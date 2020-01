Hồ sơ vụ án: Thực hư lời đồn về lô cốt áng ngữ trước nhà có ma khiến chồng giết vợ vào ngày Tết

Cho đến nay vẫn có nhiều lời đồn nói rằng không phải ngẫu nhiên Thắng đoạt mạng vợ, nguyên nhân là do nhà của đôi vợ chồng có ma án ngữ phía trước nên chuyện chẳng lành mới xảy ra…

Nhiều năm trước vợ chồng Thắng lấy nhau, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Thắng vốn nổi tiếng tài hoa nên khi mở tiệm cắt tóc có rất đông khách. Tiệm của Thắng ngay đối diện nhà.

Vì không muốn vợ ở xa nên Thắng mở cho vợ một bàn bán vé số đặt ngay trước cửa tiệm. Cuộc sống của vợ chồng rất êm ấm, kinh tế lại ổn định. Đến đầu năm 2012, vợ chồng Thắng quyết định cất ngôi nhà mới 2 tầng do Thắng tự thiết kế và thuê thợ làm.

Điều lạ lùng là sau khi nhà hoàn thành, vợ chồng Thắng không còn “êm ấm” nữa. Hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng khi vợ Thắng hay đi chơi khuya và rất hay có việc đột xuất. Thắng nhiều lần tâm sự với bạn thân nói rằng nghi ngờ vợ có mối quan hệ vụng trộm bên ngoài.

Điều gì đến rồi cũng đến, cuối năm 2013 (khoảng 28 – 29 Tết âm lịch) vợ chồng Thắng lại xảy ra mâu thuẫn. Lý do là bởi Thắng nghi ngờ vợ ngoại tình , tuy nhiên, hàng xóm láng giềng không mấy ai biết, vẫn nghĩ nhà Thắng rất bình yên.

Trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết hàng xóm vẫn thấy vợ chồng ra vào, nói cười bình thường. Chị H. (vợ Thắng) vẫn mở cửa tiếp khách. Nhưng không ai ngờ được, thảm án lại xảy ra đúng ngày mùng 3 Tết, sau đó Thắng đến Công an tự thú.

Theo lời khai của Thắng tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị, giữa hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn từ trước nhưng không quá căng thẳng. Mấy ngày Tết vợ chồng vẫn đi sắm sửa, lo Tết cho con cái như bao gia đình khác. Song nửa đêm ngày mùng 2 Tết, chị H. đi chơi về khuya nên hai vợ chồng lãi xảy ra mâu thuẫn.

Hiện trường vụ án



Chị H. bỏ lên gác 2 ngủ còn Thắng đi xuống tầng 1. Một lúc sau Thắng lên tầng 2 và tiếp tục xảy ra cãi vã với vợ. Khi không kìm nén được cơn tức giận, Thắng đã xuống tay đâm đâm 11 nhát khiến vợ tử vong. Trong đó có 1 nhát vào cổ và 10 nhát xung quanh vùng thái dương. Sợ con nhỏ phát hiện, Thắng đóng cửa phòng kín rồi xuống tầng 1. Đến khoảng 7h sáng mùng 3 Tết, Thắng dậy cho các con ăn sáng rồi đi đến Công an đầu thú.

Thế nhưng vụ án mạng này không chỉ dừng lại ở đó, nó trở nên ly kỳ và ma mị hơn khi người dân xung quanh đồn đoán về chuyện ma mãnh ở đây. Được biết, ngôi nhà khang trang 2 tầng này xây chưa được bao lâu thì vợ chồng Thắng quyết định rao báo. Thấy nhà đẹp nên nhiều người vào xem. Tuy nhiên, sau đó tất cả đều lắc đầu quay đi không lý do.

Mãi sau này, một số người xem nhà mới nói. Vợ chồng Thắng xảy ra vấn đề là do có một cái lô cốt chiến tranh sót lại hiện nằm án ngữ trước cửa nhà. Chiếc lô cốt này có hình vòng tròn. Sau khi xây nhà mới, vợ chồng Thắng đã xây tường rào bao cả lô cốt lại, nó nằm trong sân của gia đình

Thậm chí, tại đây, Thắng còn cho quét sơn màu xanh nhạt. Phía trên và hai bên vành đai lô cốt vợ chồng Thắng còn bỏ những chậu cây cảnh, để làm đẹp cho ngôi nhà.

Nhiều người hỏi tại sao không tháo rỡ lô cốt thì Thắng nói, trước đã xin phép nhưng chưa nhận được công văn nên gia đình không dám phá bỏ. Chờ lâu quá nên gia đình quyết định xây như vậy cho đẹp nhà.

Trước khu vụ án xảy ra nhiều người đã đồn đoán về chiếc lô cốt này nhưng vợ chồng Thắng nói rằng chỉ là lời đổn thổi, mấy năm sống ở đây vợ chồng chưa từng nhìn thấy ma mãnh gì cả.

Cuối năm 2013, nhiều người đến xem nhà, biết khách có ý đổi đất, Thắng nhã ý đổi ngôi nhà của Thắng cho người có đất ấy. Nhưng mọi chuyện không thành hiện thực vì nhà Thắng có cái lô cốt trước cửa.

Chuyện chồng giết vợ ngày mồng 3 Tết trên là do lô cốt có ma án ngự đến nay nhiều người dân trong khu vực vẫn đồn đón… Thế nhưng, sự thật là Thắng đã sát hại vợi bằng 11 nhát dao oan nghiệt. Nhưng người đau khổ nhất chính là hai đứa con thơ của vợ chồng Thắng…

Thu Nga (t/h)