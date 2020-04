Hỗ trợ một sản phụ sinh thành công trên đoàn tàu Nam - Bắc

Sau khi hạ sinh thành công một bé gái trên chuyến tàu hướng Nam - Bắc, hai mẹ con ở Nghệ An đã được đưa tới bệnh viện phụ sản để tiện chăm sóc.

Thông tin từ Vietnamplus, tổ tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn đêm 25/4 do Trưởng tàu khách Trần Văn Trí phụ trách (Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam) vừa mới đỡ đẻ thành công cho một sản phụ đang đi trên tàu có vé từ Ga Dĩ An đến ga Vinh.



Sau đó, ông Thái Văn Truyền, Giám đốc Đoàn tiếp viên Đường sắt Phương Nam, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cũng đã xác nhận vụ việc. Ông Truyền thông tin, sản phụ sinh con trên tàu là Lang Thị Mậu (quê quán tại Nghệ An), có vé tàu SE4 đi từ ga Dĩ An (Bình Dương) đến ga Vinh (Nghệ An) tại toa số 4.

Ảnh: Vietnamplus.



Theo Tuổi trẻ Online, tàu SE4 xuất phát đêm 25/4, tới 14h30 ngày 26/4 khi đang chạy tới khu vực giữa hai ga Kim Liên - Hải Vân Nam (Huế), hành khách Mậu thông báo về việc đau bụng và có dấu hiệu sinh con.

Được biết, chị Mậu đã mang thai được 37 tuần, đi trên tàu một mình mà không có người thân đi kèm. Khi đã kiểm tra tình trạng Sức Khỏe cho hành khách, tổ tàu SE4 đã thông báo trên loa phát thanh, kêu gọi hành khách đi tàu có chuyên môn về y tế tới hỗ trợ nhưng không có ai.



Cuối cùng, tổ tàu đã quyết định hỗ trợ chăm sóc cho sản phụ, đồng thời điện báo cho ga Huế chuẩn bị xe cứu thương và gọi sẵn nhân viên y tế để đưa sản phụ đến Cuối cùng, tổ tàu đã quyết định hỗ trợ chăm sóc cho sản phụ, đồng thời điện báo cho ga Huế chuẩn bị xe cứu thương và gọi sẵn nhân viên y tế để đưa sản phụ đến Bệnh viện khi tàu tới ga.

Ảnh: Tuổi trẻ Online.

Ông Truyền nhấn mạnh: "Nhờ sự hỗ trợ tích cực của tổ tàu SE4, sản phụ đã sinh hạ thành công một bé gái nặng 3kg vào khoảng 16 giờ 20 phút. Sau đó, 2 mẹ con cũng đã được chuyển đến bệnh viện an toàn sau khi đến ga Huế".





Sau khi tổ tàu SE4 hoàn thành hành trình và trở về đơn vị, Đoàn tiếp viên Đường sắt Phương Nam sẽ có khen thưởng.



Đỡ đẻ thành công cho sản phụ sinh con trên tàu. Nguồn: THDT

Thùy Nguyễn (t/h)