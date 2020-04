Hồ sơ vụ án: Vạch trần tội ác không thể dung thứ của kẻ cuồng tình đội lốt thầy giáo tiểu học

Hai bà cháu mất tích bí ẩn

Cuối tháng 4/2017, người dân xã Vân Trục (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc ) bàng hoàng suốt mấy ngày trời khi nghe tin nghi can sát hại bà Nguyễn Thị Thịnh, 71 tuổi, trú tại thôn Bầu Tỉnh, xã Vân Trục, Vĩnh Phúc, lại chính là gã con rể “hờ” Trần Xuân Thu – giáo viên trường Tiểu học Vân Trục B, Vĩnh Phúc).

Ngày 24/4/2017, gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân xấu số. Ngồi cạnh quan tài mẹ, chị Trần Thị Bích Cảnh (32 tuổi) khóc thảm thiết, luôn miệng nói lời xin lỗi. Chị Cảnh ra sức tự dằn vặt, chửi rủa bản thân vì “cõng rắn cắn gà nhà”. Bởi kẻ giết chết mẹ chị là người đã “chung chăn, chung gối” với chị suốt mấy năm trời.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đây, bà Thịnh sống và dạy học ở huyện Tam Dương (VĩnH Phúc). Sau này, do gia đình bất hòa nên đã đưa các con về sống ở thôn Bầu Tỉnh, xã Vân Trục. Mọi thứ đang bình yên thì bỗng trở nên xáo trộn khi chị Cảnh có tình cảm với thầy giáo tiểu học tên Thu.

Sau một thời gian tán tỉnh rồi yêu đương, Thu chuyển về sống hẳn trong căn nhà của mẹ con chị Cảnh. Về phần chị Cảnh – trước khi đến với thu đã từng đổ vỡ trong hôn nhân và có con trai 4 tuổi.

Theo người dân địa phương, tuy Thu là thầy giáo nhưng tính tình “khác người”. Hắn rất cộc cằn lại có tính hay ghen tuông nên cuộc sống giữa hắn và chị Cảnh ít êm đềm. Những ngày đầu năm 2017, Thu nghi ngờ chị Cảnh có dan díu với người đàn ông khác nên mối quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng. Thu luôn tỏ ra hậm hực mỗi khi chị Cảnh đi làm xa

Chị Cảnh cho biết, sáng 21/4/2017, khi đang đi làm thì nhận được tin nhắn của Thu nói rằng về nhà ngay để giải quyết chuyện gia đình. Biết tính Thu cục súc nên chị Cảnh này phải xin nghỉ việc để về ngay. Nhưng về đến nhà thì thấy cổng lẫn cửa đều khóa. Thấy lạ, chị Cảnh liền gọi điện cho Thu thì y bảo chở mẹ đi Tam Dương thăm bạn bè, người thân.

“Thực sự lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng vô lý, bởi chính anh ta bắt tôi về nhà ngay để thu xếp chuyện gia đình mà khi tôi về đến nhà thì lại bảo đưa mẹ đi chơi. Nhưng nghĩ lại thì cũng nghĩ vậy thôi chứ chẳng ai tin được anh ta lại là kẻ bất nhân đến vậy”, chị Cảnh nói.

Đến tối cùng ngày, chị Cảnh vẫn không thấy Thu đưa mẹ về nên vội điện thoại cho bạn bè bà Thịnh ở Tam Dương hỏi thắm. Nhưng tất cả đều nói, bà Thịnh không sang đó chơi. Tin có chuyện không lành xảy ra nên chị Cảnh báo cho người thân và trình báo báo sự việc mẹ mất tích lên cơ quan Công an xã Vân Trục.

Cũng trong ngày hôm đó, các trinh sát còn phát hiện con trai chị Cảnh là cháu Trần Tiến Thụ (4 tuổi) mất tích kỳ lại. Đến sáng 22/4, chị Cảnh tiếp tục trình báo việc con trai mất tích lên Công an huyện Lập Thạch.

Liên quan đến vụ mất tích trên, đêm ngày 21/4, ông Phan Trọng Phúc – Trưởng Công an xã Vân Trục nhận được tin nhắn của Thu: “Đối tượng nhắn cho tôi từ số điện thoại lạ. Nội dung tin nhắn đại ý nói rằng anh ta rất hận về việc chị Cảnh có tình mới. Thu còn than thở không tiếc chị Cảnh bất kỳ thứ gì. Kể từ khi hai người yêu nhau rồi về sống chung, anh ta đầu tư tiền bạc cho chị Cảnh đi học nghề nhưng không ngờ khi có nghề nghiệp ổn định chị Cảnh lại phản bội”.

