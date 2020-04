Hồ sơ vụ án: Tội ác không thể dung thứ của nghịch tử giết mẹ, vùi xác dưới bể cá suốt 4 ngày đêm

Theo bản án sơ thẩm, bà Bùi Thị Nhung ly hôn chồng năm 2009. Sau đó bà chuyển về sống cùng con trai là Nguyễn Hữu Tài tại phường 2, TP Bảo Lộc. Để có tiền mưu sinh, bà Nhung mở một lớp nuôi dạy trẻ tại nhà.

Khi ly hôn với chồng, bà Nhung hứa sẽ cho anh em tài một mảnh đất ở xã Đại Lao, TP Bảo Lộc. Nhưng trong thời gian sống với Tài, bà Nhung lại có ý định bán mảnh đất đó. Biết chuyện đó, Tài không bằng lòng. Nhìn cảnh con trai ăn chơi lêu lổng, bà Nhung chán nản nên thường xuyên mắng mỏ. Bị mẹ mắng, Tài vô cùng tức giận.

Khoảng 23h ngày 16/8/2011, khi hai mẹ con đang trong phòng ngồi xem tivi thì Tài hỏi mẹ: “Mẹ định bán miếng đất ở Đại Lào hả”, bà Nhung trả lời: “Tao bán thì sao?”. Nghe câu nói này xong cơn tức giận trong Tài trỗi dậy, hắn nảy sinh ý định giết mẹ.

Tài nhận bản án 20 năm tù về tội Giết người

Tài đi ra vườn thấy bể ở phía trước nhà có thể giấu xác được nên đã lấy thùng sơn tát hết nước trong bể ra. Tiếp đó hắn lấy một chiếc chăn trải xuống đất, đặt thi thể bà Nhung lên rồi cuốn tròn lại mang ra bể cá, lấy đất, đá, gạch lấy lên. Để không bị mọi người phát hiện, Tài còn lấy vỉ trồng cây hẹ và cây cảnh trong vườn đặt lên.

Xong xuôi mọi việc, hắn vào lau dọn nền, khóa cửa cẩn thận rồi ra khách sạn Minh Quân trên đường Trần Phú, TP Bảo Lộc ngủ.

Ngày 20/8/2011, khi không liên lạc được với bà Nhung, người thân bắt đầu đi tìm. Khi họ hỏi thì Tài ấp úng không trả lời được. Linh tính mách bảo bà Nhung có chuyện bất trắc nên một số người họ hàng đã đi quanh nhà tìm kiếm. Khi đến khu bể cá thì phát hiện đất bị đào xới có mùi hôi thối.

Khi người họ hàng gọi Tài ra hỏi thì hắn ngất xỉu tại chõ. Sau một hồi, Tài tỉnh dậy thì người thân tiếp tục dò hỏi, Tài đành khai đã giết mẹ. Người thân đưa Tài đến Công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai báo thành khẩn toàn bộ tội trạng của mình. Tài nói, vì mẹ thường xuyên mắng mỏ cộng thêm việc định bán mảnh đất đã hứa cho an hem Tài nên nảy sinh ý định giết mẹ.

Your browser does not support HTML5 video.

Nghịch tử giết mẹ rồi giấu xác phi tang