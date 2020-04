Nguyện ước dang dở cho trẻ em Việt Nam của Hoa hậu vừa qua đời ở tuổi 22

Thông tin về sự ra đi bất ngờ của Hoa hậu Việt Nam toàn cầu do cơn đau tim đột ngột khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng và thương xót.

Jacqueline Đặng sinh năm 1998, là 9X gốc Việt, sinh sống tại bang Arizona, Mỹ. Mỹ nhân này từng tham gia nhiều cuộc thi và giành chiến thắng như Miss Vietnam Global - Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2017, Miss International Beauty - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2018.

Jacqueline Đặng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp

Năm ngoái, Jacqueline Đặng- Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2017 còn tham gia cuộc thi Miss Planet International - Hoa hậu Quốc tế Hành tinh 2019 tại Campuchia và giành được ngôi vị Hoa hậu nhân ái - Miss Humanitarian 2019, đồng thời lọt top 16 chung cuộc.

Lúc sinh thời, cô đã tham gia và tự tay sắp xếp các chuyến đi thiện nguyện vì Trẻ em nghèo cơ nhỡ tại Việt Nam mỗi lần có dịp về thăm quê hương.

Cuối năm 2019, Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2017 đã từng về Việt Nam làm từ thiện và tham gia phỏng vấn cho chương trình "Mốt & Cuộc sống" của một đài địa phương.

Trong chuyến đi này, Jacqueline Đặng đã gặp các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, bị nhiễm HIV. Cô chia sẻ: "Nhiều người ở Việt Nam vẫn có cái nhìn tiêu cực về HIV nên tôi đến để giúp họ nhận thức tốt hơn về vấn đề này.



Co cho biết, bản thân nhìn thấy ở các em nghị lực sống, nghị lực vươn lên, sức chiến đấu trong đôi mắt. Và hơn bao giờ hết là nụ cười và cách vượt qua khó khăn của các em.



Nói về ước nguyện tương lai, Jacqueline Đặng tâm sự: "Tôi sẽ tiếp tục thời gian để hỏi thăm, quan tâm và động viên các em nhỏ. Vì có thể chúng đã quên mất những điều chúng đã làm được, đã vượt qua.



Mặt khác tôi cũng muốn kêu gọi bạn bè, Mặt khác tôi cũng muốn kêu gọi bạn bè, gia đình và những người mà tôi quen biết để cùng đóng góp, giúp cho các em giảm bớt được sự khó khăn trong cuộc sống. Và khi trở lại Việt Nam, tôi sẽ dạy các em catwalk và cách theo đuổi những gì mình muốn".



Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2017 đang là sinh viên năm cuối tại trường đai học ở Mỹ. Cô sống và học tập một mình tại bang Arizona, chỉ thường xuyên liên lạc về nhà qua điện thoại, internet.

Được biết, Jacqueline Đặng có tiền sử bệnh tim mạch nhẹ, trước đó, khi hay tin cô bị ngất xỉu trên giảng đường sau giờ học buổi chiều, gia đình đã tức tốc tìm cách liên lạc và đến nơi Jacqueline đang sống. Tuy nhiên, đáng tiếc thay, tịa Bệnh viện dù đã được các bác sĩ cứu chữa, nhưng Jacqueline đã không qua khỏi. Cô qua đời vào lúc 1 giờ chiều, ngày 8/4 tại Mỹ.

Jacqueline Đặng đã ra đi khi chưa kịp tốt nghiệp trường đại học và còn đó bao ước mơ, dự định còn dang dở.

Sự việc đau lòng này không khỏi khiến cho gia đình, người thân và bạn bè cô xót xa, thương tiếc.