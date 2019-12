Hồ sơ vụ án: Xác chết trôi dạt vào triền đê báo oán `đòi nợ máu` gã trai vong ân phụ nghĩa

Bí ẩn 7 bông hồng trong đám tang

Liên quan đến vụ án này, thượng tá Trần Minh Thế - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Kiên Giang) kể lại: Khoảng 15h ngày 24/10/208, Phòng cảnh sát hình sự tiếp nhận từ Công an TP Rạch Giá phát hiện một tử thi nữ giới nằm sấp, tử thi đang trong thời kỳ phân hủy. Tử thi trôi dạt vào bờ biển khu phố Rạch Rồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã trực tiếp xuống hiện trường và chỉ đạo cho lực lượng điều tra viên phối hợp với điều tra viên Công an TP Rạch Giá nhanh chóng cùng các phòng ban nghiệp vụ của công an tỉnh để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời chỉ đạo lực lượng trinh sát xác minh khu vực hiện trường và các khu vực lân cận.

Cơ quan chức năng tiến hành vớt xác và tổ chức khám nghiệm tử thi. Xác định nạn nhân cao 1m50 và độ tuổi từ 25 đến 30. Trên người mặc áo thun ngắn tay màu xanh, quần dài màu đen, tử thi đang phân hủy mạnh. Nguyên nhân tử vong là do bị siết cổ. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, chỉ có một túi xách và cuốn sổ, trong đó có thêm một ít tiền lẻ và 2 giấy cầm đồ (cụ thể là cầm vàng, có ghi tên Nhi).

Khi được phát hiện thi thể nạn nhân đã phân hủy nặng (ảnh minh họa)

Thượng tá Đặng Việt Hùng – Phó trưởng phòng kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Kiên Giang) cho biết: “Sau khi khám nghiệm tử thi, nhận định khả năng tử thi chết trên 7 ngày. Khám bên trong thấy lục phủ ngũ tạng đã trương phềnh. Cán bộ giám định pháp y nhận ra vết hằn ở cổ nạn nhân, khả năng là chết do cơ học, không phải chết do ngạt nước. Từ đó nhận định đây là vụ giết người”.

Xung quanh hiện trường, Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có chiếc mềm màu đỏ. Cơ quan điều tra xác định, đây không phải hiện trường chính của vụ án. Đây là vụ giết người cướp tài sản. Đối tượng sát hại nạn nhân sau đó vận chuyển thi thể nạn nhân đến đây.

Công an tỉnh đã chỉ đạo hàng chục trinh sát viên đi tìm kiếm thân nhân nạn nhân và điều tra thông tin về hung thủ. Cùng thời điểm, có người dân báo rằng, cách đó không xa nhìn thấy một chiếc xe máy màu xanh đen đậu ngay bên lề đường. Cơ quan chức năng nghi ngờ chiếc xe và nạn nhân có liên quan đến nhau.

Một người đàn ông đã đến Công an nhận dạng chiếc xe và khai báo, trước đó vào ngày 17/10/2018, vợ anh là Cái Thị Thùy Nhi (SN 1987) đã ra khỏi nhà và mang theo chiếc xe trên. Các đặc điểm nhận dạng giống hệt thi thể nạn nhân được phát hiện.

Kết hợp tất cả các bằng chứng đã cứ xác định, nạn nhân Nhi từng làm thu ngân nhà hàng nhưng đến năm 2016 thì nghỉ việc chuyển về cho vay tiền góp, tiền bán số đề. Vậy hung thủ là kẻ có quen biết với nạn nhân. Hoặc hung thủ cũng có khả năng do ghen tuông tình ái.

Sau nhiều ngày rà soát, Công an nhận được tin, vào ngày tổ chức đám tang của nạn nhân có 1 người đàn ông mang 7 bông hoa hồng đến. Nhưng qua điều tra thì người đàn ông này không liên quan đến vụ án vì đều có chứng cứ ngoại phạm. Còn 7 bông hoa hồng đó được ý giải là do quen biết 7 năm nên cầm 7 bông hồng đến phúng viếng.

Hung thủ lộ mặt

Theo gia đình , trước đây chị Nhi làm việc trong nhà hàng Năm Nhỏ có quen biết một số người trong đó có Loan, My. Chị Nhi thường xuyên đi uống cà phê với nhau. Hai người này được mời về làm việc thì được biết, trưa ngày 17/10/2018 có gặp nhau và uống cà phê nhưng được một lúc thì Nhi đứng lên đi về bảo có việc riêng.

