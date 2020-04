Hồ sơ vụ án: Từ xác chết không đầu lật tẩy tội tác tày trời của gã ác quỷ đội lốt con nợ

Xác chết không đầu, lõa thể giữa bãi đất trống

Chiều ngày 7/11/2011, người dân ở khu tái định cư chợ Đầm Triều (phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải PHòng ) kinh hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ không toàn vẹn. Theo nhân chứng kể lại, nạn nhân bị mất đầu, hai cánh tay cũng bị đã bị chặt.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan Công an quận Kiến An. Công an quận Kiến An sau đó trình báo vụ việc lên Công an TP Hải Phòng. Các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định được danh tính nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1973, trú tại đường Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng). Cơ quan điều tra tiến hành rà soát các mối quan hệ của chị Hằng để khoanh vùng nghi phạm. Chưa đầy 2 ngày truy án, hung thủ gây ra cái chết thương tâm của chị Hằng đã vị lật mặt.

Hung khí Giang dùng để phân xác nạn nhân

Công an xác định, hung thủ gây án là Nguyễn Dũng Giang (sinh năm 1980, ở số 5B, 202, khu T3, phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng). Giang quê ở Hải Dương. Năm 2006, Giang lấy vợ và lập nghiệp ở quận Kiến An (TP Hải Phòng).

Cuộc sống gia đình hắn không êm ấm, vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên đã dẫn đến cuộc ly hôn sau 4 năm sinh sống. Sau khi ly hôn, Giang thuê nhà trọ ở số 676, đường Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An để sinh sống và mở cửa hàng quần áo.

Trong thời gian này, Giang có quen biết với chị Hằng. Biết chị có tiền nên Giang đã hỏi vay một số tiền kha khá để phục vụ mục đích kinh doanh . Nhưng đến hạn chưa có tiền mà chị Hằng thúc giục đòi nợ suốt này nên hắn nảy sinh ý định sát hại chủ nợ để quỵt nợ.

Ác quỷ đội lốt con nợ

Đêm ngày 5/1/2011, chị Hằng đi xe máy đến nơi Giang trọ để đòi nợ. Thấy chị Hằng đến lại đi một mình nên Giang nghĩ đây chính là cơ hội để thủ tiêu nạn nhân, quỵt nợ. Hơn nữa khi thấy trên người nạn nhân đeo nhiều trang sức quý giá thì hắn càng có “động lực” rat ay với nạn nhân

Đợi lúc chị Hằng vào nhà, ngồi xuống chiếu và không để ý, Giang dùng búa đi đập mạnh vào đầu khiến nạn nhân gã vật xuống đất, bất tỉnh. Tiếp đó, Giang kéo chị Hằng trong nhà bếp, khi thấy nạn nhân còn thở, hắn tiếp tục giáng thê, nhiều nhát búa khác cho đến khi nạn nhân chết hẳn.

Khi xác định chị Hằng đã chết, Giang liền lấy xe của nạn nhân mang ra bãi gửi xe công cộng rồi quay về nhà nghĩ cách phi tang thi thể. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn quyết định đóng cửa, dùng dao phân xác nạn nhân.

Nguyễn Dũng Giang nhận án tử hình cho hành vi tội ác của mình

Giang cắt rời đầu, hai tay nạn nhân ra rồi cắt tiếp hai chân. Nhưng do gặp phải phần xương cứng nên khi cắt được 2/3 thì dừng lại. Các phần thi thể của nạn nhân, hắn bỏ vào 3 túi nilong màu đen rồi mang vứt xuống 3 địa điểm khác nhau.

Xong đâu đấy, Giang quay lại nhà trọ lau chùi, thu dọn để xóa giấu vết. Mặc dù vừa gây ra tội ác nhưng hắn không hề sợ hãi mà thản nhiên lên giường đi ngủ. Hai ngày sau, Giang bị cơ quan điều tra bắt giữ khi đang trên đường tẩu táng tang vật gây án.

Tại cơ quan điều tra, Giang lạnh lùng chối tội, ngoan cố không chịu khai nhận tội ác. Giang khai rằng, chị Hằng không đến nhà hắn một mình mà đến cùng một người đàn ông lạ mặt. Tại đây, Giang đã mượn xe của chị Hằng đi ra ngoài vì có công chuyện. Mọi chuyện sau đó như thế nào hắn không hề hay biết.

Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra đưa ra hàng loạt bằng chứng không thể chối tội thì hắn mới cúi đầu thừa nhận. Nhưng đến thời khắc đó, gương mặt gã sát nhân ác quỷ vẫn vô cùng lạnh lùng, không thể hiện được sự ăn năn, hối cải.

Ngày 24/5/2011, TAND TP Hải Phòng đưa vụ án ra xét xử. Xét tính chất, hành vi phạm tội của Giang, HĐXX đã tuyên phạt Giang án tử hình với tội danh giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Ngoài ra, HĐXX buộc Giang phải bồi thường cho gia đình bị hại 50 triệu đồng tiền mai táng phí, 49,8 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và trợ cấp 2 triệu đồng/tháng cho cháu Phạm Anh Tuấn - con trai nạn nhân cho đến khi cháu Tuấn đủ 18 tuổi.

Vụ án mạng rùng rợn đã khép lại nhưng dư âm kinh hoàng của nó đến nay vẫn còn ám ảnh nhiều người thân của nạn nhân cũng như dư luận xã hội

Nga Đỗ (t/h)