Hoa hậu Đặng Thu Thảo xác nhận tin mang bầu, hé lộ thời gian lâm bồn

Trong thời gian gần đây, cư dân mạng liên tục truyền tay tin đồn Hoa hậu Đặng Thu Thảo đang mang thai lần 2. Trước đó, người hâm mộ tinh ý nhận ra chiếc bánh kem sinh dành tặng con gái lớn Sophie của hoa hậu có hình nhân vật nữ ôm bụng, ngầm ám chỉ người đẹp đang mang bầu . Trong những lần khác đăng ảnh trên mạng xã hội , cư dân mạng cũng để ý cô chuyển sang diện váy rộng để che khéo vòng 2, thường đăng ảnh cận mặt thay vì toàn thân như trước.

Mới đây, nàu Hậu đã chính thức xác nhận thông tin này trên trang Facebook cá nhân của mình. Cô viết: "Còn vài tuần nữa là gặp em rồi, giờ mẹ tranh thủ đi tham quan dự án sắp hoàn thiện của ba Tín trước khi dành tất cả thời gian cho em". Đính kèm bài viết là loạt ảnh để lộ bụng bầu thấy rõ, báo hiệu chỉ còn thời gian nữa là đến thời điểm lâm bồn.

Trước đó, Hoa hậu việt Nam 2012 đã kết hôn với doanh nhân Trung Tín và có một nàng công chúa dễ thương tên Sophie. Hiện tại bé Sophie đã 2 tuổi, lớn phổng phao, đáng yêu hơn hẳn và bắt đầu nói chuyện khá dễ thương với mẹ. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cô bé rất hiểu chuyện và dễ thương, biết cách rửa tay sạch sẽ phòng COVID-19.

Ngay sau khi bài viết trên được đăng tải, Đặng Thu Thảo đã nhanh chóng nhận 'cơn mưa' lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Trong loạt ảnh, người hâm mộ có thể thấy người đẹp vẫn giữ được nhan sắc đỉnh cao. Vẻ đẹp mặn mà, thần thái sang chảnh của Hoa hậu ngày càng được tăng hạng thấy rõ. Dù hiện tại cô đã ít khi xuất hiện trước truyền thông sau khi kết hôn với ông xã Trung Tín, tuy nhiên cuộc sống của Đặng Thu Thảo vẫn luôn được đông đảo người hâm mộ quan tâm.

Chi Nguyễn (t/h)