Những người vay tiền góp của chị Nhi đều là làm thuê làm mướn, hút trích, không có công ăn việc làm… Một số đối tượng thì đi làm ở nơi khác không có mặt ở địa phương. Các trinh sát phải đến nhiều địa phương khác nhau để kiểm tra thời gian và kinh tế của các đối tượng. Qua tin tức của các trinh, Công an triệu tập các đối tượng có độ tuổi từ 15 đến 35 tuổi, có biểu hiện bất minh về tài chính…

Bên cạnh đó, Công an kiểm tra các cửa tiệm bán vàng, bán điện thoại để tìm kiểm thông tin. Sau quá trình kiểm tra thì phát hiện đối tượng đáng nghi vấn nhất là Cao Văn Càng (SN 1997, ngụ tại huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) có nhiều biểu hiện nghi vấn như: đối tượng này tiếp xúc với nạn nhân sau cùng, có biểu hiện bất minh về kinh tế… Tuy nhiên, đây mới chỉ là nghi vấn của tổ điều tra.

Một chi tiết không thể bỏ qua trong vụ án này đó chính là chiếc chăn quấn thi thể nạn nhân. Đây là loại chăn có kích thước 2mx1m7, có hai mặt, một mặt màu đỏ, một mặt có in hình bông hoa màu xanh. Các trinh sát nhận định, đây là loại chăn được học sinh sinh viên, người làm thuê làm mướn sử dụng để lót trên giường nằ. Chiếc chăn này đã được sử dụng một thời gian dài.

Càng sát hại chị Nhi để quỵt nợ

Ngay lập tức một trinh sát được cử đi tìm hiểu về chiếc chăn này. Sau đó được biết, đối tượng Càng cũng có một chiếc chăn như vậy. Đồng thời cơ quan chức năng nhận được tin báo, Lê Nhật Triều (bạn thân của Càng) từng kể cho một số người nghe về việc đến nhà Càng giúp chuyển đồ.

Lê Nhật Triều khai báo: “Hôm 17/10/2018, càng có nhờ tôi chở đi chuyển đồ, dọn nhà trò. Càng có nhờ tôi chở cái đêm mang đi bỏ ở cầu Rạch Giá lúc 2h sáng. Mãi sau này, tôi mới biết đó là xác người ở trong”.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã có đầy đủ chứng cứ xác định Càng là đối tượng nghi phạm số 1. Chiều ngày 20/10, nắm được thông tin Càng lên Sài Gòn làm việc nên đã phong tỏa nhiều tuyến đường để vây bắt nhằm tránh đối tượng trốn sang địa phương khác hoặc vượt biên tẩu thoát.

Tại cơ quan điều tra, Cao Văn Càng khai nhận đã giết chị Nhi để xù nợ. Trước đó Càng làm chung với chị Nhi ở nhà hàng Năm Nhỉ. Năm 2016, Nhi nghỉ làm cho vay tiền góp, Càng hỏi vay 8 triệu đồng.

Ngày 17/10/2018 đến ngày trả nợ nhưng do không đủ tiền trả nên Càng xin trả trước 2 triệu nhưng chị Nhi không đồng ý. Khoảng 15h cùng ngày, Càng hẹn chị Nhi đến phòng trọ của y trên đường Chu Văn An (TP Rạch Giá) rồi nhân lúc nạn nhân không để ý đã dùng thắt lưng siết cổ nạn nhân cho đến chết.

Tiếp đó, Càng lục lấy khoảng 10 triệu tiền mặt và toàn bộ nữ trang trên người nạn nhân đi. Sau đó dùng băng keo quấn xác chị Nhi vào nệm cũ rồi điện thoại cho Lê Nhật Triều đến nhờ chở đi bỏ xác nạn nhân xuống sông.

Càng đi bán vàng được 63 triệu đồng rồi đem trả nợ. Riêng điện thoại iPhone 6 thì tháo sim vứt đi rồi mang điện thoại về giấu ở nơi ở mới. Chiếc xe máy thì vứt ở dốc cầu Hè Thu. Sau đó, Càng bỏ trốn về quê.

Thu Nga (t/h)