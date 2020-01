Hồ sơ vụ án: Thực hư vụ bà mẹ nằm mộng thấy con gái về báo oán bị chồng giết, giấu xác dưới giếng

Tih đồn về việc bà mẹ nằm mộng thấy con gái về báo oán rằng bị giết hại, chôn dưới giếng sâu xảy ra ở thôn Yên Bình (xã Hưng Thịnh, thị trấn Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Nạn nhân là chị Phan Thị H (30 tuổi, quê ở xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tinh Lai Châu ). Sự việc xảy ra vào hồi tháng 4/2019.

Theo người thân, kể từ hồi tháng 2/2019 chị H. bỗng dưng mất tích, cả nhà chồng ở xã Hưng Thịnh và nhà mẹ đẻ ở Lai Châu không thể liên lạc được. Dù nỗ lực hết sức gia đình cũng không thể tìm ra được tung tích chị H.

Con đường dẫn vào khu vực giếng hoang giấu xác chị H.

Tuy nhiên, trong thời gian con gái bị mất tích, bà B. (mẹ đẻ chị H.) thường xuyên nằm mộng thấy con gái. Mỗi lần hiện về cô gái nói bị giết và ném xuống giếng. Giấc mơ kỳ lạ này cứ quẩn quanh trong mỗi giấc ngủ của bà B. suốt 2 tháng liền.

Bà B. cũng nhiều lần gọi điện hỏi con rể tên Nguyễn Văn Huy (34 tuổi, ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên) về việc này thì anh ta lần khất trả lời không biết vợ đi đâu.

Linh tính mách bảo con gái xảy ra chuyện chẳng lành, bà B. vội vàng bắt xe khách từ Lai Châu xuống Yên Bái để tìm kiếm. Bà đi theo đúng chỉ dẫn của con gái trong giấc mơ thì khắp những cái giếng hoang quanh khu vực nhà con rể nhưng không có kết quả.

Lúc này, bà B. tưởng chừng mọi chuyện đi vào ngõ cụt thì bỗng một người trong thôn nói rằng còn có một chiếc giếng bị lấp từ trước đó khoảng 2 tháng. Thời gian giếng bị lấp vừa khớp với thời gian con gái bà bị mất tích. Vừa nghe tin này, bà B. liền đi đến ngay khu vực đó để xem xét trước.

Khi đã nắm được vị trí chiếc giếng, bà B. liền trình báo sự việc đến cơ quan chức năng , đồng thời thuê người đào giếng để tìm kiếm con gái. Khi máy xác đào được vài mét thì cả gia đình bà bàng hoàng phát hiện một vật gì đó bị quấn trong chăn vứt dưới giếng, có mùi hôi thối giống mùi xác người chết.

Chị H. chị chôn xác dưới giếng, bên ngoài bọc bằng một lớp chăn

Những người tham gia đào tìm bắt đầu mở chiếc chăn quấn bên ngoài thì phát hiện một thi thể người đang phân hủy. Bà B. đến xem xét thì chết lặng vì đó chính là chị H. – con gái bà.

Ngay khi thi thể được phát hiện, Công an xã Hưng Thịnh đã phong tỏa hiện trường, đồng thời trình báo sự việc lên cấp trên để phối hợp điều tra, làm rõ. Đến ngày 20/4, cơ quan điều tra Công an huyện Trấn Yên cho biết, đơn vị bắt tạm giữ Nguyễn Văn Huy (chồng chị H.) để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan điều tra cáo buộc Huy chính là kẻ gây ra cái chết của chị H., sau đó phi tang thi thể xuống giếng sâu. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Huy thừa nhận hành vi giết vợ.

Huy còn khai, sau khi lấy nhau, Huy đưa chị H. về sống ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh. Huy và chị H. có một người con chung. Trước khi gây án, Huy và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Từ ngày 26/2/2019, gia đình không liên lạc được với chị H.. Đến ngày 5/3, gia đình vẫn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào nên đã trình báo sự việc lên Công an. Sau quá trình điều tra tích cực, ngày 19/4, cơ quan Công an phát hiện nhiều dấu vết khả nghi về việc chị H. bị bỏ dưới giếng hoang nên đã tiến hành đào giết tìm thi thể.

Qua khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân dưới giếng đúng là chị H.. Sau khi kết thúc khám nghiệm, cơ quan điều tra bàn giao thi thể cho người nhà đưa về Lai Châu an táng.

Còn việc nhiều người đồn rằng, bàn B. (mẹ chị H.) nằm mộng thấy con gái về báo oán thì chỉ là tin đồn. Thực tế, sau thời gian dài không tìm thấy người thân nên gia đình đã trình báo công an và đơn vị đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Nga Đỗ (t/h)