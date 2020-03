Quốc tế phụ nữ 8/3 nên tặng quà gì?

Nên mua hoa, quà tặng 8/3 như thế nào?



Hoa hồng: Không có người phụ nữ nào chê hoa, đặc biệt là trong ngày lễ đặc biệt. Một bông hay một đóa hồng tươi chính là lựa chọn sáng suốt để tặng bà, tặng mẹ, vợ và người yêu trong dịp này.



Khăn lụa, khăn len: Bạn có thể dành tặng phái nữ một chiếc khăn thời trang, ấm áp vừa đẹp lại đầy ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm ân cần, chu đáo đến đối phương.



Nhẫn đôi: Đây là ý tưởng rất hay để tặng quà cho bạn gái, người yêu. Món quà này sẽ thay lời đính ước cho cả 2 luôn bên nhau bền chặt.



Nước hoa: Bên cạnh trang sức, nước hoa cũng là lựa chọn yêu thích của phái đẹp. Các anh chồng có thể chọn mùi hương mà mình thích để vợ dùng cũng được.



Túi xách: Túi xách là vật dụng không thể thiếu của phái nữ. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm mua, hãy tham khảo nhiều cửa hàng và tìm mua chiếc túi hợp với xu thế, hoặc thăm dò từ trước chiếc túi mà mẹ/vợ/người yêu thích là gì.



Giày: Một đôi giày êm chân, vừa vặn lại hợp mốt chính là món quà ý nghĩa. Quan trọng là bạn phải quan sát tinh tường một chút nhé.



Mỹ phẩm: Bên cạnh trang sức, mỹ phẩm cũng là món đồ không thể thiếu của phái đẹp. Son, kem dưỡng da, kem chống nắng, set mỹ phẩm... từ các thương hiệu chất lượng là ý tưởng tuyệt vời.



Khung ảnh: Đây là món quà đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Tặng xong khung ảnh, bạn có thể cho luôn ảnh của mình và người ấy vào trong, sẽ rất tuyệt vời.



Một bữa ăn do bạn tự nấu: Các anh chàng khéo léo sẽ rất dễ ghi điểm bằng món quà này. Bạn có thể tạo nên buổi tối lãng mạn chỉ riêng 2 người với ánh nến, hoa và những món ăn mà cô ấy thích.

Gối ôm: Gối ôm ngộ nghĩnh để cô ấy luôn ôm khi đi ngủ sẽ là món quà rất dễ thương. Bạn có thể đặt những mẫu gối có ghi tên 2 người.



Quần áo: Quần áo đối với phụ nữ chưa bao giờ là đủ. Trong ngày 8/3, các anh chồng hãy mua tặng vợ những bộ váy, quần áo hoặc đôi giày thật đẹp. Hoặc chồng có thể dẫn vợ đi mua sắm, xách đồ và giúp cô ấy đưa ra những lời khen.



Lời chúc 8/3 ngọt ngào nhất



Ngoài quà tặng và hoa thì những lời chúc 8/3 ngọt ngào chính là yếu tố quan trọng không thể thiếu. Nếu đang bí từ, bạn có thể tham khảo ngay những câu chúc dưới đây:



Chúc bạn nhận được nhiều quà, nhiều hoa, nhiều lời khen, lời chúc của phái nam trong ngày hôm nay. Chúc bạn gặp nhiều may mắn hơn, hạnh phúc hơn, nhiều niềm vui, nhiều điều tuyệt diệu hơn trong cuộc sống.



Em có đủ tố chất để vươn lên những đỉnh cao. Hãy lấy bầu trời xanh làm giới hạn em nhé. Chúc em ngày Quốc tế Phụ nữ thật hạnh phúc.



Ngày 8-3 chúc một nửa thế giới luôn thành công trong cuộc sống! Chúc bạn luôn duyên dáng và xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại.



Chào cô bạn của tôi, hôm này là ngày 8/3 rồi, hãy vui lên bạn nhé. Mình sẽ luôn ở bên bạn.



Em là người giúp cuộc sống của anh trở nên tốt đẹp, hoàn hảo hơn, luôn luôn đặt trên khuôn mặt anh nụ cười. Chúc em ngày mùng 8/3 hạnh phúc, vui vẻ và luôn xinh đẹp.



