Hồ sơ vụ án: Tội ác man rợ của “quỷ râu xanh” hiếp dâm tử thi rồi châm lửa đốt xác phi tang

Thi thể chết cháy trong vụ hỏa hoạn

Khoảng 18h45 ngày 24/2/2015, anh Tòng Văn Thươi (trú tại bản Ten, xã Chiềng En, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La ) phát hiện đám cháy trên nương nhà ông Tòng Văn Xiến nên đã hô hào người dân đến dập lửa. Khi đám cháy bị khống chế, họ bàng hoàng phát hiện thi thể phụ nữ cháy xém. Lán nương của gia đình anh Tòng Văn Hải (con ông Xén) và chị Lường Thị Thuông bị lục tung. Nghi ngờ nạn nhân có thể là chị Thuông (SN 1984) nên người dân đã thông báo cho Công an huyện Sông Mã.

Đến 21h30 cùng ngày, Công an tỉnh Sơn La đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Công an xác định, hiện trường là lán nương nhà ông Xén, cách trụ sở xã khoảng 1.400 mét.

Nạn nhân bị lửa thiêu cháy hoàn toàn trong tư thế nằm ngửa, toàn bộ phần da, vùng mặt, ngực, bụng, tứ chi bị cháy hết phần cơ. Hiện trường phát hiện 1 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc quần lửng màu hồng, 1 chiếc quần phụ nữ. Công an tỉnh Sơn La xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, hung thủ ra tay mạnh bạo, nhiều chứng cứ bị lửa tiêu hủy.

Hung thủ đốt xác phi tang sau khi thỏa mãn thú tính

Ngày 25/2/2015, Công an đến làm việc với gia đình nạn nhân để thu thập chứng cứ. Cùng thời điểm, Công an tiến hành rà soát toàn bộ người xuất hiện ở khu vực gần hiện trường, làm rõ mức độ liên quan của từng người như các đối tượng hình sự, đối tượng có tiền án, tiền sự… Công an phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân thông tin những tin tức liên quan.

Vụ án xảy ra ở vùng rừng núi ít người qua lại, lại đúng dịp mùa vụ nên người dân tập trung đi làm ruộng đông hơn, ít đi nương rẫy; một số người ở nhà tổ chức ăn Tết, tổ chức các lễ hội nên ít người đến gần khu vực hiện trường. Công tác điều tra vướng phải khó khăn.

Trong tiến trình điều tra, Công an tỉnh Sơn ra tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, đồng thời lập ban chuyên án truy xét mang bí số 315-SM. Căn cứ vào tình hình thực tế, ban chuyên án tổ chức điều tra cụ thể từng tình tiết nhỏ.



Căn cứ vào đặc điểm quần áo, tư trang của nạn nhân được phát hiện trong quá trình khám nghiệm; kết quả giám định ADN của cháu Tòng Thị Ni (con gái chị Thuông) xác định nạn nhân bị sát hại là chị Thuông. Nạn nhân tử vong do bị đánh bằng vật sắc nhọn và bị Căn cứ vào đặc điểm quần áo, tư trang của nạn nhân được phát hiện trong quá trình khám nghiệm; kết quả giám định ADN của cháu Tòng Thị Ni (con gái chị Thuông) xác định nạn nhân bị sát hại là chị Thuông. Nạn nhân tử vong do bị đánh bằng vật sắc nhọn và bị xâm hại tình dục . Sau đó hung thủ đốt xác phi tang, nhiều khả năng vụ án bắt nguồn từ tư thù cá nhân.

Lộ diện “quỷ râu xanh’ sau 4 ngày tra án

Từ những tài liệu điều tra trên, Ban chuyên án triển khai các mũi trinh sát khoanh vùng, sàng lọc đối tượng nghi vấn. Ban chuyên án tiến hành rà soát toàn bộ các hộ hai bên đường từ nhà chị Thuông cho đến hiện trường theo nhiều hướng khác nhau nhằm tìm ra các đối tượng đã đi lại qua đây vào thời điểm xảy ra án mạng.

Sau 3 ngày điều tra, Ban chuyên án đã vận động được 45 lượt quần chúng tố giác tội phạm. Song do diện đối tượng phải xác minh nhiều, người dân trên địa bàn lại ít để ý đến thời gian nên họ không nhớ chính xác thời điểm các đối tượng tình nghi qua lại ở khu vực hiện trường

Những tưởng công tác điều tra đi vào ngõ cụt thì Công an bỗng nhận được tin từ quần chúng nhân về đối tượng nghi vấn là Lường Văn Cẳm (SN 1995, trú tại bản Ten, xã Chiềng En, huyện Sông Mã. Vào thời điểm vụ án xảy ra, Cắm có xuất hiện ở khu vực gần hiện trường. Cắm cũng có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường khi ăn, ngủ không ngon.

Cẳm bị bắt sau 4 ngày gây án

Ngày 28/5/2015, Công an triệu tậm Cẳm đến trụ sở làm việc. Đồng thời, triệu tập người thân trong gia đình Cẳm đến UBND xã Chiềng En thu thập lời khai, tránh không để nghi can tiếp xúc với người thân. Đúng như nhận định của Ban chuyên án, Cẳm khăng khăng chối tội. Trước và sau hắn đều khi không biết nạn nhân cũng không biết chuyện gì đã diễn ra. Dẫu vậy, qua nắm bắt tâm lý đối tượng, các điều tra viên đã buộc Cẳm phải nhận tội vào lúc 23h ngày 1/3/2015.

Tại trụ sở Công an, Cẳm khai, khoảng 16h30 ngày 24/2/2015, đối tượng đi xe máy từ nhà đến dốc Co Tòng (xã Chiềng En) để tìm bò. Sau đó đứng trên dốc chơi một lúc. Đến khoảng 18h10 cùng ngày, Cẳm ngồi trên xe máy thả trôi về phía bản Ten đến khu vực nương nhà anh Doán – Dân. Cẳm tiếp tục đi lên trên đồi quan sát xuống khu Huổi Pao nhưng không thấy bò.



Đúng lúc này, Cẳm thấy chị Thuông đang lấy gạo cho gà ăn ở lán của gia đình nên nảy sinh tà dâm. Cẳm đến gần bắt chuyện với chị Thuông rồi lợi dụng lúc chị không để ý dùng cuốc ở sân đập nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Khi chị Thuông nằm dưới đất, Cẳm dùng vũ lực không chế thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Thỏa mãn thú tính, Cẳm lấy cỏ tranh gần lán nương phủ kín lên người chị Thuông rồi châm lửa đốt. Gây án xong, Cẳm leo lên xe máy bỏ về nhà ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra.

Thực nghiệm vụ "giao cấu với xác chết" dã man ở biên giới

Nga Đỗ (t/h)