Hồ sơ vụ án: Từ chối tình cảm đúng ngày lễ tình nhân, nữ sinh bị bóp cổ đến chết

Do bị cô gái trong mộng từ chối tình cảm nên Bình xuống tay sát hại. Gây án xong, bắn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Bình (SN 1993, ngụ tại xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre ) quen và chơi với Trần Thị Thu Ngân (SN 1993, ngụ xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm) từ thời trung học rồi nảy sinh tình cảm với cô bạn xinh đẹp này. Sau đó, cả hai cùng đậu vào trường đại ở TP Hồ Chí Minh.

Bình hy vọng, sau khi vào đại học Ngân sẽ suy nghĩ lại và chấp nhận tình cảm của mình. Trước đó, Ngân đã nhiều lần từ chối Bình nhưng hắn khôi chịu buông bỏ. Bình thì luôn cảm thấy khó chịu với những gã trai trẻ khác vây quanh Ngân. Qua một vài người bạn, Bình biết được việc Ngân qua lại với một người bạn trai khác nên nổi cơn ghen mù quáng.

Vào chiều ngày 14/2/2013, Võ Văn Minh (SN 1986, ngụ tại huyện Giồng Trôm) đến chở Ngân đi chơi nhân ngày lễ tình nhân. Đến khoảng 17h3p0 cùng ngày, BÌnh đang đi chơi trên đường thì thấy Minh chở Ngân về nên nổi cơn ghen.

Mương nước - nơi Ngân bị vứt thi thể

Trên đường Ngân đi vào nhà đã bị Bình chặn đường và tra hỏi về mối quan hệ với người đàn ông kia. Đồng thời, Bình tiếp tục bày tỏ tình cảm với Ngân. Nhưng chỉ coi Bình là bạn bè nên cô gái đã từ chố, hai bên xảy ra cãi cọ.

Quá bực tức, Bình kéo Ngân vào sâu trong vườn để tránh người khác phát hiện. Tại đây, hai bên tiếp tục giằng co, lời qua tiếng lại. Nhiều đồ vật trên người Ngân và đôi dép rơi ra.

Thấy Ngân chống cự dữ dội nên Bình dùng tay bóp cổ khiến Ngân té ngã. Sau một hồi giằng co, Bình kéo tay Ngân về phía mương nước gần đó khiến chiếc điện thoại rơi ra ngoài. Tại mương nước, Bình bóp cổ nạn nhân cho đến khi không còn cử động nữa mới buông ra.

Khi biết Ngân đã chết, Bình để mặc nạn nhân dưới mương nước rồi bỏ trốn. Một số người dân đi qua thấy chiếc điện của Ngân nên đã mang về nhà trả cho người thân. Lúc này, người thân không tìm được Ngân nên mới tá hỏa đi tìm. Sau nhiều giờ tìm kiếm thì phát hiện Ngân đã tử vong dưới nước.

Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan điều tra . Công an tỉnh Bến Tre vào cuộc khám nghiệm tử thi, hiện trường và truy bắt nghi phạm. Sau nhiều giờ truy bắt, Công an tỉnh đã tóm được Bình. Tại trụ sở Công an, Bình đã thừa nhận toàn bộ tội trạng của mình.

