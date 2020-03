Hồ sơ vụ án: Xác chết thối rữa dưới lớp bèo tây hé lộ vụ án mạng kinh hoàng ở cánh đồng Cùm 

Xác chết bí ẩn dưới lớp bèo tây

Ngày 26/5/2009, một người dân làm nghề đánh cá sống ở khu vực xã Nam Viêm (thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) phát hiện xác chết bí ẩn ở chuôm nước trên cánh đồng Cùm thuộc thị trấn Chí Đông (huyện Mê Linh). Theo người này, khi anh đang mót cá thì thấy có vật gì đó màu đen nhô lên khỏi đám bèo. Cho rằng đó là cá trê nhảy lên khỏi mặt nước lên đã tiến đến vén lớp bèo kiểm tra thì phát hiện đó là hai chiếc ống quần. Sự việc ngay lập tức được trình báo Công an

Công an lập tức có mặt tại hiện trường, đưa thi thể lên để tiến hành khám nghiệm tử thi. Khi đó, thi thể đã bị phân hủy mạnh, mùi tử khí bốc lên khiến ai cũng khiếp sợ. Xung quanh cái xác không phát hiện dấy hiệu khả nghi có giá trị nào. Lực lượng chức năng mất nhiều ngày để truy tìm dấu vết.

Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy, nạn nhân là người phụ nữ khoảng 30 tuổi, bị sát hại với nhiều vết đâm ở lưng. Dấu vân tay của nạn nhân đã bị mất. Nạn nhân mặc áo thun dài tay có cổ màu xanh, quần bò màu đen. Kiểm tra trên áo có 4 vết thủng vải hình khe 1,5cm, vùng đầu và mặt đã bị hoại tử... Sau đó, Công an TP Hà Nội đã vào cuộc phối hợp với Công an huyện Mê Linh để điều tra.

Hiện trường vụ án



Cơ quan điều tra đã xuống từng xã trong huyện Mê Linh và các tỉnh giáp danh để điều tra nhưng không cho ra manh mỗi nào hữu ích. Những tưởng vụ án bị đẩy vào ngõ cụt thì vào ngày thời điểm này, tại một cây xăng nằm trên địa bàn huyện Mê Linh bỗng nhiên có một nữ nhân viên mất tích. Trong quá trình điều tra, ban chuyên án nhận được đơn trình báo của gia đình ở huyện Kim Bôi (Hòa Bình) về sự biến mất kỳ lạ của con gái khi đang làm việc ở Mê Linh.

Theo tin gia đình cung cấp, người mất tích là chị Bùi Thị Nguyệt (SN 1981). Đã hơn 2 tháng nhưng gia đình không nhận được tin của chị. Điện thoại mất liên lạc và cũng không có sự nhắn nhủ gì trước khi mất tích.

Lực lượng chức năng phán đoán, rất có thể nạn nhân của hai vụ mất tích này là một và có liên quan đến xác chết ở cánh đồng Cùm. Cơ quan điều tra đã lấy mẫu tóc của gia đình chị Nguyệt đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy, mẫu gen trùng với mẫu gen của nạn nhân ở cánh đồng Cùm. Vì thế xác định, nạn nhân là chị Bùi Thị Nguyệt. Nút thắt được hé lộ.

Hé lộ gương mặt sát nhân

Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an phát hiện tình tiết vô cùng quan trọng, có ý nghĩa bước ngoặt đó là việc một người hàng xóm của nạn nhân trong lần gặp cuối đã thấy chị Nguyệt đi cùng 2 nam thanh niên lạ mặt. Trước đó, chị Nguyệt từng nói với hàng xóm về hai người thanh niên đó là Tuấn và Hoàn nhưng không biết chính xác họ là ai, làm gì.

Từ lời khai của người hàng xóm, Công an tiến hành phác họa chân dung hai nghi phạm và tập trung điều tra tất cả những người có tên Tuấn và Hoàn trên địa bàn. Có tới hàng trăm người đã được triệu tập để phục vụ điều tra.

Theo phán đoán của trinh sát trong ban chuyên án, hung thủ là một người am hiểu địa bàn, nhất là khu vực cánh đồng Cùm nên mới đưa nạn nhân ra đây sát hại. Từ đó, cảnh sát tập trung rà soát các đối tượng ở gần hiện trường hoặc khu vực lân cận. Không nằm ngoài dự đoán, chân dung 2 nghi phạm dần được hé lộ.

Kẻ sát hại chị Nguyệt là Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Hải Hoàn đều sinh năm 1986 và trú tại thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội. Hai đối tượng bị triệu tập lấy lời khai. Ban đầu chúng đưa ra hàng loạt các lý do ngoại phạm rất hợp lý.

Song với kinh nghiệm tra án nhiều năm, lực lượng Công an đã buộc chúng phải cúi đầu nhận tội. Cuối cùng, Tuấn và Hoàn thú nhận gây ra cái chết cho chị Nguyệt.





Tuấn và Hoàn được áp giải đến thực nghiệm hiện trường

Theo lời khai của hai đối tượng, đầu năm 2009, Tuấn và Hoàn quen chị Nguyệt qua một người bạn khác. Vì cả hai không có công ăn việc làm nên khi “ngửi” chị Nguyệt có tiền đã nhanh chóng làm thân và bàn tính kế hoạch giết người cướp tài sản.

Nghĩ là làm, tối ngày 16/3/2009, Tuấn và Hoàn mượn xe máy đến nơi chị Nguyệt trọ. Gần đến, Hoàn bảo Tuấn đi xe máy về trước chuẩn bị dao, dây thừng làm công cụ gây án. Còn Hoàn đi bộ vào nhà chị Nguyệt giở vờ rủ đi sinh nhật.

Chị Nguyệt hồn nhiên nhận lời và đưa xe cho Hoàn chở mình đến đình làng Bảo Tháp để đón Tuấn rồi cả ba cùng đi sinh nhật. Hoàn lái xe đến khu vực nghĩa trang thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa (huyện Mê Linh) thì dừng xe lại. Khi chị Nguyệt xuống xe thì Hoàn Dùng dao thủ sẵn trong người gí sát cổ khống chế.

Tuấn lấy dây thừng buộc tay chị Nguyệt rồi lục soát trong người lấy một chiếc điện thoại và vài trăm nghìn trong ví của nạn nhân. Lấy được tiền thì bọn chúng bàn tính chuyện giết nạn nhân mặc dù lúc đó chị Nguyệt đã ra sức xin tha mạng. Lợi dụng lúc chị Nguyệt đứng dậy, Hoàn dùng dao đâm mạnh vào lưng nạn nhân.

Thấy vậy, Tuấn liền chạy đến một tay bịt miệng, một tay giữ đầu nạn nhân để Hoàn đâm thâm nhiều nhát khác vào lưng. Khi xác định nạn nhân đã tử vong, hai đối tượng kéo thi thể xuống chuôm nước gần đó giấu kín xuống bùn rồi lấy bèo che lên để phi tang.

Gây án xong, Tuấn và Hoàn lấy xe máy của nạn nhân quay lại Phúc Yên. Ngày hôm sau chúng tháo biển xe rồi bán cho người quen với giá 4,5 triệu đồng. Người này sau đó lại bán chiếc xe máy cho một chủ khác ở Thái Nguyên. Còn chiếc điện thoại của nạn nhân bị Tuấn bán sau khi gây án khoảng 1 tuần. Cho đến khi cơ quan chức năng thu hồi được thì chiếc điện thoại đã qua tay đời chủ.

Nga Đỗ (t/h)