Chúc tất cả phụ nữ trên thế giới này mãi xinh đẹp, luôn là bông hoa thơm trong vườn hoa ngát hương. Chúc mỗi người trên con đường kiếm tìm hạnh phúc sẽ tìm được một tình yêu vừa vặn với chính mình.



Bạn là một trong những đồng nghiệp nữ tuyệt vời và đáng yêu mà mình may mắn được làm việc cùng. Chúc bạn 8/3 luôn trẻ khỏe, công việc suôn sẻ, gặp nhiều may mắn.



Chúc mừng 8/3. Chúc các chị em ngày càng xinh đẹp và thành công trong cuộc sống.



Một nửa của thế giới góp phần làm cho thế giới tươi đẹp, tràn đầy sức sống hơn. Nhân ngày 8/3, chúc một nửa của thế giới 365 ngày hạnh phúc, vui vẻ, tràn ngập sức sống.



Mẹ là món quà quý giá nhất mà trời đã ban cho con. Con chúc mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc và mãi mãi là người mẹ tốt nhất của chúng con. Yêu mẹ!



Anh chúc em không chỉ 8/3 mà tất cả các ngày trong năm đều xinh đẹp, hạnh phúc và dành trọn tình yêu cho anh. Anh yêu em.



Ngày 8/3, tôi xin thay mặt các bạn nam trong công ty chúc các bạn nữ ngày càng xinh đẹp, luôn mỉm cười và có nhiều Ngày 8/3, tôi xin thay mặt các bạn nam trong công ty chúc các bạn nữ ngày càng xinh đẹp, luôn mỉm cười và có nhiều Sức Khỏe , công việc luôn thuận lợi.



Hạnh phúc của anh là mỗi sáng mở mắt ra là thấy có em ở bên cạnh vợ à. Vợ là món quà lớn nhất mà chồng có. Cảm ơn em đã chấp nhận làm vợ anh. Anh chúc vợ ngày 8/3 vui vẻ, cười thật nhiều. Mãi yêu vợ.



Chúc vợ một ngày 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Vợ ơi, những lúc ở bên em anh luôn cảm thấy hạnh phúc, mọi khó khăn, muộn phiền như tan biến. Anh hứa sẽ luôn yêu và ở bên vợ. Vợ chồng mình sẽ cùng nhau vun đắp mái ấm Chúc vợ một ngày 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Vợ ơi, những lúc ở bên em anh luôn cảm thấy hạnh phúc, mọi khó khăn, muộn phiền như tan biến. Anh hứa sẽ luôn yêu và ở bên vợ. Vợ chồng mình sẽ cùng nhau vun đắp mái ấm gia đình vợ nhé.



Ngày 8/3, anh chúc em có nhiều khoảnh khắc đặc biệt. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc. Happy Women's Day.



Ngày 8/3 đến rồi, chúc cho chị em ngày Quốc tế Phụ Nữ vui vẻ, hạnh phúc. Chúc cho chị em có chồng được chồng quan tâm, chiều chuộng và chúc cho chị em chưa có người thương thì sau hôm nay sẽ tìm thấy được một nửa yêu thương của mình. Happy Women's Day.



Chúc các bạn nữ ngày 8/3 vui vẻ, hạnh phúc, luôn được yêu và yêu.



Em chính là người phụ nữ thật đặc biệt và anh muốn em biết em quan trọng với anh như thế nào. Happy Women's Day!



Happy Women's Day! Ngày hôm nay, bạn xứng đáng là người hạnh phúc. Do đó hãy tận hưởng ngày của bạn một cách trọn vẹn nhất nhé.



Ngày 8/3 đến, anh chúc em những lời chúc tốt đẹp nhất và luôn muốn cảm ơn em khi em đã luôn lắng nghe, hỗ trợ anh, đặc biệt là luôn bên cạnh anh. Happy Women's Day.



Em là niềm vui của gia đình ta, khiến trái tim của anh được sưởi ấm mỗi ngày. Hãy nhớ rằng hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi có em. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. I love you so much!



Thùy Nguyễn (t/h)