Công an.



Sáng hôm sau, Sáng hôm sau, Công an có mặt tại nhà chị Thanh để tìm hiểu thông tin về hai nam thanh niên đó. Sau vài tiếng tìm kiếm, chị Thanh như chết lặng khi phát hiện ra túi nilong đựng nước giải khát để trên một mô đất được xem đã bị đào bới.

Công tiến hành khai quật mô đất đó thì phát hiện thi thể một nam thanh niên. Nhận dạng nạn nhân, chắp nối thông tin, mọi người xác định số điện thoại mà chị Thanh lưu lại và chiếc xe máy Exciter BKS 92S2- 9628 hôm đó gửi tại quán nhà chị chính là của nạn nhân tên Khôi đang chết ngồi dưới hố.

Có thể sau khi sát hại nạn nhân Khôi, hung thủ đã quay trở lại để lấy xe của nạn nhân rồi bỏ trốn. Hung thủ sát hại anh Khôi là ai có lẽ sẽ mãi mãi là bí mật nếu đêm đó chị Thanh không nhìn thấy bóng một nam thanh niên đứng ở ngoài cửa sổ nhà chị.

Liên quan đến vụ án mạng này, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp – Trưởng phòng PC45 – Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: “Nhận định ban đầu đây là một vụ giết người cướp tài sản. Những nghi phạm sát hại nạn nhân bước đầu đã được xác định, trong đó có đôi tượng Trung. Về trường hợp của chị Thanh, chúng tôi thừa nhận người phụ nữ này đã xâu chuỗi sự việc, các tình tiết về cuộc gặp trước đó để tìm ra hiện trường. Còn việc có hay không yếu tô tâm ninh thì đó có thể là quan niệm của một số người dân nhằm giúp mình bình tâm trước những chuyện chưa được kiểm chứng hoặc trước mất mát của các thân nhân nạn nhân”.

Thu Nga (t/h)