Sáng hôm say, ông Phúc gọi điện cho Thu nhưng đối tượng không nghe máy. Đến khoảng 9h cùng ngày, Công an phát hiện xe máy của Thu ở xã Sơn Đông 9huyeenj Lập Thạch). Kiểm tra bên trong cốp xe phát hiện điện thoại của Thu.

Đến 22h ngày 22/4, ông Phúc tiếp tục nhận được tin nhắn của Thu nói về việc con riêng của chị Thu có ý định tự tử nhưng sau đó lại thôi. Biết đó chính là con chị Cảnh nên ông Phúc đã nhắn tin khuyên nhủ Thu đừng nên làm chuyện dại dột.

Tiếp đến khoảng 5h ngày 23/4, ông Phúc lại nhận được tin nhắn của Thu với nội dung: "Bà làm thì tự bà chịu, bà uống thuốc tự tử, bà lên đồng và đập búa vào đầu. Bà còn dặn anh khi chết, buộc cẩn thận đem ra sông Lô thả bà cho mát, mặt hướng về phía Đông".

Liên quan đến vụ việc trên, ông Vũ Minh Tuấn – Hiệu trưởng trường Tiểu học Vân Trục B cho biết, bản thân ông cũng nhận được tin nhắn của Thu. Nội dung tin nhắn thông báo đã có chuyện không hay xảy ra với bà Thịnh. Nhưng tin nhắn không nói rõ là sự việc gì. Khi nhắn tin với ông Tuấn, Thu dù một số điện khác không phải số đã nhắn cho ông Phúc.

Sáng ngày 22/4, ông Phúc nhận tin nhắn lạ tiết lộ nơi giấu thi thể bà Thịnh. Ngay lập tức, ông cử điều tra viên xuống thôn Bầu Tỉnh để khám nghiệm hiện trường. Qua kiểm tra, Công an viên phát hiện một chiếc bao tải nằm đằng sau chuồng lợn nhà bà Thịnh. Sự việc nhanh chóng được báo xuống công an huyện Lập Thạch.

Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác định thi thể trong bao tải là bà Thịnh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an nhanh chóng tìm ra nơi trú ẩn của nghi can. Một tổ trinh sát được cử đến theo dõi hành tung của nghi phạm. Đến sáng 23/4, khi Thu bế cháu Thụ ra cửa hàng quần áo thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ. Thu bị khống chế áp giải về trụ sở Công an còn cháu Thụ được giải cứu.

Nói về Thu, người dân trong xóm cho biết, Thu là người sống khép kín, lầm lì, ít khi giao du với hàng xóm láng giềng. Trước khi Thu là giáo viên ở xã Liên Hòa (huyện Lập Thạch) nhưng sau đó chuyển công tác về Trường Tiểu học Vân Trục B.

Còng theo lời thầy hiệu trưởng cùng các đồng nghiệp ở trường Vân Trục B, Thu là giáo viên có lối sống lập dị. Rất hiếm khi trò chuyện với các thầy cô trong trường. Người mà Thu nói chuyện nhiều nhất là ông Lợi – bảo vệ trường.

“Sự việc thầy Thu trở thành nghi can giết bà Thịnh khiến toàn bộ giáo viên trong trường rất bàng hoàng. Bởi thực sự, dù thầy Thu có lối sống khá lập dị, ít giao tiếp nhưng cũng chưa từng gây chuyện với ai. Thường ngày thầy Thu chỉ đến lớp giảng dạy rồi về", hiệu trưởng trường Tiểu học Vân Trục B nói.

Nói về Thu, ông Lợi bảo vệ cho biết, những ngày bà Thịnh mất tích, Thu vẫn đi làm bình thường nhưng hay bỏ tiết, lấy xe máy phóng đi đâu đó rồi mới quay về trường tiếp tục dạy học. Nhiều học sinh lớp Thu chủ nhiệm cũng cho biết, mỗi khi thầy giáo quay về dạy thường lấy khăn lau ngay khi đứng trên bục giảng. Dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng trên gương mặt Thu vẫn tỏ rõ sự hoảng loạn.

Chỉ vì ghen tuông vô cớ, Thu đã xuống tay sát hại mẹ của người mình yêu nhất. Và để rồi hắn để lại cho chị Cảnh nỗi đau, sự day dứt mãi về sau.

